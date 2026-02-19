टाटा के शेयर ने बनाया नया रिकॉर्ड, क्या आपको भी खरीदना चाहिए? देखें नया टार्गेट

Hindustan Hindi News
Tata Steel Share Price: शेयर मार्केट में आज कमजोरी के बीच कंपनी का शेयर 1 फीसदी की बढ़त के साथ 211.35 रुपये के नए हाई पर पहुंच गया। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज का मानना है कि टाटा स्टील के शेयर में और तेजी आ सकती है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने टार्गेट प्राइस 250 रुपये तय की है।

टाटा स्टील के शेयर में तेजी का सिलसिला जारी है। शेयर मार्केट में आज कमजोरी के बीच कंपनी का शेयर 1 फीसदी की बढ़त के साथ 211.35 रुपये के नए हाई पर पहुंच गया। यह उछाल घरेलू कारोबार को लेकर मजबूत संभावनाओं के चलते आया है। टाटा ग्रुप की इस कंपनी का शेयर 10 फरवरी, 2026 को बने अपने पिछले रिकॉर्ड 211.15 रुपये को पार कर गया। पिछले एक महीने में टाटा स्टील ने 12 फीसदी की जबरदस्त बढ़त हासिल की है, जबकि इस दौरान बीएसई सेंसेक्स में 0.5 फीसदी और मेटल इंडेक्स में 3.6 फीसदी की मामूली बढ़त हुई है।

क्यों हो रही है टाटा स्टील के शेयर में तेजी?

टाटा स्टील ने दिसंबर तिमाही (वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही) में मजबूत प्रदर्शन किया है। कंपनी की कुल परिचालन आय सालाना आधार पर 6 फीसदी बढ़कर 57,002 करोड़ रुपये रही। स्टील बिक्री की मात्रा भी 6 फीसदी बढ़कर लगभग 8.2 मिलियन टन रही। हालांकि, कंपनी का EBITDA मार्जिन पिछली तिमाही के मुकाबले 77 आधार अंक गिरकर 14.4 फीसदी रहा, लेकिन आगे की संभावनाएं उज्ज्वल हैं।

कंपनी को उम्मीद है कि चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च 2026) में उसका प्रदर्शन बेहतर होगा। इसका मुख्य कारण सेफगार्ड ड्यूटी के कारण कीमतों में 12 फीसदी का सुधार है, जिससे भारत में उसकी बिक्री से होने वाली आमदनी में प्रति टन लगभग 2,300 रुपये का इजाफा होने की संभावना है। इसके अलावा, बेहतर परिचालन लाभ, लागत में लगातार बचत, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म का क्रियान्वयन और यूरोप में आयात कोटा प्रतिबंध जैसे कदमों से भी मुनाफे में सुधार होने की उम्मीद है।

करीब एक सदी पुरानी यह कंपनी सरकार की 2030 तक राष्ट्रीय कच्चा स्टील क्षमता 300 मिलियन टन पहुंचाने की योजना के तहत बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अपनी क्षमता लगभग 40 मिलियन टन प्रति वर्ष करने का लक्ष्य लेकर चल रही है।

ब्रोकरेज फर्मों को भी दिख रहा है तेजी का रुझान

मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज: मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज का मानना है कि टाटा स्टील के शेयर में और तेजी आ सकती है। ब्रोकरेज फर्म ने घरेलू मांग के मजबूत आउटलुक, सेफगार्ड ड्यूटी से कीमतों को मिल रहे सपोर्ट, क्षमता विस्तार और यूरोपीय संघ (ईयू) कारोबार में धीरे-धीरे सुधार के चलते कंपनी पर सकारात्मक रुख अपनाया है। MOFSL ने सितंबर 2027 के अपने अनुमान के लिए 240 रुपये प्रति शेयर का टार्गेट रखते हुए 'Buy' की सिफारिश की है।

ब्रोकरेज फर्म का कहना है कि यूरोप में हालांकि निकट भविष्य में मुनाफा स्प्रेड रिकवरी और ऊर्जा लागत पर निर्भर करेगा, लेकिन सीबीएएम और सख्त आयात कोटा जैसे संरचनात्मक उपायों से कीमतों में अनुशासन आएगा और आयात से मार्जिन पर पड़ने वाला दबाव कम होगा। भारत में मजबूत प्रदर्शन और यूरोप में सुधार से कंपनी की कुल कमाई को बल मिलेगा।

आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज: आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के विश्लेषकों का भी कहना है कि सेफगार्ड ड्यूटी से कीमतों में बढ़ोतरी, अनुकूल मांग और रणनीतिक क्षमता विस्तार के कारण टाटा स्टील का भारतीय परिचालन लंबी अवधि में मजबूत वृद्धि के लिए तैयार है। यूरोप में आयात नियंत्रण के उपायों से नीदरलैंड में कंपनी के संचालन की लाभप्रदता बढ़ने की उम्मीद है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने भी टाटा स्टील पर 'Buy' रेटिंग बनाए रखी है और संशोधित टार्गेट प्राइस 250 रुपये तय की है।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया:-लाइव हिन्दुस्तान में पिछले 6 साल से बिजनेस टीम का अहम हिस्सा हैं। दृगराज को पत्रकारिता में 21 वर्षों का लंबा अनुभव है। इन्होंने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी स्पेशल खबरों से खास पहचान बनाई है। शेयर मार्केट, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी पर विशेष पकड़। मैथ्स से ग्रेजुएट, मास कम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस में पीजी डिप्लोमा। दृगराज, रिसर्च और एनॉलिस के जरिए मार्केट डेटा को आसान भाषा में 'कुछ अलग' पाठकों तक पहुंचाते हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले साढ़े सात साल तक हिन्दुस्तान अखबार में बतौर सीनियर रिपोर्टर काम किया। इसके अलावा सहारा समय, दैनिक जागरण, न्यूज नेशन में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं।

