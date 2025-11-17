Hindustan Hindi News
टाटा ग्रुप की ‘नई नवेली’ लिस्टेड कंपनी का शेयर 7% टूटा, एक्सपर्ट को सता रहा यह डर

Mon, 17 Nov 2025 09:35 AMTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
Tata Group Stock: टाटा ग्रुप हाल ही में डिमर्जर के बाद लिस्ट हुई कंपनी टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड (Tata Motors Passenger Vehicles Ltd) के शेयरों में भारी बिकवाली देखने को मिली है। आज सुबह कंपनी के शेयरों में 7 प्रतिशत से अधिक की गिरावट देखने को मिली है। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड के तिमाही नतीजों का ऐलान बीते सप्ताह हुआ था। बता दें, टाटा ग्रुप की इस कंपनी के प्रदर्शन को लेकर एक्सपर्ट्स भी सजग रहने की सलाह दे रहे हैं।

टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड का शेयर बीएसई में आज सोमवार को गिरावट के बाद 386.45 रुपये के लेवल पर खुला था। 7.20 प्रतिशत की गिरावट के बाद कंपनी का यह स्टॉक 363.15 रुपये के लेवल तक आ गया।

कई गुना बढ़ा नेट प्रॉफिट

टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड का चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में नेट प्रॉफिट कई गुना बढ़कर 76,248 करोड़ रुपये हो गया। कंपनी ने शुक्रवार को वित्त वर्ष 2025-26 की जुलाई-सितंबर तिमाही के वित्तीय परिणामों की घोषणा की थी। बता दें, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड (टीएमपीवीएल) ने वित्त वर्ष 2024-25 की जुलाई-सितंबर तिमाही में 3,521 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट कमाया था।

एक्सपर्ट्स को किस बात की सता रही चिंता?

टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड के प्रदर्शन को लेकर एक्सपर्ट्स चिंतित हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कंपनी का मार्केट शेयर घट सकता है। ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल ने ‘न्यूट्रल’ रेटिंग दी है। ब्रोकरेज हाउस की तरफ से 341 रुपये का टारगेट प्राइस सेट किया गया है। जोकि शुक्रवार की क्लोजिंग की तुलना में 6 प्रतिशत कम है।

टाटा ग्रुप ने टाटा मोटर्स के कार्यों को दो अलग-अलग कंपनियों में बांट दिया है। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड और टाटा मोटर्स (कॉमर्शियल व्हीकल्स) कर दिया है। बता दें, टाटा मोटर्स कॉमर्शियल व्हीकल्स बिजनेस की शेयर बाजारों में 12 नवंबर को 28.50 प्रतिशत के प्रीमियम के साथ हुई थी।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें। यहां प्रस्तुत एक्सपर्ट्स के विचार निजी हैं। लाइव हिंदुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)

