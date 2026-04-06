टाटा ग्रुप के इस शेयर में 6% की उछाल, दमदार तिमाही नतीजों ने बढ़ाया निवेशकों का भरोसा

Tata Group Stock: ट्रेंट लिमिटेड के शेयर सोमवार को 6% की तेजी के साथ कारोबार करते नजर आए। वह भी तब शेयर मार्केट में गिरावट है। कंपनी का स्टैंडअलोन ऑपरेटिंग रेवेन्यू जनवरी-मार्च 2026 तिमाही में सालाना आधार पर 20% बढ़कर ₹4,937 करोड़ हो गया, जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में ₹4,106 करोड़ था।

Tata Group Stock: टाटा ग्रुप की कंपनी ट्रेंट लिमिटेड के शेयर सोमवार को 6% की तेजी के साथ कारोबार करते नजर आए। वह भी तब शेयर मार्केट में गिरावट है। यह उछाल कंपनी द्वारा जारी चौथी तिमाही और पूरे वित्त वर्ष 2026 के बिजनेस अपडेट के बाद आई है, जिसमें रेवेन्यू में जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिली। आज ट्रेंट के शेयर 3634.90 रुपये पर खुले और डे हाई 3791.90 रुपये को टच कर गए। हालांकि, इस दौरान इसने 3634.90 रुपये के दिन के निचले स्तर को भी टच किया था।

ट्रेंट के तिमाही नतीजे कंपनी का स्टैंडअलोन ऑपरेटिंग रेवेन्यू जनवरी-मार्च 2026 तिमाही में सालाना आधार पर 20% बढ़कर ₹4,937 करोड़ हो गया, जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में ₹4,106 करोड़ था।

पूरे वित्त वर्ष 2025-26 की बात करें तो कंपनी की इनकम 18% बढ़कर ₹19,701 करोड़ पर पहुंच गई, जबकि FY25 में यह ₹16,668 करोड़ थी। मर्चेंडाइज की बिक्री (अन्य ऑपरेटिंग इनकम को छोड़कर) में Q4 में 21% और पूरे साल में 19% का सालाना इजाफा हुआ।

तिमाही दर तिमाही रेवेन्यू ग्रोथ का शानदार सफर तिमाही दर तिमाही रेवेन्यू ग्रोथ का सफर भी शानदार रहा। पहील तिमाही में 19%, दूसरी में 17%, तीसरी में 17% और चौथी में 20% की बढ़त दर्ज की गई। 31 मार्च 2026 तक ट्रेंट के कुल स्टोरों की संख्या 1,286 हो गई है, जिसमें 300 वेस्टसाइड स्टोर, 963 जुडियो स्टोर (जिनमें यूएई के 6 स्टोर शामिल हैं) और अन्य लाइफस्टाइल फॉर्मेट्स के 23 स्टोर शामिल हैं। स्टोर विस्तार की रफ्तार बेहद मजबूत रही।

वेस्टसाइड ने चौथी तिमाही में 22 नए स्टोर जोड़े, जबकि पूरे वित्त वर्ष में 52 नए स्टोर खोले। वहीं, जुडियो ने तिमाही के दौरान 109 और पूरे साल में 198 नए स्टोर जोड़कर अपनी उपस्थिति का विस्तार किया।

ट्रेंट का शेयर प्राइस ट्रेंड शेयर बाजार के आंकड़ों के अनुसार, ट्रेंट के शेयर पिछले सत्र में ₹3,525.35 पर बंद हुए थे। आज सुबह साढ़े दस बजे के करीब 6 प्रतिशत की तेजी के बाद यह लगभग ₹3,769 के स्तर पर कारोबार कर रहा था।

हालांकि, इस साल अब तक कंपनी के शेयरों में करीब 12% की गिरावट आ चुकी है, लेकिन ताजा तिमाही नतीजों ने निवेशकों की उम्मीदों को नई रफ्तार दी है। कंपनी के वेस्टसाइड और जुडियो दोनों फॉर्मेट्स में मजबूत स्टोर विस्तार और विदेशों (UAE) में सफल उपस्थिति से एनालिस्ट्स का रुख सकारात्मक बना हुआ है।