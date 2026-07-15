चढ़ते बाजार में औंधेमुंह गिरा टाटा का यह शेयर, मोतीलाल ओसवाल ने दे दी बेचने की सलाह

शेयर मार्केट में तेजी के बीच टाटा ग्रुप की एक कंपनी का शेयर आज बुरी तरह पिट रहा है। टाटा एलेक्सी के शेयरों में बुधवार को करीब 6 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली और यह 3,474 रुपये के निचले स्तर पर आ गए। यह गिरावट कंपनी के जून तिमाही के नतीजों के बाद आई है। कंपनी ने पहली तिमाही में 170.6 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट दर्ज किया, जो पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 18.2 प्रतिशत अधिक है। कंपनी की ऑपरेशनल इनकम में भी 14.5 प्रतिशत की सालाना बढ़ोतरी हुई है और यह 1,021.1 करोड़ रुपये पर पहुंच गई है। तिमाही आधार पर आय में 2.8 प्रतिशत का इजाफा हुआ है।

तिमाही के प्रमुख वित्तीय आंकड़े कंपनी का टैक्स से पहले मुनाफा इस पहली तिमाही में 232.5 करोड़ रुपये रहा, जो एक साल पहले के मुकाबले 18.4 प्रतिशत अधिक है। टैक्स से पहले मुनाफे का मार्जिन 21.9 प्रतिशत रहा। कंपनी का परिचालन प्रदर्शन भी मजबूत रहा है और उसका EBITDA 15.7 प्रतिशत बढ़कर 216 करोड़ रुपये हो गया है। कंपनी का EBITDA मार्जिन 21.2 प्रतिशत और शुद्ध लाभ मार्जिन 16.1 प्रतिशत रहा है।

मोतीलाल ओसवाल ने टार्गेट प्राइस भी घटाया मोतीलाल ओसवाल ने टाटा एलेक्सी पर अपनी 'Sell' की सलाह जारी रखी है और उसका लक्ष्य मूल्य 3,100 रुपये तय किया है, जो मौजूदा स्तरों से करीब 16 प्रतिशत की गिरावट का संकेत देता है। ब्रोकरेज का कहना है कि कंपनी के जून तिमाही के प्रदर्शन से उसके विकास की व्यापक तस्वीर में कोई खास बदलाव नहीं आया है।

रेवेन्यू में तिमाही आधार पर 1.3 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, जो उम्मीदों के अनुरूप तो है, लेकिन यह वृद्धि ज्यादातर मीडिया और टेलीकॉम सेक्टर से आई है। कंपनी के कुल रेवेन्यू में करीब 55 प्रतिशत का योगदान देने वाला ट्रांसपोर्ट बिजनेस और हेल्थ सर्विस सेक्टर अभी भी कमजोर बने हुए हैं।

मोतीलाल ओसवाल का मानना है कि टाटा एलेक्सी के ग्रोथ में सार्थक सुधार के लिए परिवहन क्षेत्र में सुधार जरूरी है, जहां ग्राहकों का खर्च, खासकर यूरोप में, सतर्क बना हुआ है। ब्रोकरेज ने यह भी बताया कि कंपनी के मार्जिन उम्मीदों से काफी कम रहे हैं। टाटा एलेक्सी का EBIT मार्जिन घटकर 19 प्रतिशत पर आ गया है, जबकि ब्रोकरेज का अनुमान 21.5 प्रतिशत था।

चॉइस इंस्टीट्यूशनल ने भी दी बेचने की सलाह चॉइस इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने भी टाटा एलेक्सी को 'बेचें' में डाउनग्रेड कर दिया है और उसका टार्गेट प्राइस 3,650 रुपये से घटाकर 3,150 रुपये कर दिया है। इसने वित्त वर्ष 2027 और 2028 के अपने अनुमानों को क्रमशः 2.7 प्रतिशत और 6.0 प्रतिशत कम कर दिया है।

ब्रोकरेज के अनुसार, कंपनी का पहली तिमाही का प्रदर्शन उम्मीदों से कमजोर रहा, जिसमें मार्जिन परियोजना लागत में वृद्धि और जारी रणनीतिक निवेशों से प्रभावित हुए हैं, भले ही परिवहन और मीडिया एवं टेलीकॉम सेक्टर में हेल्दी ग्रोथ देखी गई हो। ब्रोकरेज ने यह भी बताया कि टाटा एलेक्सी अपनी एआई क्षमताओं, प्लेटफार्मों और प्रतिभा में निवेश तेज कर रही है ताकि अपनी 'डोमेन-प्लस-एआई' पेशकश को मजबूत किया जा सके।