पहली बार शेयर बांट रही टाटा की दिग्गज कंपनी, 10 टुकड़े में बंटेगा शेयर, रिकॉर्ड डेट का ऐलान

टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा इनवेस्टमेंट कॉरपोरेशन पहली बार अपने शेयर का बंटवारा कर रही है। कंपनी अपने शेयर को 10 टुकड़े में बांट रही है। कंपनी ने शेयर के बंटवारे की रिकॉर्ड डेट 14 अक्टूबर फिक्स की है। कंपनी के शेयर 5 साल में 880% उछले हैं।

टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा इनवेस्टमेंट कॉरपोरेशन के शेयरों में तूफानी तेजी आई है। टाटा इनवेस्टमेंट कॉरपोरेशन के शेयर मंगलवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 12 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 8250 रुपये पर पहुंच गए। कंपनी के शेयरों ने 52 हफ्ते का अपना नया हाई भी बनाया। कारोबार के आखिर में टाटा इनवेस्टमेंट कॉरपोरेशन के शेयर 11.88 पर्सेंट की तेजी के साथ 8144.60 रुपये पर बंद हुए। टाटा इनवेस्टमेंट कॉरपोरेशन अपने शेयर का बंटवारा कर रही है। टाटा ग्रुप की यह दिग्गज कंपनी पहली बार अपने शेयर बांट रही है। पिछले पांच साल में कंपनी के शेयरों में 880 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है।

10 टुकड़े में शेयर बांट रही है कंपनी, तय की रिकॉर्ड डेट

टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा इनवेस्टमेंट कॉरपोरेशन ने पिछले दिनों शेयर के बंटवारे (स्टॉक स्प्लिट) की घोषणा की थी। कंपनी अपने शेयर को 1:10 के अनुपात में बांट रही है। यानी, टाटा इनवेस्टमेंट कॉरपोरेशन अपने शेयर को 10 टुकड़ों में बांटेगी। टाटा इनवेस्टमेंट कॉरपोरेशन ने रेगुलेटरी फाइलिंग में बताया है कि शेयरहोल्डर्स ने शेयर के बंटवारे को मंजूरी दे दी है। मल्टीबैगर कंपनी ने शेयर के बंटवारे की रिकॉर्ड डेट मंगलवार 14 अक्टूबर 2025 फिक्स की है।