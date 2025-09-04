Tata group firm tata steel share near 52 week high check target price ₹195 तक जा सकता है टाटा का यह शेयर, अभी 52 वीक हाई के करीब कर रहा ट्रेड, Business Hindi News - Hindustan
₹195 तक जा सकता है टाटा का यह शेयर, अभी 52 वीक हाई के करीब कर रहा ट्रेड

ट्रेडिंग के दौरान टाटा स्टील के शेयर की कीमत 169.20 रुपये तक पहुंच गई। वहीं, क्लोजिंग 166 रुपये के स्तर पर हुई। बता दें कि यह शेयर 30 सितंबर 2024 को 170.20 रुपये के स्तर तक गया था। आइए शेयर के टारगेट प्राइस को जान लेते हैं।

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तानThu, 4 Sep 2025 09:58 PM
₹195 तक जा सकता है टाटा का यह शेयर, अभी 52 वीक हाई के करीब कर रहा ट्रेड

Tata Steel share: वैसे तो टाटा की कंपनी-टाटा स्टील के शेयर में गुरुवार को सुस्ती थी लेकिन ट्रेडिंग के दौरान यह 52 वीक हाई के करीब पहुंच गया। ट्रेडिंग के दौरान टाटा स्टील के शेयर की कीमत 169.20 रुपये तक पहुंच गई। वहीं, क्लोजिंग 166 रुपये के स्तर पर हुई। बता दें कि यह शेयर 30 सितंबर 2024 को 170.20 रुपये के स्तर तक गया था। यह शेयर के 52 हफ्ते का हाई भी है।

बता दें कि टाटा स्टील के शेयर में एक हफ्ते में 8% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। इस साल भी शेयर का परफॉर्मेंस बेहतर रहा है। शेयर 22% तक उछल चुका है। टाटा समूह का शेयर 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 50 दिन, 100 दिन, 150 दिन और 200 दिन के मूविंग एवरेज से ऊपर कारोबार कर रहा है, जो दर्शाता है कि शेयर तेजी के जोन में है।

क्या कहा ब्रोकरेज ने?

बिजनेस टुडे की खबर के मुताबिक एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज के शितिज गांधी ने कहा- यह शेयर वर्तमान में 169-170 रुपये के महत्वपूर्ण प्रतिरोध क्षेत्र के पास कारोबार कर रहा है। यह एक ऐसा स्तर है जिसने जून से लगातार बढ़त को सीमित किया है। इसका तत्काल समर्थन 160-162 रुपये पर देखा जा रहा है और 155 रुपये के आसपास मजबूत मांग की संभावना है। चॉइस ब्रोकिंग के मंदार भोजने ने कहा- अगर शेयर 170 रुपये के स्तर से ऊपर टिके रहने और बंद होने में कामयाब होता है तो इसमें अल्पावधि से मध्यावधि में 185 रुपये और 195 रुपये तक बढ़ने की क्षमता है। 158 रुपये पर स्टॉप-लॉस बनाए रखना चाहिए।

कैसे रहे तिमाही नतीजे

चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में टाटा स्टील का नेट प्रॉफिट दोगुने से अधिक होकर 2,007.36 करोड़ रुपये रहा है। पिछले वित्त वर्ष (2024-25) की समान अवधि में टाटा समूह की इकाई का मुनाफा 918.57 करोड़ रुपये रहा था। तिमाही में कंपनी की कुल आय कम होकर 53,466.79 करोड़ रुपये रह गई, जो एक साल पहले इसी अवधि में 55,031 करोड़ रुपये थी।

