दहाड़ रहा टाटा का यह स्टॉक, आज फिर 4% उछला भाव, एक्सपर्ट्स लगातार दे रहे BUY रेटिंग

Tata Group Stock: टाटा मोटर्स कॉमर्शियल व्हीकल्स (TMCV) के शेयरों में उछाल का सिलसिला जारी है। आज एक बार फिर से टाटा मोटर्स के शेयरों में तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों का भाव आज 4 प्रतिशत चढ़ गया। इस तेजी के बाद टाटा मोटर्स कॉमर्शियल व्हीकल्स लिमिटेड का शेयर 427.90 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया। यह कंपनी का 52 वीक हाई है। इस स्टॉक के प्रदर्शन को लेकर कई ब्रोकरेज हाउस बुलिश हैं। उन्होंने टाटा ग्रुप के इस स्टॉक को खरीदने की सलाह दी है।

इस ब्रोकरेज हाउस ने दी BUY रेटिंग जापान के ब्रोकरेज फर्म नोमुरा ने टाटा मोटर्स कॉमर्शियल व्हीकल्स को BUY रेटिंग दी है। ब्रोकरेज हाउस ने 481 रुपये का टारगेट प्राइस सेट किया है। जोकि सोमवार की क्लोजिंग की तुलना में 20 प्रतिशत अधिक है।

जेपी मॉर्गन ने भी दी BUY काल ब्रोकरेज हाउस जेपी मॉर्गन ने टाटा मोटर्स कॉमर्शियल व्हीकल्स को खरीदने की सलाह दी है। ब्रोकरेज हाउस ने 475 रुपये का टारगेट प्राइस सेट किया है। जेपी मॉर्गन ने ओवरवेट रेटिंग दी है। इससे पहले Ambit ने 9 दिसंबर को 430 रुपये का टारगेट प्राइस सेट किया था। इस ब्रोकरेज हाउस ने BUY रेटिंग दी है।

शेयर बाजार में दहाड़ रही है कंपनी टाटा मोटर्स के शेयरों की कीमतों में एक हफ्ते में 9 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। दो हफ्ते में इस स्टॉक का भाव 13 प्रतिशत बढ़ा है। एक महीने में टाटा ग्रुप का स्टॉक 30.98 प्रतिशत बढ़ा है। कंपनी का 52 वीक लो लेवल 306 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 1.56 लाख करोड़ रुपये का है।