Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Tata Elxsi Q3 Results net profit down 45 percent share may focus tomorrow
45% गिर गया टाटा की कंपनी का प्रॉफिट, कल फोकस में रहेंगे शेयर, आपका है दांव?

45% गिर गया टाटा की कंपनी का प्रॉफिट, कल फोकस में रहेंगे शेयर, आपका है दांव?

संक्षेप:

पिछली तिमाही (Q2FY26) की तुलना में भी मुनाफे में करीब 29.7% की गिरावट दर्ज की गई, जब कंपनी ने ₹154.82 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था। बढ़ती लागत और ऑपरेशनल खर्च मुनाफे पर दबाव की बड़ी वजह माने जा रहे हैं।

Jan 13, 2026 07:22 pm ISTVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Tata Elxsi Q3 Results: टाटा ग्रुप की डिजाइन और टेक्नोलॉजी कंपनी टाटा एलेक्सी ने वित्त वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही (Q3FY26) के नतीजे जारी किए हैं, जो मिले-जुले रहे। कंपनी का कंसॉलिडेटेड नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 45% गिरकर ₹108.89 करोड़ रह गया, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में यह ₹199 करोड़ था। वहीं, पिछली तिमाही (Q2FY26) की तुलना में भी मुनाफे में करीब 29.7% की गिरावट दर्ज की गई, जब कंपनी ने ₹154.82 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था। बढ़ती लागत और ऑपरेशनल खर्च मुनाफे पर दबाव की बड़ी वजह माने जा रहे हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

कंपनी ने क्या कहा

हालांकि मुनाफे में गिरावट के बावजूद कंपनी के रेवेन्यू में मजबूती देखने को मिली। Q3FY26 में टाटा एलेक्सी का ऑपरेशनल रेवेन्यू ₹953.47 करोड़ रहा, जो सालाना आधार पर 1.5% ज्यादा है। पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू ₹939.17 करोड़ था। तिमाही आधार पर भी रेवेन्यू में 3.9% की बढ़ोतरी दर्ज की गई, क्योंकि Q2FY26 में यह ₹918.1 करोड़ था। इससे साफ है कि बिज़नेस ग्रोथ बनी हुई है और ऑर्डर फ्लो में स्थिरता है।

कंपनी ने बताया कि लागत बढ़ने के बावजूद उसने ऑपरेशनल डिसिप्लिन बनाए रखा है। इसका असर मार्जिन पर दिखा। Q3 में कंपनी का EBIT (ब्याज और टैक्स से पहले की कमाई) 17.7% बढ़कर ₹199.9 करोड़ पहुंच गया। साथ ही, EBIT मार्जिन भी 18.5% से बढ़कर 21% हो गया, जो बेहतर ऑपरेशनल एफिशिएंसी का संकेत है। यानी खर्च ज्यादा होने के बावजूद कंपनी ने अपने मार्जिन सुधारने में कामयाबी पाई है।

शेयरों के हाल

नतीजों से पहले टाटा एलेक्सी के शेयरों में हल्की तेजी देखने को मिली। मंगलवार को NSE पर कंपनी का शेयर ₹5,793 पर बंद हुआ, जो ₹99.50 या 1.75% की बढ़त के साथ क्लोज हुआ। बाजार की नजर अब इस बात पर रहेगी कि आने वाली तिमाहियों में कंपनी लागत दबाव को कैसे संभालती है और मुनाफे की ग्रोथ को दोबारा पटरी पर लाती है। कुल मिलाकर, कंपनी के नतीजे बताते हैं कि टॉप-लाइन मजबूत है, लेकिन प्रॉफिट पर फिलहाल दबाव बना हुआ है।

Varsha Pathak

लेखक के बारे में

Varsha Pathak
वर्षा पाठक बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर करीब 2 साल से हिन्दुस्तान डिजिटल से जुड़ी हुई हैं। मूल रूप से मधुबनी (बिहार) की रहने वाली वर्षा लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें बिजनेस सेक्शन के अलग-अलग जॉनर की खबरों की समझ है। इसमें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी आदि शामिल हैं। करीब 7 साल से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय वर्षा ने यहां से पहले दैनिक भास्कर और नेटवर्क 18 में बतौर कंटेंट राइटर काम किया है। उन्हें रिपोर्टिंग का भी अनुभव है। करियर की छोटी अवधि में ही वर्षा के काम की ना सिर्फ सराहना हुई है बल्कि सम्मानित भी किया गया है। वर्षा ने जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में डिप्लोमा की डिग्री ली। और पढ़ें
Business News Business Latest News Business News In Hindi अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।