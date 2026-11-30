मुख्य बातें

Tata Sons Board Meeting: शेयर बाजार में सोमवार, 30 नवंबर को टाटा ग्रुप के कई बड़े शेयर निवेशकों के रडार पर रहेंगे। इनमें TCS (Tata Consultancy Services), टाटा स्टील (Tata Steel) और टाटा मोटर्स (Tata Motors) जैसे प्रमुख नाम शामिल हैं। इसकी वजह टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी टाटा संस (Tata Sons) की अहम बोर्ड मीटिंग है। इस बैठक में कंपनी की संभावित स्टॉक मार्केट लिस्टिंग (Stock Market Listing) और चेयरमैन एन चंद्रशेखरन (N Chandrasekaran) की दोबारा नियुक्ति जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है।

करीब 158 साल पुराने टाटा ग्रुप के लिए यह बैठक कई मायनों में अहम मानी जा रही है। एक तरफ टाटा ट्रस्ट्स (Tata Trusts) के चेयरमैन नोएल टाटा (Noel Tata) कंपनी की लिस्टिंग के प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ टाटा संस (Tata Sons) का मैनेजमेंट RBI के नियामकीय निर्देशों का हवाला देते हुए तय समयसीमा में आगे की रणनीति बनाने पर जोर दे सकता है। ऐसे में सोमवार को होने वाली बोर्ड मीटिंग के फैसलों पर सिर्फ टाटा ग्रुप ही नहीं, बल्कि शेयर बाजार के निवेशकों की भी नजर रहेगी।

टाटा संस की बोर्ड मीटिंग में किन मुद्दों पर होगा फैसला?

टाटा संस (Tata Sons) की बोर्ड मीटिंग में सबसे अहम मुद्दा कंपनी को शेयर बाजार में लिस्ट कराने की योजना हो सकती है। इसके लिए कंपनी में IPO लाने और EGM (Extraordinary General Meeting) बुलाने के प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है। अगर लिस्टिंग की प्रक्रिया आगे बढ़ती है, तो Tata Sons को अपनी मौजूदा प्राइवेट कंपनी की स्थिति से पब्लिक लिमिटेड कंपनी में बदलना पड़ सकता है।

इससे निवेशकों को टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी में सीधे हिस्सेदारी खरीदने का मौका मिल सकता है। इसके अलावा बोर्ड की बैठक में एन चंद्रशेखरन को दोबारा चेयरमैन नियुक्त करने का प्रस्ताव भी महत्वपूर्ण रहेगा। हालांकि, इन दोनों मुद्दों पर टाटा ट्रस्ट (Tata Trusts) और टाटा संस (Tata Sons) के मैनेजमेंट के बीच मतभेद बने हुए हैं। नोएल टाटा लिस्टिंग के प्रस्ताव के पक्ष में नहीं हैं और कंपनी के भविष्य को लेकर अलग रणनीति चाहते हैं।

नोएल टाटा ने क्यों उठाए लिस्टिंग के खिलाफ सवाल?

टाटा ट्रस्ट (Tata Trusts) के चेयरमैन नोएल टाटा का मानना है कि टाटा संस (Tata Sons) को शेयर बाजार में लिस्ट कराने के बजाय कंपनी के मौजूदा ढांचे में बदलाव करके इसे एक ऑपरेटिंग कंपनी के रूप में विकसित किया जाना चाहिए।

उनकी ओर से एक वैकल्पिक प्रस्ताव भी सामने आया है। इसके तहत Tata Sons की लिस्टिंग से बचने और शापूरजी पालोनजी (Shapoorji Pallonji) ग्रुप के लिए करीब 25,000 करोड़ रुपये की फंडिंग जुटाने की व्यवस्था करने पर जोर दिया गया है। शापूरजी पालोनजी ग्रुप के पास टाटा संस (Tata Sons) की करीब 18% हिस्सेदारी है। यह कंपनी में सबसे बड़ा निजी शेयरधारक है। फिलहाल ग्रुप को लिक्विडिटी से जुड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

रिपोर्ट के मुताबिक, नोएल टाटा ने बोर्ड मीटिंग के एजेंडे में बदलाव भी कराया है। इसके तहत उनके पुनर्गठन प्रस्ताव पर चर्चा पहले किए जाने की योजना है। हालांकि, इसके बाद लिस्टिंग और चेयरमैन की नियुक्ति जैसे मुद्दे भी बोर्ड के सामने आएंगे।

बोर्ड में किसके पक्ष में हैं ज्यादा सदस्य?

टाटा संस (Tata Sons) के बोर्ड में कुल छह सदस्य हैं। पिछली बैठकों में हुए मतदान के संकेत बताते हैं कि लिस्टिंग और चंद्रशेखरन की दोबारा नियुक्ति के मुद्दे पर नोएल टाटा को बहुमत का समर्थन मिलना मुश्किल हो सकता है।

11 सितंबर को हुई पिछली बोर्ड मीटिंग में चंद्रशेखरन की दोबारा नियुक्ति के प्रस्ताव को 4:1 के बहुमत से समर्थन मिला था। इसी बैठक में RBI के निर्देशों के अनुरूप लिस्टिंग की प्रक्रिया आगे बढ़ाने का फैसला भी किया गया था। इस मतदान में टाटा ट्रस्ट्स (Tata Trusts) के वाइस चेयरमैन और बोर्ड में ट्रस्ट के दूसरे प्रतिनिधि वेणु श्रीनिवासन ने नोएल टाटा से अलग रुख अपनाते हुए बहुमत के पक्ष में वोट दिया था।

ऐसे में 30 नवंबर की बैठक में भी बोर्ड के सदस्यों का रुख काफी महत्वपूर्ण रहेगा। अगर पिछली बार जैसा मतदान होता है, तो नोएल टाटा इन अहम प्रस्तावों पर अकेले पड़ सकते हैं।

टाटा संस की लिस्टिंग पर RBI का क्या है नियम?

इस पूरे विवाद में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की भूमिका भी काफी अहम है। नियामकीय वर्गीकरण के तहत Tata Sons को अपर-लेयर नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी (NBFC-UL) के रूप में रखा गया है। इस श्रेणी में आने वाली कंपनियों के लिए निर्धारित नियमों के तहत शेयर बाजार में लिस्टिंग की अनिवार्यता का मुद्दा सामने आया है।

RBI ने Tata Sons को इस नियामकीय ढांचे के अनुपालन के लिए निर्देश दिए थे। इसके बाद कंपनी को नए नियमों के मुताबिक आगे की प्रक्रिया तय करने के लिए बोर्ड गठित करना था और तीन महीने के भीतर अनुपालन का रोडमैप तैयार करना था।

टाटा संस (Tata Sons) के मैनेजमेंट का पक्ष है कि RBI के निर्देश के बाद कंपनी को तय समयसीमा में अपनी आगे की योजना बतानी होगी। इस हिसाब से 11 दिसंबर की तारीख महत्वपूर्ण हो जाती है। बॉम्बे हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान भी इस समयसीमा का मुद्दा उठा था। टाटा संस (Tata Sons) की तरफ से वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कंपनी का पक्ष रखा था। हालांकि, टाटा ट्रस्ट्स (Tata Trusts) के अधिकारियों का तर्क है कि तीन महीने की यह समयसीमा कंपनी पर लागू नहीं होती। वे लिस्टिंग के बजाय कंपनी के पुनर्गठन के प्रस्ताव का समर्थन कर रहे हैं।

बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले से क्यों बढ़ी बैठक की अहमियत?

टाटा संस (Tata Sons) की बोर्ड मीटिंग से पहले टाटा ट्रस्ट्स (Tata Trusts) से जुड़े दो चैरिटेबल ट्रस्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट में कुछ प्रस्तावों को लेकर राहत मांगी थी। इनमें टाटा संस (Tata Sons) के फैसलों पर टाटा ट्रस्ट्स (Tata Trusts) के खास मतदान अधिकार (Affirmative Voting Rights) और बराबर वोट होने की स्थिति में चेयरमैन के Casting Vote के इस्तेमाल को रोकने से जुड़े मुद्दे शामिल थे।

हालांकि, हाईकोर्ट ने तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया और 30 नवंबर को होने वाली बोर्ड मीटिंग को टालने की मांग स्वीकार नहीं की। कोर्ट ने यह भी संकेत दिया कि मामले में आने वाला अंतिम फैसला बोर्ड मीटिंग में लिए गए निर्णयों पर असर डाल सकता है। इससे टाटा संस (Tata Sons) की बोर्ड मीटिंग और उसके फैसलों की अहमियत और बढ़ गई है।

सोमवार को किन टाटा शेयरों पर रहेगी नजर?

टाटा संस (Tata Sons) की बोर्ड मीटिंग का असर सोमवार को टाटा ग्रुप के शेयरों में निवेशकों की दिलचस्पी के रूप में देखने को मिल सकता है। खासतौर पर इन कंपनियों के शेयर फोकस में रह सकते हैं।

TCS: टाटा ग्रुप की प्रमुख IT कंपनी होने के कारण ग्रुप से जुड़े बड़े कॉरपोरेट फैसलों पर निवेशकों की नजर इस शेयर पर भी रह सकती है।

Tata Steel: टाटा ग्रुप की प्रमुख मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में शामिल होने के कारण यह शेयर चर्चा में रह सकता है।

Tata Motors: ऑटोमोबाइल सेक्टर की इस प्रमुख कंपनी के शेयरों में भी निवेशक ग्रुप से जुड़ी खबरों के बीच कारोबार पर नजर रख सकते हैं।

हालांकि, टाटा संस (Tata Sons) की बोर्ड मीटिंग में लिए गए फैसलों का इन कंपनियों के शेयरों पर सीधा और निश्चित असर होगा, ऐसा कहना सही नहीं होगा। इनके शेयरों की चाल कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन, सेक्टर के हालात और बाजार के रुख जैसे दूसरे कारकों पर भी निर्भर करेगी।

30 नवंबर की टाटा संस (Tata Sons) बोर्ड मीटिंग टाटा ग्रुप के भविष्य की रणनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण है। कंपनी की संभावित लिस्टिंग, RBI के नियमों का पालन और एन चंद्रशेखरन की दोबारा नियुक्ति जैसे फैसले इस बैठक के केंद्र में रहेंगे। वहीं, नोएल टाटा और Tata Sons मैनेजमेंट के बीच मतभेदों के चलते निवेशकों की नजर बोर्ड के अंतिम रुख पर रहेगी।