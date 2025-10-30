Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Tata group stock tata steel bullish motilal oswal projecting upside target price is here
₹210 तक जा सकता है टाटा का यह शेयर, 52 हफ्ते हाई के करीब कर रहा ट्रेड

₹210 तक जा सकता है टाटा का यह शेयर, 52 हफ्ते हाई के करीब कर रहा ट्रेड

संक्षेप: बीते गुरुवार को टाटा स्टील के शेयर 184.35 रुपये पर बंद हुए। घरेलू ब्रोकरेज ने टाटा स्टील के शेयर के लिए अपने टारगेट प्राइस को ₹180 से बढ़ाकर ₹210 कर दिया है। बीते गुरुवार को टाटा स्टील के शेयर 184.35 रुपये पर बंद हुए।

Thu, 30 Oct 2025 08:02 PMDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Tata steel share target price: टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा स्टील के शेयर 52 हफ्ते के हाई पर ट्रेड कर रहे हैं लेकिन आने वाले दिनों में यह अभी और बढ़ सकता है। घरेलू ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल भी टाटा स्टील के शेयरों की रेटिंग न्यूट्रल से बढ़ाकर खरीदें कर दी है। आइए जानते हैं शेयर का टारगेट प्राइस।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

टाटा स्टील के शेयर का टारगेट प्राइस

घरेलू ब्रोकरेज ने टाटा स्टील के शेयर के लिए अपने टारगेट प्राइस को ₹180 से बढ़ाकर ₹210 कर दिया है। बीते गुरुवार को टाटा स्टील के शेयर 184.35 रुपये पर बंद हुए। वहीं, बुधवार को शेयर 187 रुपये तक गया था। यह शेयर के 52 हफ्ते का हाई है। इससे पहले ब्रोकरेज फर्म नोमुरा ने टाटा स्टील के शेयर पर खरीदें रेटिंग के साथ कवरेज शुरू किया था, जबकि इनक्रेड इक्विटीज ने भी इस शेयर की रेटिंग बढ़ाई है। टाटा स्टील पर नजर रखने वाले 36 विश्लेषकों में से 25 ने खरीदें रेटिंग दी है। वहीं, सात ने होल्ड रेटिंग दी है जबकि चार ने बेचें की रेटिंग दी है।

ब्रोकरेज ने क्या कहा?

मोतीलाल ओसवाल का मानना ​​है कि टाटा स्टील के मजबूत आउटलुक और यूरोपीय कारोबार में ब्रेक-ईवन की स्थिति कंपनी की आय को बढ़ावा देगी। कंपनी बढ़ती घरेलू मांग का लाभ उठाने के लिए भारत में अपनी क्षमता का भी तेजी से विस्तार कर रही है। टाटा स्टील का लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2030 तक अपनी कुल क्षमता को वर्तमान 26.5 एमटीपीए से बढ़ाकर 40 एमटीपीए करना है। मोतीलाल ओसवाल ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2026-2027 में भारत की स्टील की मांग में 8% से 10% की वृद्धि होने की उम्मीद है।

मोतीलाल ओसवाल के मुताबिक यूके में ब्लास्ट फर्नेस के बंद होने और नीदरलैंड में परिचालन में तेजी आने से, टाटा स्टील के यूरोपीय एबिटा में और सुधार होने की संभावना है। इसका अनुमान है कि वित्तीय वर्ष 2028 तक प्रति टन एबिटा आंकड़ा 70 डॉलर तक पहुंच जाएगा।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar
दीपक कुमार, हिन्दुस्तान डिजिटल में बिजनेस की खबरें लिखते हैं। वह स्टॉक मार्केट, यूटिलिटी समेत बिजनेस सेक्शन से जुड़ी हर खबरों की ना सिर्फ समझ रखते हैं, बल्कि आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाने का काम करते हैं। दीपक की बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी जबरदस्त पकड़ है। उन्हें बेहतरीन काम की सराहना मिलती रही है और सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से सीवान (बिहार) के रहने वाले दीपक के पास करीब 11 साल का अनुभव है। करियर की बात करें तो अमर उजाला से शुरू हुआ सफर दैनिक भास्कर,आजतक, इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप होते हुए हिन्दुस्तान डिजिटल तक पहुंच चुका है। फिलहाल, वह हिन्दुस्तान डिजिटल में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर कार्यरत हैं। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है। वहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए हिमाचल यूनिवर्सिटी चले गए। दीपक सोशल मीडिया पर भी सक्रिय रहते हैं। उन्हें नई-नई तकनीक से रूबरू होना अच्छा लगता है। खाली वक्त में फिल्में देखना या क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। और पढ़ें
Business News
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।