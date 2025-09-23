Tata Group Company Tata Investment Share hits 52 Week High on Stock Split record date news पहली बार शेयर बांट रही टाटा की दिग्गज कंपनी, 10 टुकड़े में बंटेगा शेयर, रिकॉर्ड डेट का ऐलान, Business Hindi News - Hindustan
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Tata Group Company Tata Investment Share hits 52 Week High on Stock Split record date news

टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा इनवेस्टमेंट कॉरपोरेशन पहली बार अपने शेयर का बंटवारा कर रही है। कंपनी अपने शेयर को 10 टुकड़े में बांट रही है। कंपनी ने शेयर के बंटवारे की रिकॉर्ड डेट 14 अक्टूबर फिक्स की है। कंपनी के शेयर 5 साल में 880% उछले हैं।

Vishnu Soni लाइव हिन्दुस्तानTue, 23 Sep 2025 06:21 PM
टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा इनवेस्टमेंट कॉरपोरेशन के शेयरों में तूफानी तेजी आई है। टाटा इनवेस्टमेंट कॉरपोरेशन के शेयर मंगलवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 12 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 8250 रुपये पर पहुंच गए। कंपनी के शेयरों ने 52 हफ्ते का अपना नया हाई भी बनाया। कारोबार के आखिर में टाटा इनवेस्टमेंट कॉरपोरेशन के शेयर 11.88 पर्सेंट की तेजी के साथ 8144.60 रुपये पर बंद हुए। टाटा इनवेस्टमेंट कॉरपोरेशन अपने शेयर का बंटवारा कर रही है। टाटा ग्रुप की यह दिग्गज कंपनी पहली बार अपने शेयर बांट रही है। पिछले पांच साल में कंपनी के शेयरों में 880 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है।

10 टुकड़े में शेयर बांट रही है कंपनी, तय की रिकॉर्ड डेट
टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा इनवेस्टमेंट कॉरपोरेशन ने पिछले दिनों शेयर के बंटवारे (स्टॉक स्प्लिट) की घोषणा की थी। कंपनी अपने शेयर को 1:10 के अनुपात में बांट रही है। यानी, टाटा इनवेस्टमेंट कॉरपोरेशन अपने शेयर को 10 टुकड़ों में बांटेगी। टाटा इनवेस्टमेंट कॉरपोरेशन ने रेगुलेटरी फाइलिंग में बताया है कि शेयरहोल्डर्स ने शेयर के बंटवारे को मंजूरी दे दी है। मल्टीबैगर कंपनी ने शेयर के बंटवारे की रिकॉर्ड डेट मंगलवार 14 अक्टूबर 2025 फिक्स की है।

880% उछल गए हैं टाटा इनवेस्टमेंट के शेयर
टाटा इनवेस्टमेंट कॉरपोरेशन (Tata Investment) के शेयर पिछले पांच साल में 880 पर्सेंट चढ़ गए हैं। कंपनी के शेयर 25 सितंबर 2020 को 830.50 रुपये पर थे। टाटा इनवेस्टमेंट कॉरपोरेशन के शेयर 23 सितंबर 2025 को 8144.60 रुपये पर बंद हुए हैं। पिछले चार साल में टाटा ग्रुप की इस कंपनी के शेयरों में 531 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। तीन साल में कंपनी के शेयर 235 पर्सेंट उछले हैं। टाटा इनवेस्टमेंट कॉरपोरेशन के शेयर दो साल में 190 पर्सेंट चढ़ गए हैं। अगर पिछले 10 साल का डेटा देखें तो टाटा इनवेस्टमेंट कॉरपोरेशन के शेयरों में 1443 पर्सेंट की तेजी आई है। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 8250 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 5147.15 रुपये है।

