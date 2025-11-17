200 रुपये तक जा सकता है टाटा का यह शेयर, ब्रोकरेज ने कहा- मुनाफे के लिए खरीद लो
संक्षेप: ब्रोकरेज एमके ग्लोबल फाइनेंशियल ने इस शेयर को खरीदने की सलाह दी है। एमके ग्लोबल फाइनेंशियल ने टाटा स्टील के शेयर का टारगेट प्राइस 200 रुपये तय किया है। ब्रोकरेज ने कहा कि टाटा स्टील ने दूसरी तिमाही में मजबूत प्रदर्शन किया।
Tata Steel share target price: बाजार में तेजी के बीच टाटा स्टील के शेयर में सोमवार को सुस्ती थी। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन यह शेयर लाल निशान पर ट्रेड कर रहा था और इसकी कीमत 173 रुपये के स्तर पर थी। हालांकि, इस शेयर को लेकर एक्सपर्ट बुलिश हैं। ब्रोकरेज एमके ग्लोबल फाइनेंशियल ने इस शेयर को खरीदने की सलाह दी है।
क्या है शेयर का टारगेट प्राइस?
एमके ग्लोबल फाइनेंशियल ने टाटा स्टील के शेयर का टारगेट प्राइस 200 रुपये तय किया है। शेयर के 52 हफ्ते का हाई 187 रुपये है। शेयर के 52 हफ्ते का लो 122.60 रुपये है। ब्रोकरेज ने कहा कि टाटा स्टील ने दूसरी तिमाही में मजबूत प्रदर्शन किया। यूरोप में भी कंपनी ने ब्रेक-ईवन हासिल किया। नीदरलैंड में मजबूती ने ब्रिटेन में हुए नुकसान की भरपाई कर दी। कमजोर निकट-अवधि के रुझानों को ध्यान में रखते हुए हम वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही के सुस्त रहने की उम्मीद करते हैं लेकिन नीतिगत बदलावों के कारण हमारे वित्त वर्ष 27-28 के अनुमान अपरिवर्तित हैं।
दूसरी तिमाही के नतीजे
चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में टाटा स्टील का नेट प्रॉफिट चार गुना से अधिक होकर 3,183.09 करोड़ रुपये हो गया। वित्त वर्ष 2024-25 की जुलाई-सितंबर तिमाही में टाटा स्टील को 758.84 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ था। टाटा स्टील की कुल आय वित्त वर्ष 2025-26 की जुलाई-सितंबर तिमाही में बढ़कर 59,052.84 करोड़ रुपये हो गई, जो पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 54,503.30 करोड़ रुपये थी। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में कंपनी की परिचालन आय 38,592 करोड़ रुपये रही।
टाटा स्टील के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) और प्रबंध निदेशक टी वी नरेंद्रन ने नतीजे के बाद कहा था कि वैश्विक कारोबारी माहौल अब भी चुनौतीपूर्ण बना हुआ है, जिसमें शुल्क, भू-राजनीतिक तनाव और बढ़े हुए इस्पात निर्यात जैसी समस्याएं बनी हुई हैं।