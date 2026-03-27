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Tata Group का यह स्टॉक 37% गिरा, एक्सपर्ट्स को तेजी की उम्मीद, बोले 23% चढ़ेगा दाम!

Mar 27, 2026 08:21 am ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
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Tata Elxsi Ltd के शेयर अपने 52 वीक हाई से 37 प्रतिशत गिरा है। पिछले एक साल में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 23% गिरा है। एक्सपर्ट्स का भरोसा टाटा ग्रुप के स्टॉक पर कायम है। 

Tata Group का यह स्टॉक 37% गिरा, एक्सपर्ट्स को तेजी की उम्मीद, बोले 23% चढ़ेगा दाम!

Tata Group Stock: टाटा ग्रुप का एक स्टॉक टाटा एलेक्सी लिमिटेड (Tata Elxsi Ltd) के शेयरों की कीमतों में पिछले कई महीनों से लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। यह स्टॉक अपने 52 वीक हाई 6733.50 रुपये (10 जून 2025) की तुलना में 37 प्रतिशत लुढ़क चुका है। इस भारी भरकम गिरावट के बाद भी एक्सपर्ट्स को भरोसा है कि शेयरों में उछाल देखने को मिलेगी। एक्सपर्ट का कहना है कि टाटा एलेक्सी का स्टॉक रिकवरी जोन में आ चुका है। इसके पीछे उन्होंने मजबूत ट्रांसपोर्टेशन ग्रोथ, नए ओईएम और ऑफ रोड मार्केट्स में विस्तार की योजना को बताया है।

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क्या सेट किया है टारगेट प्राइस

बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के अनुसार ब्रोकरेज हाउस जियोजीत ने 5135 रुपये का टारगेट प्राइस सेट किया है। जोकि मौजूदा शेयरों की कीमतों की तुलना में 22 प्रतिशत अधिक है।

तीसरी तिमाही में कंपनी का रेवन्यू सालाना आधार पर 2 प्रतिशत घट गया था। वहीं, EBITDA मार्जिन में 22 प्रतिशत की गिरावट वित्त वर्ष के शुरुआती 9 महीने में देखने को मिली थी। ब्रोकरेज को उम्मीद है कि कंपनी का हेल्थकेयर और मीडिया एंड कम्युनिकेशंस सेक्टर बाउंस बैक करने में चौथी तिमाही में सफल हो जाएगा।

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दिसंबर तिमाही में कैसा रहा है प्रदर्शन

कंपनी की तरफ से दी जानकारी में बताया गया था कि नेट प्रॉफिट अक्टूबर से दिसंबर 2025 के दौरान 108.90 करोड़ रुपये रहा था। जोकि तिमाही दर तिमाही के आधार पर 29.70 प्रतिशत कम हो गया है। रेवन्यू की बात करें तो इस दौरान यह 953.50 करोड़ रुपये रहा है। जोकि तिमाही दर तिमाही के आधार पर 3.9 प्रतिशत अधिक है। दूसरी तिमाही में कंपनी का रेवन्यू 918.10 करोड़ रुपये रहा है।

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गुरुवार को कंपनी के शेयर बाजार के बंद होने के समय पर 0.82 प्रतिशत की तेजी के साथ 4212.65 रुपये के लेवल पर थे। कंपनी के शेयरों की कीमतों में पिछले एक साल के दौरान 23.37 प्रतिशत की गिरावट आई है। वहीं, दो साल में कंपनी के शेयरों का भाव 45 प्रतिशत लुढ़क चुका है। तीन साल में टाटा ग्रुप का यह स्टॉक 29 प्रतिशत गिरा है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें। यहां प्रस्तुत एक्सपर्ट्स के विचार निजी हैं। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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