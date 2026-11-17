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Tata Controversy: टाटा ग्रुप में टाटा संस की शेयर बाजार में लिस्टिंग को लेकर विवाद एक बार फिर बढ़ गया है। टाटा ट्रस्ट के पूर्व ट्रस्टी डेरियस खंबाटा ने वाइस चेयरमैन वेणु श्रीनिवासन और विजय सिंह को चिट्ठी लिखकर कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने दोनों के लिस्टिंग को लेकर बदले हुए रुख पर आपत्ति जताई है। साथ ही, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के साथ हुई बातचीत की जानकारी ट्रस्टियों को देने के दावे पर भी सवाल किया है। 17 नवंबर को लिखी गई इस चिट्ठी में खंबाटा ने 13 नवंबर को दोनों वाइस चेयरमैन की ओर से भेजे गए पत्र का जवाब दिया है। बता दें कि उनका सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टी के तौर पर कार्यकाल 9 नवंबर को खत्म हो गया था। उन्होंने दोबारा इस पद पर बने रहने की इच्छा नहीं जताई थी। आइए, डिटेल में जानते हैं क्या है मामला-

टाटा संस की लिस्टिंग पर क्यों हुआ विवाद? खंबाटा ने सवाल किया है कि वेणु श्रीनिवासन और विजय सिंह ने अप्रैल 2026 में टाटा संस की लिस्टिंग पर अपना रुख क्यों बदल लिया? उनका कहना है कि दोनों मार्च 2024, मई 2025 और जुलाई 2025 में लिस्टिंग के विरोध में थे, लेकिन अप्रैल 2026 में अचानक उनका रुख बदल गया। खंबाटा के मुताबिक, लिस्टिंग के फायदे और नुकसान पर ट्रस्ट की बैठक में चर्चा होनी चाहिए थी, न कि चिट्ठियों और मीडिया के जरिए। उन्होंने नोवो नॉर्डिस्क कंपनी का उदाहरण देने पर भी सवाल उठाया और कहा कि उसका कारोबारी ढांचा टाटा संस जैसा है, इसलिए यह उदाहरण लिस्टिंग के विरोध में जाता है।

RBI के साथ बातचीत पर भी सवाल खंबाटा ने दावा किया कि जुलाई 2025 के बाद उन्हें आरबीआई (RBI) के साथ हुई बातचीत की कोई जानकारी नहीं दी गई। उन्होंने टाटा संस के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और उसमें हुए बदलावों की दोबारा जांच करने की भी बात कही। यह विवाद तब और बढ़ गया, जब आरबीआई ने 16 नवंबर को टाटा संस को पत्र लिखकर अपर-लेयर एनबीएफसी के नियमों का पालन करने को कहा। इसमें शेयर बाजार में लिस्टिंग की जरूरत का भी जिक्र था। वहीं, टाटा ट्रस्ट का कहना है कि आरबीआई ने अपने पुराने पत्रों में लिस्टिंग का स्पष्ट निर्देश नहीं दिया था।

चंद्रशेखरन के तीसरे कार्यकाल पर सफाई टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन के तीसरे कार्यकाल पर खंबाटा ने कहा कि उन्होंने जुलाई 2025 में उनकी दोबारा नियुक्ति के पक्ष में वोट दिया था, क्योंकि उनका प्रदर्शन अच्छा था। उन्होंने साफ किया कि 2 नवंबर की उनकी चिट्ठी चंद्रशेखरन के प्रदर्शन पर नहीं, बल्कि 17 सितंबर को टाटा संस बोर्ड के फैसले पर सवाल उठाने के लिए थी।

मेहली मिस्त्री की नियुक्ति पर भी सवाल खंबाटा ने मेहली मिस्त्री की दोबारा नियुक्ति का विरोध करने पर वेणु श्रीनिवासन, विजय सिंह और नोएल टाटा पर भी सवाल उठाए। उनका आरोप है कि इन लोगों ने 17 अक्टूबर 2024 के ट्रस्ट के प्रस्ताव का पालन नहीं किया। उन्होंने यह भी कहा कि वे कभी श्रीनिवासन को ट्रस्टी पद से हटाने की कोशिश नहीं कर रहे थे।