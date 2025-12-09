Tue, Dec 09, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Tata group stock ttml share surges 13 percent today price 51 rupees
टाटा के इस सस्ते शेयर पर दांव लगाने को दौड़े निवेशक, 13% चढ़ गया भाव, ₹51 है दाम

टाटा के इस सस्ते शेयर पर दांव लगाने को दौड़े निवेशक, 13% चढ़ गया भाव, ₹51 है दाम

संक्षेप:

कंपनी को यह दोनों डिमांड नोटिस 5 दिसंबर 2025 को मिले। DoT का आरोप है कि अप्रैल 2007 से अप्रैल 2012 के बीच कंपनी ने ग्राहक पहचान से जुड़े नियमों का सही तरीके से पालन नहीं किया। इसी आरोप को लेकर DoT ने जुर्माना लगाया है।

Dec 09, 2025 12:35 pm ISTVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
share

Tata Group Stock: टाटा टेलीसर्विसेज (महाराष्ट्र) लिमिटेड (Tata Teleservices (Maharashtra) Limited) के शेयर में आज मंगलवार को जबरदस्त तेजी देखी गई। कंपनी के शेयर 13% चढ़कर 51.56 रुपये पर आ गए थे। हालांकि, इस साल अब तक यह शेयर 35 पर्सेंट तक टूट गया है। बता दें कि कंपनी ने बीते दिनों स्टॉक एक्सचेंज को बताया है कि उन्हें दूरसंचार विभाग (DoT), महाराष्ट्र लाइसेंस्ड सर्विस एरिया (LSA) से दो डिमांड नोटिस मिले हैं। ये नोटिस सब्सक्राइबर वेरिफिकेशन नॉर्म्स यानी ग्राहक पहचान की जांच के नियमों के उल्लंघन से जुड़े हैं। कंपनी ने कहा है कि वह इन नोटिसों की समीक्षा कर रही है और आगे क्या कदम उठाए जाएं, इसका मूल्यांकन किया जा रहा है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

यह नोटिस कब और किस बारे में है?

कंपनी को यह दोनों डिमांड नोटिस 5 दिसंबर 2025 को मिले। DoT का आरोप है कि अप्रैल 2007 से अप्रैल 2012 के बीच कंपनी ने ग्राहक पहचान से जुड़े नियमों का सही तरीके से पालन नहीं किया। इसी आरोप को लेकर DoT ने जुर्माना लगाया है। लाइसेंस एग्रीमेंट के मुताबिक, कंपनी को हर ग्राहक की सही वेरिफिकेशन (जैसे KYC) सुनिश्चित करनी होती है। DoT ने दो अलग-अलग समयावधियों के लिए कंपनी पर दो पेनाल्टी लगाई हैं-

1. ₹29,32,000 का जुर्माना — अप्रैल 2007 से मार्च 2009 की अवधि के लिए

2. ₹4,39,31,200 का जुर्माना — अप्रैल 2009 से अप्रैल 2012 की अवधि के लिए।

कुल मिलाकर लगभग ₹4.68 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। आरोप है कि इस दौरान सब्सक्राइबर वेरिफिकेशन नॉर्म्स का पालन सही तरीके से नहीं किया गया।

इसका असर कंपनी पर क्या होगा?

कंपनी ने कहा है कि फिलहाल इन नोटिसों का वित्तीय असर केवल पेनाल्टी की लिमिट तक रहेगा, यानी जितना जुर्माना लगाया गया है। कंपनी अभी दस्तावेजों की जांच कर रही है और आगे क्या कानूनी या प्रक्रिया संबंधी कदम लिए जाएं, इसका निर्णय बाद में करेगी। कंपनी ने पूरी जानकारी SEBI के नियमों के मुताबिक समय पर एक्सचेंज को दी है।

Varsha Pathak

लेखक के बारे में

Varsha Pathak
वर्षा पाठक बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर करीब 2 साल से हिन्दुस्तान डिजिटल से जुड़ी हुई हैं। मूल रूप से मधुबनी (बिहार) की रहने वाली वर्षा लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें बिजनेस सेक्शन के अलग-अलग जॉनर की खबरों की समझ है। इसमें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी आदि शामिल हैं। करीब 7 साल से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय वर्षा ने यहां से पहले दैनिक भास्कर और नेटवर्क 18 में बतौर कंटेंट राइटर काम किया है। उन्हें रिपोर्टिंग का भी अनुभव है। करियर की छोटी अवधि में ही वर्षा के काम की ना सिर्फ सराहना हुई है बल्कि सम्मानित भी किया गया है। वर्षा ने जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में डिप्लोमा की डिग्री ली। और पढ़ें
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।