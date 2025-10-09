टाटा ग्रुप को इस साल 75 अरब डॉलर का झटका, इन 5 कंपनियों के शेयर 50% तक लुढ़के

Tata Group Stocks: इस साल टाटा ग्रुप की 16 सबसे बड़ी कंपनियों का बाजार मूल्य 75 अरब डॉलर घट चुका है, जो पिछले दो वर्षों में सबसे निचला स्तर है। कुछ कंपनियों के शेयर तो अपने 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर से लगभग 50% तक गिर चुके हैं।

Tata Group Stocks: भारत के कॉर्पोरेट जगत का सबसे बड़ा संकेतक माने जाने वाले टाटा ग्रुप ने निवेशकों को चौंका दिया है, लेकिन यह चौंकाने का कारण सामान्य नहीं है। इस साल ग्रुप की 16 सबसे बड़ी कंपनियों का बाजार मूल्य 75 अरब डॉलर घट चुका है, जो पिछले दो वर्षों में सबसे निचला स्तर है। Equitymaster की खबर के मुताबिक इस कुल गिरावट में से लगभग पांचवां हिस्सा यानी करीब 20 अरब डॉलर की कमी सिर्फ 19 सितंबर के बाद हुई, जब अमेरिका ने काम के वीजा नियमों को और कड़ा करने की घोषणा की थी। यह गिरावट ऐसे समय में आई जब बाकी शेयर बाजार धीरे-धीरे मध्य-2025 के अपने निचले स्तरों से उबर रहे थे, इसलिए टाटा ग्रुप का यह प्रदर्शन और भी चौंकाने वाला बन गया।

करीब 50% तक शेयर टूटे कुछ कंपनियों के शेयर अपने 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर से लगभग 50% तक गिर चुके हैं। यह स्थिति इस बात की मांग करती है कि गहराई से देखा जाए कि यह अस्थायी झटका है या फिर किसी गंभीर कारोबारी चुनौती का संकेत।

1. तेजस नेटवर्क्स ( शेयर करीब 50% नीचे) टाटा ग्रुप की जिन कंपनियों में सबसे भारी गिरावट आई है, उनमें तेजस नेटवर्क्स सबसे ऊपर है। इसके शेयर 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर से 49% नीचे आ चुके हैं। वित्तीय नजरिए से, तेजस की आय पिछले साल की तुलना में 87% गिरकर सिर्फ 200 करोड़ रुपये रह गई है। वहीं, कंपनी को 190 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है, जबकि पिछले साल इसे 77 करोड़ रुपये का लाभ हुआ था।

कारण: इन्वेंटरी (सामान) की डिलीवरी में देरी, शिपमेंट क्लियरेंस में विलंब और प्रोजेक्ट के निष्पादन में अड़चनें। इसका सबसे बड़ा असर BSNL 4G प्रोजेक्ट पर पड़ा है, जिसके चलते व्यापारिक देनदारियां 4,450 करोड़ रुपये तक पहुंच गई हैं। कंपनी का कहना है कि इन्हें आने वाले महीनों में कम किया जाएगा।

2. ट्रेंट (शेयर 36% गिरा) ट्रेंट कपड़े, जूते और फैशन एक्सेसरीज बेचने वाला रिटेल ब्रांड है। इसके मुख्य स्टोर फॉर्मेट हैं, वेस्टसाइड, जूडियो, Utsa, Samoh और स्टार सुपरमार्केट। साथ ही यह भारत में जारा और Massimo Dutti के उत्पाद भी बेचता है। पहली तिमाही में कंपनी का राजस्व 19% बढ़कर ₹48.8 अरब हुआ और मुनाफा (PAT) 8.7% बढ़कर ₹4.2 अरब रहा। कुल 1,043 स्टोर 242 शहरों में हैं।

3. TCS (शेयर 32% गिरा) टीसीएस भारत की सबसे बड़ी IT सेवाएं देने वाली और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। पहली तिमाही में राजस्व 1.3% बढ़कर ₹634.4 अरब हुआ और मुनाफा 5.9% बढ़कर ₹128.2 अरब रहा। भारत में कारोबार 21.7% गिरा, जबकि मध्य-पूर्व और अफ्रीका में 9.4% बढ़ा। AI और GenAI प्लेटफॉर्म (WisdomNext, Ignio) में विस्तार हो रहा है, जिससे आने वाले समय में कंपनी बेहतर वृद्धि का लक्ष्य रख रही है।

4. Tata Elxsi (शेयर 31% गिरा) यह कंपनी डिजाइन और तकनीकी सेवाएं देती है, जैसे ऑटोमोबाइल, मीडिया, हेल्थकेयर में रिसर्च, इलेक्ट्रॉनिक्स-मैकेनिकल डिजाइन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आदि।

पहली तिमाही में राजस्व 3.7% घटकर ₹8.9 अरब और मुनाफा 22% घटकर ₹1.4 अरब रहा। कंपनी ने मर्सिडीज-बेंज और सुजुकी के साथ बड़े ऑटो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट जीते हैं। अंतरिक्ष, रक्षा, ड्रोन, eVTOL जैसे नए सेक्टर में प्रवेश कर रही है।

5. Voltas (शेयर 27% गिरा) Voltas एयर कंडीशनिंग और कूलिंग उत्पादों की लीडिंग कंपनी है।Q1 FY26 में राजस्व 20% घटकर ₹39.4 अरब और मुनाफा 58% गिरकर ₹1.4 अरब हुआ। मौसम में बदलाव (2025 में गर्मी देर से आई और जल्दी समाप्त हुई) से बिक्री पर असर पड़ा।