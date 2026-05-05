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टाटा के सुस्त शेयर ने 11% से अधिक की लगाई छलांग, Q4 रिजल्ट से गदगद निवेशक, मिलेगा 11.70 रुपये डिविडेंड

May 05, 2026 10:14 am ISTTarun Pratap Singh मिंट
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टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड (Tata Technologies) के शेयरों की कीमतों में आज 11 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है। निवेशक तिमाही नतीजों से गदगद नजर आ रहे हैं। 

टाटा के सुस्त शेयर ने 11% से अधिक की लगाई छलांग, Q4 रिजल्ट से गदगद निवेशक, मिलेगा 11.70 रुपये डिविडेंड

tata group stock: टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड (Tata Technologies) के शेयरों की कीमतों आज मंगलवार को 11 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है। इस उछाल के बाद कंपनी के शेयरों का भाव बीएसई में 659.65 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया है। बता दें, टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने तिमाही नतीजों के साथ-साथ डिविडेंड का भी ऐलान किया है।

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कितना रहा नेट प्रॉफिट (Tata Technologies Q4 results 2026)

टाटा टेक्नोलॉजी की तरफ से दी जानकारी में बताया गया है कि जनवरी से मार्च तिमाही के दौरान कुल नेट प्रॉफिट 204.17 करोड़ रुपये रहा है। जोकि सालाना आधार पर 8.1 प्रतिशत बढ़ा है। एक साल पहले इसी वित्त वर्ष में कंपनी का नेट प्रॉफिट 188.87 करोड़ रुपये रहा था।

रेवन्यू की बात करें तो मार्च क्वार्टर में यह 22.29 प्रतिशत की बढ़ोतरी के बाद 1572.22 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया है। इसके पहले के वित्त वर्ष की मार्च तिमाही में यह कंपनी का रेवन्यू 1285.65 करोड़ रुपये रहा था। बता दें, तिमाही दर तिमाही के आधार पर कंपनी के रेवन्यू में 15.10 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।

पिछले वित्त वर्ष की आखिरी तिमाही में Tata Technologies का EBITDA 252.10 करोड़ रुपये रहा है। जोकि सालाना आधार पर 8 प्रतिशत अधिक है।

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डिविडेंड दे रही है कंपनी (Tata Technologies dividend annoucement)

टाटा टेक्नोलॉजी ने तिमाही नतीजों के साथ-साथ डिविडेंड का भी ऐलान किया है। कंपनी ने बताया है कि 8.35 रुपये प्रति शेयर फाइनल डिविडेंड दिया जाएगा। वहीं, एक शेयर पर 3.35 रुपये का स्पेशल डिविडेंड दिया जाएगा। 2 रुपये के फेस वैल्यू वाले एक शेयर पर योग्य निवेशकों को 11.70 रुपये का फायदा होगा।

शेयरों का प्रदर्शन कैसा? (Tata Technologies share performance)

बीते एक महीने के दौरान Tata Technologies के शेयरों की कीमतों में 19.20 प्रतिशत की तेजी आई है। हालांकि, इसके बाद भी एक साल में यह स्टॉक 3 प्रतिशत से अधिक टूट चुका है। बता दें, टाटा टेक्नोलॉजी का 52 वीक हाई 797 रुपये और 52 वीक लो लेवल 507.50 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 26281 करोड़ रुपये का है।

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टाटा टेक्नोलॉजी के शेयरों की कीमतों में दो साल में 40 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है। बता दें, आज की तेजी पोजीशनल निवेशकों को लिए बड़ी राहत का काम करेगा।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें। लाइव हिन्दुस्तान यहां प्रस्तुत जानकारी के आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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