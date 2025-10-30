₹210 तक जा सकता है टाटा का यह शेयर, 52 हफ्ते हाई के करीब कर रहा ट्रेड
संक्षेप: बीते गुरुवार को टाटा स्टील के शेयर 184.35 रुपये पर बंद हुए। घरेलू ब्रोकरेज ने टाटा स्टील के शेयर के लिए अपने टारगेट प्राइस को ₹180 से बढ़ाकर ₹210 कर दिया है। बीते गुरुवार को टाटा स्टील के शेयर 184.35 रुपये पर बंद हुए।
Tata steel share target price: टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा स्टील के शेयर 52 हफ्ते के हाई पर ट्रेड कर रहे हैं लेकिन आने वाले दिनों में यह अभी और बढ़ सकता है। घरेलू ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल भी टाटा स्टील के शेयरों की रेटिंग न्यूट्रल से बढ़ाकर खरीदें कर दी है। आइए जानते हैं शेयर का टारगेट प्राइस।
टाटा स्टील के शेयर का टारगेट प्राइस
घरेलू ब्रोकरेज ने टाटा स्टील के शेयर के लिए अपने टारगेट प्राइस को ₹180 से बढ़ाकर ₹210 कर दिया है। बीते गुरुवार को टाटा स्टील के शेयर 184.35 रुपये पर बंद हुए। वहीं, बुधवार को शेयर 187 रुपये तक गया था। यह शेयर के 52 हफ्ते का हाई है। इससे पहले ब्रोकरेज फर्म नोमुरा ने टाटा स्टील के शेयर पर खरीदें रेटिंग के साथ कवरेज शुरू किया था, जबकि इनक्रेड इक्विटीज ने भी इस शेयर की रेटिंग बढ़ाई है। टाटा स्टील पर नजर रखने वाले 36 विश्लेषकों में से 25 ने खरीदें रेटिंग दी है। वहीं, सात ने होल्ड रेटिंग दी है जबकि चार ने बेचें की रेटिंग दी है।
ब्रोकरेज ने क्या कहा?
मोतीलाल ओसवाल का मानना है कि टाटा स्टील के मजबूत आउटलुक और यूरोपीय कारोबार में ब्रेक-ईवन की स्थिति कंपनी की आय को बढ़ावा देगी। कंपनी बढ़ती घरेलू मांग का लाभ उठाने के लिए भारत में अपनी क्षमता का भी तेजी से विस्तार कर रही है। टाटा स्टील का लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2030 तक अपनी कुल क्षमता को वर्तमान 26.5 एमटीपीए से बढ़ाकर 40 एमटीपीए करना है। मोतीलाल ओसवाल ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2026-2027 में भारत की स्टील की मांग में 8% से 10% की वृद्धि होने की उम्मीद है।
मोतीलाल ओसवाल के मुताबिक यूके में ब्लास्ट फर्नेस के बंद होने और नीदरलैंड में परिचालन में तेजी आने से, टाटा स्टील के यूरोपीय एबिटा में और सुधार होने की संभावना है। इसका अनुमान है कि वित्तीय वर्ष 2028 तक प्रति टन एबिटा आंकड़ा 70 डॉलर तक पहुंच जाएगा।