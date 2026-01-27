Hindustan Hindi News
Tata group company ttml share hit 52 week low price below 45 rs detail is here
41 रुपये के स्तर पर ट्रेड कर रहा टाटा का शेयर, 52 हफ्ते का सबसे बुरा परफॉर्मेंस

संक्षेप:

टाटा ग्रुप की कंपनी-टीटीएमएल शेयर की बात करें तो 42.39 रुपये की पिछली क्लोजिंग के मुकाबले मंगलवार को 41.09 रुपये के निचले स्तर तक आ गया। यह शेयर के 52 हफ्ते का लो है। पिछले साल शेयर 81.16 रुपये पर था। 

Jan 27, 2026 03:16 pm IST
टाटा ग्रुप की कई कंपनियां हैं जिन्होंने निवेशकों को लॉन्ग टर्म में मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। इनमें से एक स्टॉक- टीटीएमएल या टाटा टेलीसर्विसेज (महाराष्ट्र) लिमिटेड है। इस स्टॉक के इतिहास को देखें तो निवेशकों को मालामाल किया है। हालांकि, अब लंबे समय से बिकवाली मोड में है। बिकवाली का माहौल कुछ ऐसा है कि मंगलवार को स्टॉक ने अपने 52 हफ्ते के लो को टच किया।

शेयर की कीमत

टीटीएमएल शेयर की बात करें तो 42.39 रुपये की पिछली क्लोजिंग के मुकाबले मंगलवार को 41.09 रुपये के निचले स्तर तक आ गया। यह शेयर के 52 हफ्ते का लो है। पिछले साल शेयर 81.16 रुपये पर था। यह शेयर के 52 हफ्ते का हाई है। टीटीएमएल के स्टॉक रिटर्न की बात करें तो 1 साल में 39.41% और 2 साल में 53.65% की भारी गिरावट आई है। हालांकि, लंबी अवधि में शेयर में रिकवरी दिखती है। तीन साल में 45.81% के निगेटिव रिटर्न के बावजूद 5 साल में 167.49% (करीब 2 गुना रिटर्न) और 10 साल में 528.81% (करीब 6 गुना बढ़ोतरी) का मजबूत रिटर्न मिला है।

शेयरहोल्डिंग पैटर्न

टीटीएमएल के शेयरहोल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स के पास 74.36 फीसदी हिस्सेदारी है। वहीं, पब्लिक शेयरहोल्डिंग 25.64 फीसदी की है। प्रमोटर में टाटा टेलीर्विसेज के पास कंपनी के 94,41,74,817 शेयर या 48.30 हिस्सेदारी है। वहीं, टाटा संस के पास 38,27,59,467 शेयर या 19.58 फीसदी की हिस्सेदारी है।

कैसे रहे तिमाही नतीजे

टीटीएमएल के दिसंबर 2025 तिमाही के नतीजे मिक्स्ड लेकिन सुधार की ओर इशारा करते हैं। कंपनी ने नेट लॉस को काफी कम करके ₹150.43 करोड़ तक लाया, जो पिछले साल की इसी तिमाही के ₹315.11 करोड़ से लगभग 52% बेहतर है। एबिटा भी मजबूत रहा और ₹175.62 करोड़ तक पहुंच गया। वहीं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 46.93% तक बेहतर हुआ, जो ऑपरेशनल कंट्रोल और कॉस्ट मैनेजमेंट में सुधार दिखाता है।

