टाटा ग्रुप की कंपनी दे रही है कंपनी पहली बार बोनस शेयर, होगा 1 शेयर का फायदा, 6 रुपये डिविडेंड का भी ऐलान
Bonus share: ट्रेंट लिमिटेड ने बोनस शेयर का ऐलान किया है। कंपनी ने 2 शेयर पर 1 शेयर बोनस और 6 रुपये का डिविडेंड देने का ऐलान किया है। इन दोनों के लिए रिकॉर्ड डेट भी तय किया गया है।
bonus share: टाटा ग्रुप की कंपनी ट्रेंट लिमिटेड (Trent Limited) ने पहली बार निवेशकों को बोनस शेयर देने का ऐलान किया है। कंपनी ने इस बोनस इश्यू के लिए रिकॉर्ड डेट भी तय कर दिया है। जोकि इसी महीने है। टाटा समूह की कंपनी निवेशकों को डिविडेंड भी दे रही है। इस डिविडेंड के लिए भी ट्रेंट लिमिटेड ने रिकॉर्ड डेट का ऐलान कर दिया है।
2 पर मिलेंगे 1 शेयर फ्री (trent limited bonus share record date)
कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को दी जानकारी में बताया है कि 2 शेयर पर 1 शेयर बोनस के तौर पर दिया जाएगा। इस बोनस इश्यू के लिए कंपनी ने 29 मई की तारीख को रिकॉर्ड डेट तय किया है। यानी जिन निवेशकों का नाम कंपनी के रिकॉर्ड बुक में इस दिन रहेगा उन्हें बोनस शेयर का लाभ मिलेगा।
6 रुपये का डिविडेंड दे रही है कंपनी (trent limited dividend)
ट्रेंट लिमिटेड ने बोनस शेयर के साथ-साथ डिविडेंड का भी ऐलान किया है। कंपनी ने एक शेयर पर 6 रुपये का डिविडेंड देने का फैसला किया है। डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट 10 जून 2026 तय की गई है।
पिछले एक साल में कैसा रहा है कंपनी के शेयरों का प्रदर्शन (trent ltd share performance)
गुरुवार को मार्केट के बंद होने के समय पर ट्रेंट लिमिटेड के शेयरों का भाव बीएसई में 2 प्रतिशत की गिरावट के बाद 4144.30 रुपये के स्तर पर था। बीते एक महीने में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 25 प्रतिशत की तेजी आई है। हालांकि, एक साल में यह स्टॉक 19 प्रतिशत लुढ़क चुका है। बीएसई में ट्रेंट लिमिटेड का 52 वीक हाई 6259 रुपये है। कंपनी का 52 वीक लो लेवल 3276.10 रुपये है। इस कंपनी का मार्केट कैप 1.47 लाख करोड़ रुपये का है। बता दें, बीते दो साल में ट्रेंट लिमिटेड के शेयरों का दाम 6 प्रतिशत गिरा है।
5 साल में ट्रेंट लिमिटेड का शेयर 2349% चढ़ा (trent ltd stock performance)
भले ही शेयर बाजार में पिछले दो साल टाटा ग्रुप की कंपनी के लिए कठिन रहा है। लेकिन लॉन्ग टर्म में यह स्टॉक मोटा रिटर्न दिया है। तीन साल में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 203 प्रतिशत की तेजी आई है। 5 साल में टाटा ग्रुप का यह स्टॉक 433 प्रतिशत रिटर्न दिया है। बता दें, 10 साल टाटा समूह की कंपनी को होल्ड करने वाले निवेशकों को अबतक 2349 प्रतिशत का फायदा हुआ है। जोकि सेंसेक्स इंडेक्स के 239 प्रतिशत की रिटर्न की तुलना में काफी अधिक है।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।