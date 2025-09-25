Tata consumer share may cross 1250 rs goldman sachs is confident performance projecting an improved margin recovery टाटा के इस शेयर पर फिदा विदेशी निवेशक, 1250 रुपये के पार जा सकता है भाव, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Tata consumer share may cross 1250 rs goldman sachs is confident performance projecting an improved margin recovery

टाटा के इस शेयर पर फिदा विदेशी निवेशक, 1250 रुपये के पार जा सकता है भाव

ब्रोकरेज ने टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड के शेयर पर खरीदें' रेटिंग बरकरार रखी है। इसके साथ ही आय की बेहतर आउटलुक और मार्जिन में तेजी का हवाला देते हुए टारगेट प्राइस को 1,270 रुपये से बढ़ाकर 1,290 रुपये कर दिया है।

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तानThu, 25 Sep 2025 05:55 PM
share Share
Follow Us on
टाटा के इस शेयर पर फिदा विदेशी निवेशक, 1250 रुपये के पार जा सकता है भाव

वैसे तो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड के शेयर में गुरुवार को सुस्ती थी लेकिन इसके शेयर पर विदेशी ब्रोकरेज फिदा है। ब्रोकरेज गोल्डमैन सैक्स ने टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड के शेयर पर खरीदें' रेटिंग बरकरार रखी है। इसके साथ ही आय की बेहतर आउटलुक और मार्जिन में तेजी का हवाला देते हुए इसके टारगेट प्राइस को 1,270 रुपये से बढ़ाकर 1,290 रुपये कर दिया है। बता दें कि ब्रोकरेज फर्म को कंपनी के प्रदर्शन पर भरोसा है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2026 की दूसरी छमाही से बेहतर मार्जिन रिकवरी का अनुमान लगाया है, जो मुख्य रूप से चाय की कीमतों में कमी की वजह से संभव हो सकता है। ब्रोकिंग के टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड पर सकारात्मक रुख का एक प्रमुख कारण एबिटा मार्जिन में सुधार के स्पष्ट संकेत हैं।

अभी क्या है शेयर की कीमत

टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड के शेयर की बात करें तो यह गुरुवार को सुस्त रहा। सप्ताह के चौथे दिन यह शेयर 1133.95 रुपये पर बंद हुआ। सितंबर 2024 में शेयर की कीमत 1,216.90 रुपये थी। यह शेयर के 52 हफ्ते का हाई है। दिसंबर 2024 में यह शेयर 884 रुपये पर था। यह शेयर के 52 हफ्ते का लो है।

टाटा कंज्यूमर के नतीजे

चालू वित्त वर्ष की जून तिमाही में टाटा कंज्यूमर का नेट प्रॉफिट 14.7 प्रतिशत बढ़कर 331.75 करोड़ रुपये रहा है। टाटा समूह की इकाई को एक साल पहले 2024-25 की इसी तिमाही में 289.25 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था। तिमाही में कंपनी की परिचालन आय 9.8 प्रतिशत बढ़कर 4,778.91 करोड़ रुपये हो गयी। एक साल पहले इसी तिमाही में यह 4,352.07 करोड़ रुपये थी। कुल व्यय तिमाही में 10.9 प्रतिशत बढ़कर 4,354.66 करोड़ रुपये रहा।

कंपनी के बारे में

टाटा कंज्यूमर एक प्रमुख खाद्य एवं पेय पदार्थ कंपनी है, जो भारत और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में मजबूत उपस्थिति रखती है। यह कंपनी भारत में दूसरी सबसे बड़ी ब्रांडेड चाय कंपनी है और वैश्विक स्तर पर भी टॉप ब्रांडेड टी कंपनियों में गिनी जाती है।

Tata
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।