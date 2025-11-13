₹224 पर जाएगा टाटा का यह शेयर, खरीदने की मची लूट, 4 गुना बढ़ गया कंपनी का मुनाफा

संक्षेप: टाटा स्टील की कुल आय वित्त वर्ष 2025-26 की जुलाई-सितंबर तिमाही में बढ़कर 59,052.84 करोड़ रुपये हो गई, जो पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 54,503.30 करोड़ रुपये थी। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में कंपनी की परिचालन आय 38,592 करोड़ रुपये रही।

Tata Steel Share: देश की दिग्गज इस्पात कंपनी टाटा स्टील लिमिटेड (Tata Steel Ltd.) ने सितंबर तिमाही (Q2FY26) के नतीजे घोषित किए हैं, जो बाजार की उम्मीदों से बेहतर रहे। कंपनी के शेयरों में आने वाले सत्रों में सकारात्मक रुझान देखने को मिल सकता है, क्योंकि तिमाही प्रदर्शन में भारतीय कारोबार ने अहम भूमिका निभाई है। इसके बाद आज गुरुवार को टाटा स्टील के शेयर में 3 पर्सेंट की तेजी दर्ज की गई है। कंपनी के शेयर कारोबार के दौरान 184.20 रुपये पर पहुंच गए थे।

4 गुना बढ़ा है कंपनी का मुनाफा टाटा स्टील का चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में एकीकृत शुद्ध लाभ चार गुना से अधिक होकर 3,183.09 करोड़ रुपये हो गया। वित्त वर्ष 2024-25 की जुलाई-सितंबर तिमाही में टाटा स्टील को 758.84 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था। टाटा स्टील की कुल आय वित्त वर्ष 2025-26 की जुलाई-सितंबर तिमाही में बढ़कर 59,052.84 करोड़ रुपये हो गई, जो पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 54,503.30 करोड़ रुपये थी। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में कंपनी की परिचालन आय 38,592 करोड़ रुपये रही।

भारतीय कारोबार ने संभाली कमान भारतीय कारोबार कंपनी की आय का मुख्य स्रोत बना रहा। बिक्री मात्रा 8.6% बढ़कर 5.55 मिलियन टन रही। समायोजित EBITDA में 23% की वृद्धि होकर यह ₹8,255 करोड़ पर पहुंच गया। EBITDA प्रति टन ₹14,863 रहा, जो पिछले वर्ष की समान तिमाही में ₹13,131 प्रति टन था। यानी 13% की बढ़ोतरी। हालांकि क्रमिक आधार पर भारत का EBITDA प्रति टन Q1FY26 के ₹15,240 से थोड़ा घटकर ₹14,863 पर आया, लेकिन यह अब भी पिछले वर्ष की तुलना में काफी बेहतर है।