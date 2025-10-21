बेदह ही खराब रहा टाटा समूह की इस कंपनी का परफॉर्मेंस, 33% तक गिर गया है भाव, अब आगे क्या?

संक्षेप: पिछले एक वर्ष में कंपनी का बाजार पूंजीकरण एक-तिहाई तक घट गया है, जबकि निफ्टी के अन्य खुदरा शेयरों ने तुलनात्मक रूप से बेहतर प्रदर्शन किया है।

Tata Group Stock: टाटा समूह की रिटेल कंपनी ट्रेंट लिमिटेड (Trent Ltd) पिछले एक साल में निफ्टी 50 इंडेक्स का सबसे कमजोर परफॉर्मेंस देने वाला शेयर बन गई है। पिछले मुहूर्त ट्रेडिंग (दिवाली 2024) से अब तक कंपनी के शेयरों में करीब 33% की गिरावट आई है। इसके बावजूद, अधिकांश ब्रोकरेज हाउस कंपनी के दीर्घकालिक फंडामेंटल्स को मजबूत मानते हुए ‘Buy’ की रेटिंग बनाए हुए हैं। कंपनी के शेयर का वर्तमान प्राइस 4,801 रुपये है।

शेयर प्रदर्शन और मौजूदा स्थिति सोमवार को ट्रेंट का शेयर ₹4,608.05 पर कारोबार कर रहा था, जो दिनभर में 3.41% की गिरावट को दर्शाता है। पिछले एक वर्ष में कंपनी का बाजार पूंजीकरण एक-तिहाई तक घट गया है, जबकि निफ्टी के अन्य खुदरा शेयरों ने तुलनात्मक रूप से बेहतर प्रदर्शन किया है।

सितंबर तिमाही के नतीजे और वृद्धि दर में मंदी सितंबर 2025 तिमाही में ट्रेंट लिमिटेड की स्टैंडअलोन राजस्व वृद्धि (GST सहित) 17% वर्ष-दर-वर्ष (YoY) रही। हालांकि यह वृद्धि दर घटती प्रवृत्ति को दर्शाती है। पिछली पांच तिमाहियों में कंपनी की बिक्री वृद्धि क्रमशः 57%, 40%, 37%, 29% और 20% रही थी। ब्रोकरेज मोतिलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज (MOFSL) ने कहा कि राजस्व वृद्धि में यह गिरावट ‘सेम-स्टोर सेल्स ग्रोथ (SSSG)’ की मंदी, कैनिबलाइजेशन (स्व-प्रतिस्पर्धा) और उच्च बेस इफेक्ट के कारण है।

स्टोर विस्तार में तेजी MOFSL की रिपोर्ट के अनुसार, जून तिमाही में सुस्त विस्तार के बाद सितंबर तिमाही में स्टोर विस्तार में तेजी आई है। कंपनी का कुल स्टोर काउंट 33% बढ़कर 1,101 हो गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि आमतौर पर दूसरी छमाही (H2) में स्टोर विस्तार की रफ्तार तेज रहती है, इसलिए निवेशकों की नजर अब ट्रेंट के फैशन स्टोर नेटवर्क के और विस्तार पर होगी। कंपनी का मुख्य विकास चालक अभी भी स्टोर विस्तार ही बना हुआ है।

ब्रोकरेज हाउस के अनुमान और राय नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज का अनुमान है कि सितंबर तिमाही में ट्रेंट का शुद्ध लाभ ₹451.60 करोड़ रहेगा, जो 7% YoY वृद्धि दर्शाता है। इसका Ebitda मार्जिन 16.5% है और ग्रॉस मार्जिन Q2 FY26 में घटकर 43.4% रहने की संभावना, जो पिछले वर्ष की समान तिमाही (44.2%) से थोड़ा कम है। यह गिरावट Zudio ब्रांड की हिस्सेदारी बढ़ने से मिक्स में बदलाव के कारण मानी जा रही है।

ब्रोकरेज फर्मों की राय MOFSL: स्टोर विस्तार को प्रमुख वृद्धि चालक मानते हुए, शेयर पर ‘Buy’ की सिफारिश और ₹6,315 का लक्ष्य मूल्य निर्धारित किया गया है।

Axis Securities: त्योहारी सीजन में मेट्रो, टियर-2 और टियर-3 शहरों की मांग पर नजर रखने की सलाह दी है।

Antique Broking: कंपनी के प्रदर्शन को मजबूत बताते हुए कहा कि उच्च बेस के कारण वृद्धि रफ्तार धीमी दिख रही है, परंतु ट्रेंट मध्यम और दीर्घकाल में प्रतिस्पर्धी माहौल से निपटने में सक्षम है।