हर शेयर पर 25 रुपये डिविडेंड दे रही टाटा की कंपनी, रिकॉर्ड डेट का ऐलान

टाटा ग्रुप की हॉस्पिटैलिटी कंपनी Benares होटल्स लिमिटेड के शेयर पोर्टफोलियो में हैं तो ये खबर आपके काम की है। दरअसल, कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 (FY26) के लिए अपने फाइनल डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट 16 जुलाई, 2026 तय की है। बता दें कि कंपनी ने 10 रुपये की फेस वैल्यू वाले हर इक्विटी शेयर पर 25 रुपये का डिविडेंड देने की सिफारिश की थी।

क्या कहा कंपनी ने? Benares होटल्स लिमिटेड ने एक स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि डिविडेंड पाने के लिए शेयरहोल्डर्स की पात्रता तय करने को रिकॉर्ड डेट तय की गई है। रिकॉर्ड डेट तक Benares होटल्स के शेयर रखने वाले इन्वेस्टर्स डिविडेंड पाने के हकदार होंगे, बशर्ते आने वाली एनुअल जनरल मीटिंग (AGM) में शेयरहोल्डर्स इसे मंजूरी दें। कंपनी ने कहा, "हमारे 29 अप्रैल 2026 के पत्र में बताया गया है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ₹10 प्रति इक्विटी शेयर पर ₹25 का डिविडेंड देने की सिफारिश की है। अगर AGM में शेयरहोल्डर्स इसे मंजूरी देते हैं तो लागू टैक्स (TDS) काटकर सोमवार, 3 अगस्त, 2026 से डिविडेंड का भुगतान किया जाएगा।"

कंपनी ने आगे कहा, "सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स एंड डिस्क्लोज़र रिक्वायरमेंट्स) रेगुलेशंस, 2015 के रेगुलेशन 42 के तहत, फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए डिविडेंड पाने के हकदार सदस्यों की पात्रता तय करने के लिए गुरुवार, 16 जुलाई, 2026 को रिकॉर्ड डेट तय किया गया है।"

स्टॉक का परफॉर्मेंस शुक्रवार को Benares होटल्स के शेयरों में 0.44 प्रतिशत की बढ़त हुई और वे 10,245 रुपये पर बंद हुए। पिछले छह महीनों में स्टॉक में 10.15 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। शेयर अपने 52 वीक हाई के करीब है। बता दें कि शेयर के 52 वीक का हाई 10,860 रुपये है। शेयर का यह भाव सितंबर 2025 में था। शेयर के 52 हफ्ते का लो 8,999.95 रुपये है। शेयर का यह भाव अगस्त 2025 में रहा था।

कैसे रहे तिमाही नतीजे Benares होटल्स का नेट प्रॉफिट मार्च 2026 में खत्म हुई तिमाही में 4.36% घटकर ₹15.35 करोड़ हो गया। वहीं, मार्च 2025 में खत्म हुई पिछली तिमाही में यह ₹16.05 करोड़ था। मार्च 2026 में खत्म हुई तिमाही में बिक्री 1.06% घटकर ₹48.60 करोड़ हो गई जबकि मार्च 2025 में खत्म हुई पिछली तिमाही में यह ₹49.12 करोड़ थी। मार्च 2026 में खत्म हुए वित्त वर्ष में नेट प्रॉफिट 0.02% घटकर ₹43.24 करोड़ हो गया जबकि मार्च 2025 में खत्म हुए पिछले साल में यह ₹43.25 करोड़ था।