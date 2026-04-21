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टाटा ग्रुप की इस कंपनी के शेयरों में 13% की उछाल, 16 महीने में किसी एक दिन में सबसे बड़ी, जानें वजह

Apr 21, 2026 11:13 am ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
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tata group stock: आज मंगलवार को NELCO Ltd के शेयरों की कीमतों में 13% की तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों में बीते 16 महीने में किसी एक दिन में यह सबसे बड़ी उछाल है। 

टाटा ग्रुप की इस कंपनी के शेयरों में 13% की उछाल, 16 महीने में किसी एक दिन में सबसे बड़ी, जानें वजह

tata group stock: टाटा ग्रुप की कंपनी नेल्को लिमिटेड (NELCO Ltd) के शेयरों की कीमतों में आज 13 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है। बीते 16 महीने में यह सबसे बड़ी तेजी है। NELCO Ltd के शेयरों में तेजी के पीछे की सबसे बड़ी वजह चौथी तिमाही के नतीजे हैं। बता दें, टाटा ग्रुप की इस कंपनी ने डिविडेंड देने का भी ऐलान किया है।

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दिसंबर 2024 के बाद सबसे अधिक की तेजी (NELCO Ltd q4 results)

बीएसई में आज NELCO Ltd के शेयर 678.15 रुपये के लेवल पर खुला है। कंपनी के शेयर 13 प्रतिशत से अधिक की तेजी के साथ 767.25 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया है। दिसंबर 2024 के बाद कंपनी के शेयरों में किसी एक दिन में यह सबसे अधिक उछाल है। बता दें, सोमवार को कंपनी के शेयरों में लगातार 5 दिन की तेजी पर ब्रेक लग गया था।

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प्रॉफिट में आई कंपनी (NELCO Ltd dividend history)

NELCO Ltd ने दी जानकारी में बताया है कि मार्च तिमाही के दौरान कुल 1.1 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट हुआ था। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी को 4.1 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था। कंपनी का रेवन्यू मार्च तिमाही के दौरान 17.30 प्रतिशत की तेजी के साथ 79.20 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी का रेवन्यू 67.50 करोड़ रुपये रहा है।

NELCO Ltd ने डिविडेंड का भी ऐलान किया है। कंपनी ने एक शेयर पर 1 रुपये का डिविडेंड देने का फैसला किया है।

कंपनी में प्रमोटर्स टाटा पावर की हिस्सेदारी 50 प्रतिशत है। टाटा पावर कंपनी का प्रमोटर्स है। वहीं, Schlumberger Ltd के पास 3.8 प्रतिशत हिस्सा है। 6.9 लाख रिटेल निवेशकों के पास कंपनी के शेयर हैं।

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शेयरों का प्रदर्शन कैसा? (NELCO Ltd share performance)

बीते एक महीने के दौरान कंपनी के शेयरों की कीमतों में 25 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है। हालांकि, एक साल के बाद यह स्टॉक 20.21 प्रतिशत गिरा है। कंपनी का 52 वीक हाई 1161.50 रुपये और 52 वीक लो लेवल 502.40 रुपये है।

दो साल में NELCO Ltd के शेयरों की कीमतों में 0.49 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है। बता दें, तीन साल से शेयरों को होल्ड करने वाले निवेशकों को अबतक 38 प्रतिशत का फायदा हुआ है। वहीं, 5 साल में यह स्टॉक पोजीशनल निवेशकों को 299 प्रतिशत का रिटर्न दिया है।

पिछले 10 साल में NELCO Ltd के शेयरों का भाव 684 प्रतिशत बढ़ा है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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