1 साल से संघर्ष कर रहे टाटा के स्टॉक में आई करीब 8% की तेजी, चार्ट पैटर्न दिखा रहा और उछाल

संक्षेप: Tata Group Stock: शेयर बाजार में पिछले एक साल संघर्ष कर रहे टाटा ग्रुप का स्टॉक टाटा एलेक्सी के शेयरों में शुक्रवार को तेजी देखने को मिली। एनएसई में टाटा ग्रुप का यह स्टॉक 7.91 प्रतिशत की उछाल के साथ 5410 रुपये के लेवल पर पहुंच कर बंद हुआ था।

Tata Group Stock: शेयर बाजार में पिछले एक साल संघर्ष कर रहे टाटा ग्रुप का स्टॉक टाटा एलेक्सी के शेयरों में शुक्रवार को तेजी देखने को मिली। एनएसई में टाटा ग्रुप का यह स्टॉक 7.91 प्रतिशत की उछाल के साथ 5410 रुपये के लेवल पर पहुंच कर बंद हुआ था। इससे पहले शुक्रवार को दिन में कंपनी के शेयर 5450 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गए थे। आइए जानते हैं कि चार्ट पैटर्न में इसकी स्थिति कैसी?

चार्ट पैटर्न पर बुलिश मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार Tata Elxsi का टेक्निकल सेटअप उत्साहित करने वाला है। शुक्रवार यह शेयर लगातार गिरावट के ट्रेंड को रोकने में सफल रहा। इसके अलावा वैल्यूम में इजाफा देखने को मिला। इन सबके अलावा Tata Elxsi ने 20-डे और 50-डे EMA को भी हासिल कर लिया है। सितंबर 2025 के बाद पहली बार कंपनी का RSI 60 के ऊपर पहुचंने में सफल रहा है। जोकि मोमेंटम में मजबूती को दर्शाता है। रिपोर्ट के अनुसार शॉर्ट टर्म में Tata Elxsi का शेयर 5750 रुपये के इंट्रा-डे हाई तक पहुंच गया।

एक साल से संघर्ष कर रहा स्टॉक पिछले एक साल में जहां निफ्टी 200 में 5.85 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। तो वहीं इस कंपनी के शेयरों की कीमतों में 25 प्रतिशत से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है। बीते तीन साल में Tata Elxsi के शेयरों में 14 प्रतिशत की गिरावट आई है। हालांकि, 5 साल से शेयरों को होल्ड करने वाले निवेशकों को अबतक 230 प्रतिशत का लाभ मिला है। जबकि इस दौरान निफ्टी 200 में 102 प्रतिशत की तेजी आई है।

75 रुपये का डिविडेंड दे चुकी है कंपनी टाटा एलेक्सी के शेयर इस साल 11 जून को एक्स-डिविडेंड ट्रेड किए थे। कंपनी ने एक शेयर पर योग्य निवेशकों को 75 रुपये का डिविडेंड दिया था। इससे पहले 2024 में टाटा ग्रुप की इस कंपनी की तरफ से 70 रुपये का डिविडेंड प्रति शेयर पर योग्य निवेशकों को बांटा गया था।

इस कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 43.90 प्रतिशत और पब्लिक की हिस्सेदारी 56.10 प्रतिशत है।