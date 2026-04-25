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टाटा का यह शेयर 1000 रुपये से ज्यादा उछला, कंपनी ने किया है 1 फ्री शेयर देने का ऐलान

Apr 25, 2026 10:43 am ISTVishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
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टाटा ग्रुप की कंपनी ट्रेंट के शेयर इसी महीने 1000 रुपये से ज्यादा उछल गए हैं। ट्रेंट ने अपने शेयरधारकों को बोनस शेयर बांटने का ऐलान किया है। कंपनी अपने निवेशकों को पहली बार बोनस शेयर का तोहफा दे रही है।

टाटा का यह शेयर 1000 रुपये से ज्यादा उछला, कंपनी ने किया है 1 फ्री शेयर देने का ऐलान

टाटा ग्रुप की कंपनी ट्रेंट ने जबरदस्त वापसी की है। तेज गिरावट के बाद ट्रेंट के शेयर इसी महीने 1000 रुपये से ज्यादा उछल गए हैं। ट्रेंट के शेयर शुक्रवार को BSE में उछाल के साथ 4301.35 रुपये पर बंद हुए हैं। ट्रेंट ने अपने शेयरधारकों को बड़ा तोहफा देने का ऐलान किया है। कंपनी अपने निवेशकों को बोनस शेयर बांटेगी। इससे पहले, ट्रेंट अपने शेयर का बंटवारा भी कर चुकी है। ट्रेंट के शेयरों में इसी महीने अप्रैल में 31 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है।

पहली बार निवेशकों को बोनस शेयर का तोहफा
ट्रेंट पहली बार अपने निवेशकों को बोनस शेयर का तोहफा दे रही है। टाटा ग्रुप की इस कंपनी ने 1:2 के रेशियो में बोनस शेयर देने की घोषणा की है। यानी, कंपनी हर 2 शेयर पर 1 बोनस शेयर बांटेगी। कंपनी अपने 5 लाख से ज्यादा शेयरधारकों को यह तोहफा दे रही है। कंपनी ने फिलहाल बोनस शेयर के रिकॉर्ड डेट अनाउंस नहीं की है। ट्रेंट की 21 जून तक अपने निवेशकों को बोनस शेयर अलॉट करने की योजना है। कंपनी ने अपने शेयरधारकों को हर शेयर पर 6 रुपये का डिविडेंड देने की भी घोषणा की है।

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1000 रुपये से ज्यादा उछल गए हैं ट्रेंट के शेयर
टाटा ग्रुप की कंपनी ट्रेंट (Trent) के शेयर इसी महीने अप्रैल में 1000 रुपये से ज्यादा चढ़ गए हैं। कंपनी के शेयर 30 मार्च 2026 को 3276.10 रुपये पर जा पहुंचे थे और 52 हफ्ते का नया निचला स्तर बनाया था। ट्रेंट के शेयर 24 अप्रैल 2026 को BSE में 4301.35 रुपये पर बंद हुए हैं। यानी, कंपनी के शेयर अप्रैल में 1,025.25 रुपये उछल गए हैं। ट्रेंट के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 6259 रुपये है। ट्रेंट के शेयर पिछले पांच साल में 458 पर्सेंट चढ़ गए हैं। वहीं, कंपनी के शेयरों में पिछले 10 साल में 2540 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है।

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10 टुकड़े में अपना शेयर बांट चुकी है ट्रेंट
टाटा ग्रुप की कंपनी ट्रेंट (Trent) अपने शेयर का भी बंटवारा कर चुकी है। ट्रेंट अपने शेयर को 10 टुकड़ों में बांट चुकी है। ट्रेंट ने सितंबर 2016 में 10 रुपये फेस वैल्यू वाले अपने शेयर को 1-1 रुपये फेस वैल्यू वाले 10 शेयरों में बांटा। ट्रेंट में प्रमोटर की हिस्सेदारी 37.01 पर्सेंट है, जबकि पब्लिक शेरहोल्डिंग 62.99 पर्सेंट है। टाटा ग्रुप की दिग्गज कंपनी ट्रेंट का मार्केट कैप शुक्रवार 24 अप्रैल को 1,52,907.60 करोड़ रुपये पहुंच गया है।

Vishnu Soni

लेखक के बारे में

Vishnu Soni

विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। वह शेयर बाजार, कॉरपोरेट, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। गैजेट्स और ऑटो रिव्यू में भी इनकी दिलचस्पी है। बिजनेस से जुड़ी खबरों में विष्णु हमेशा इस बात पर फोकस करते हैं कि वह पाठकों के 'काम की बात' वाला एंगल प्रमुखता से खबर में ला सकें, ताकि उनकी वित्तीय जागरूकता बढ़े। बिजनेस से जुड़ी खबरों में भाषा की सरलता और सहजता पर भी विष्णु का ध्यान हमेशा रहा है।

पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है। कुकिंग, ट्रेवलिंग, क्रिकेट देखने और खेलने में इनको मजा आता है। अपने वक्त का एक हिस्सा विष्णु ऐसे शेयरों को 'खोजने' में लगाते हैं, जो कि आगे चलकर अच्छा रिटर्न दें।

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