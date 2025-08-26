सुस्त पड़े टाटा के इस शेयर का उछलेगा भाव? दिग्गज ब्रोकरेज ने कहा- खरीद लो

Tata Group stock: ब्रोकरेज ने टाटा के शेयर टाइटन के लिए टारगेट प्राइस ₹4200 तय किया है। यह शेयर के मंगलवार के बंद स्तर से बढ़त को दिखाता है। सितंबर 2024 में शेयर की कीमत 3866.15 रुपये थी। यह शेयर के 52 हफ्ते का हाई था।

Tata Group stock: टाटा ग्रुप की टाइटन कंपनी लिमिटेड के शेयर मंगलवार को बिकवाली मोड में थे। इस बीच, ब्रोकरेज फर्म बर्नस्टीन ने शेयर को खरीदने की सलाह दी है। ब्रोकरेज ने टाटा की इस कंपनी पर कवरेज शुरू करते हुए शेयर के लिए टारगेट प्राइस तय किया है।

क्या है शेयर का टारगेट प्राइस बर्नस्टीन ने इस शेयर पर 'आउटपरफॉर्म' रेटिंग तय किया है। इसके साथ ही ब्रोकरेज ने शेयर के लिए टारगेट प्राइस ₹4200 रखा है। यह शेयर के मंगलवार के बंद स्तर से करीब 18% की संभावित बढ़त को दिखाता है। बता दें कि सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन यह शेयर 1.70% टूटकर 3590 रुपये पर बंद हुआ। एक दिन पहले के मुकाबले शेयर का ट्रेडिंग रेंज- 3674 से 3588 रुपये के बीच रहा। सितंबर 2024 में शेयर की कीमत 3866.15 रुपये थी। यह शेयर के 52 हफ्ते का हाई था। अप्रैल 2025 में शेयर की कीमत 2947 रुपये पर था। यह शेयर के 52 हफ्ते का लो है। इस साल अब तक इस शेयर में 12% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है।

ब्रोकरेज ने क्या कुछ कहा? ब्रोकरेज बर्नस्टीन ने पिछले दो दशकों में प्रति शेयर आय में 23% चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि (CAGR) देने के टाइटन के मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड की ओर इशारा किया, जबकि वित्त वर्ष 2025 और वित्त वर्ष 2028 के बीच 18% राजस्व और 25% एबिट ग्रोथ का अनुमान लगाया। बता दें कि टाइटन ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में अपने उपभोक्ता कारोबार में 20 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है।