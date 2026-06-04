टाटा के शेयर ने किया मालामाल, दोगुने से ज्यादा हो गया निवेशकों का पैसा, 110% उछल गया शेयर
टाटा ग्रुप की कंपनी तेजस नेटवर्क्स ने 5 महीने से कम में शेयरधारकों का पैसा दोगुना से ज्यादा कर दिया है। कंपनी के शेयर इस अवधि में 110 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। कंपनी के शेयर गुरुवार को 625 रुपये पर जा पहुंचे हैं।
टाटा ग्रुप की कंपनी तेजस नेटवर्क्स के शेयरों में जबरदस्त तेजी आई है। तेजस नेटवर्क्स के शेयर गुरुवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 9 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 625 रुपये पर पहुंच गए हैं। पिछले 5 दिन में कंपनी के शेयर 23 पर्सेंट से अधिक चढ़ गए हैं। वहीं, पिछले एक महीने में तेजस नेटवर्क्स के शेयरों में 48 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है। तेजस नेटवर्क्स के शेयरों ने पिछले 5 महीने से कम में निवेशकों का पैसा दोगुना से ज्यादा कर दिया है।
दोगुना से ज्यादा हुआ निवेशकों का पैसा, 110% उछल गए शेयर
टाटा ग्रुप की कंपनी तेजस नेटवर्क्स (Tejas Networks) के शेयर पिछले 5 महीने से कम में 110 पर्सेंट से ज्यादा चढ़ गए हैं। कंपनी के शेयरों में यह तेजी अपने 52 हफ्ते के निचले स्तर से आई है। तेजस नेटवर्क्स के शेयरों ने इस अवधि में शेयरधारकों का पैसा दोगुना से ज्यादा कर दिया है। तेजस नेटवर्क्स के शेयर 27 जनवरी 2026 को 294.10 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 4 जून 2026 को 625 रुपये पर जा पहुंचे हैं। तेजस नेटवर्क्स के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 750 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप गुरुवार को 10,890 करोड़ रुपये को पार कर गया है।
1335% से ज्यादा चढ़ गए तेजस नेटवर्क्स के शेयर
तेजस नेटवर्क्स (Tejas Networks) के शेयर पिछले 6 साल में 1335 पर्सेंट उछल गए हैं। टाटा ग्रुप की इस कंपनी के शेयर 5 जून 2020 को 42.90 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 4 जून 2026 को 625 रुपये पर जा पहुंचे हैं। पिछले 5 साल में तेजस नेटवर्क्स के शेयरों में 235 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयर इस अवधि में 185.50 रुपये से बढ़कर 625 रुपये पर जा पहुंचे हैं।
लगातार पांचवीं तिमाही में कंपनी का घाटा
टाटा ग्रुप की कंपनी तेजस नेटवर्क्स को मार्च 2026 तिमाही में 211 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। यह लगातार पांचवीं तिमाही है, जब कंपनी को घाटा हुआ है। तेजस नेटवर्क्स को एक साल पहले की समान अवधि में 72 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था। वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में तेजस नेटवर्क्स को 193.8 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था। वहीं, दूसरी तिमाही में कंपनी को 307.1 करोड़ रुपये का और तीसरी तिमाही में 196.5 करोड़ रुपये का लॉस हुआ। पूरे वित्त वर्ष 2026 में कंपनी को 909 करोड़ रुपये का घाटा हुआ। वित्त वर्ष 2025 में तेजस नेटवर्क्स को 447 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ था।
लेखक के बारे मेंVishnu Soni
विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ
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पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है। कुकिंग, ट्रेवलिंग, क्रिकेट देखने और खेलने में इनको मजा आता है। अपने वक्त का एक हिस्सा विष्णु ऐसे शेयरों को 'खोजने' में लगाते हैं, जो कि आगे चलकर अच्छा रिटर्न दें।