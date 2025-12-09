टाटा के इस सस्ते शेयर पर दांव लगाने को दौड़े निवेशक, 13% चढ़ गया भाव, ₹51 है दाम
कंपनी को यह दोनों डिमांड नोटिस 5 दिसंबर 2025 को मिले। DoT का आरोप है कि अप्रैल 2007 से अप्रैल 2012 के बीच कंपनी ने ग्राहक पहचान से जुड़े नियमों का सही तरीके से पालन नहीं किया। इसी आरोप को लेकर DoT ने जुर्माना लगाया है।
Tata Group Stock: टाटा टेलीसर्विसेज (महाराष्ट्र) लिमिटेड (Tata Teleservices (Maharashtra) Limited) के शेयर में आज मंगलवार को जबरदस्त तेजी देखी गई। कंपनी के शेयर 13% चढ़कर 51.56 रुपये पर आ गए थे। हालांकि, इस साल अब तक यह शेयर 35 पर्सेंट तक टूट गया है। बता दें कि कंपनी ने बीते दिनों स्टॉक एक्सचेंज को बताया है कि उन्हें दूरसंचार विभाग (DoT), महाराष्ट्र लाइसेंस्ड सर्विस एरिया (LSA) से दो डिमांड नोटिस मिले हैं। ये नोटिस सब्सक्राइबर वेरिफिकेशन नॉर्म्स यानी ग्राहक पहचान की जांच के नियमों के उल्लंघन से जुड़े हैं। कंपनी ने कहा है कि वह इन नोटिसों की समीक्षा कर रही है और आगे क्या कदम उठाए जाएं, इसका मूल्यांकन किया जा रहा है।
यह नोटिस कब और किस बारे में है?
कंपनी को यह दोनों डिमांड नोटिस 5 दिसंबर 2025 को मिले। DoT का आरोप है कि अप्रैल 2007 से अप्रैल 2012 के बीच कंपनी ने ग्राहक पहचान से जुड़े नियमों का सही तरीके से पालन नहीं किया। इसी आरोप को लेकर DoT ने जुर्माना लगाया है। लाइसेंस एग्रीमेंट के मुताबिक, कंपनी को हर ग्राहक की सही वेरिफिकेशन (जैसे KYC) सुनिश्चित करनी होती है। DoT ने दो अलग-अलग समयावधियों के लिए कंपनी पर दो पेनाल्टी लगाई हैं-
1. ₹29,32,000 का जुर्माना — अप्रैल 2007 से मार्च 2009 की अवधि के लिए
2. ₹4,39,31,200 का जुर्माना — अप्रैल 2009 से अप्रैल 2012 की अवधि के लिए।
कुल मिलाकर लगभग ₹4.68 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। आरोप है कि इस दौरान सब्सक्राइबर वेरिफिकेशन नॉर्म्स का पालन सही तरीके से नहीं किया गया।
इसका असर कंपनी पर क्या होगा?
कंपनी ने कहा है कि फिलहाल इन नोटिसों का वित्तीय असर केवल पेनाल्टी की लिमिट तक रहेगा, यानी जितना जुर्माना लगाया गया है। कंपनी अभी दस्तावेजों की जांच कर रही है और आगे क्या कानूनी या प्रक्रिया संबंधी कदम लिए जाएं, इसका निर्णय बाद में करेगी। कंपनी ने पूरी जानकारी SEBI के नियमों के मुताबिक समय पर एक्सचेंज को दी है।