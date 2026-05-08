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हर शेयर पर डिविडेंड बांट रही टाटा की यह कंपनी, तिमाही नतीजों ने किया गदगद

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने बीते वित्त वर्ष की चौथी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। इस तिमाही में कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 419 करोड़ रुपये रहा। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के बोर्ड ने FY26 के लिए प्रति शेयर 10 रुपये के डिविडेंड की भी सिफारिश की है।

हर शेयर पर डिविडेंड बांट रही टाटा की यह कंपनी, तिमाही नतीजों ने किया गदगद

Tata Consumer Products share: टाटा समूह की कंपनी- टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने बीते वित्त वर्ष की चौथी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। इस तिमाही में कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 419 करोड़ रुपये रहा। यह पिछले साल की इसी तिमाही में दर्ज 345 करोड़ रुपये के मुकाबले 21% अधिक था। वहीं, कंपनी ने ऑपरेशंस से होने वाले रेवेन्यू को सालाना आधार पर 18% बढ़ा दिया है और यह 5,434 करोड़ रुपये हो गया।

पूरे FY26 के लिए टाटा कंज्यूमर ने 20,000 करोड़ रुपये के सालाना रेवेन्यू का मील का पत्थर पार कर लिया। कंपनी का रेवेन्यू 15% बढ़कर 20,290 करोड़ रुपये हो गया। सालाना एबिटा 12% बढ़कर 2,815 करोड़ रुपये रहा।

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कंपनी ने बताया कि उसके इंडिया ब्रांडेड बिजनेस ने चौथी तिमाही में 16% की अंडरलाइंग वॉल्यूम ग्रोथ दर्ज की जबकि सालाना वॉल्यूम ग्रोथ 13% रही। कंपनी का इंडिया फूड्स बिजनेस इस तिमाही के दौरान 21% बढ़ा, जिससे FY26 की ग्रोथ 18% हो गई। नमक से होने वाला रेवेन्यू 12% बढ़ा, जो लगातार पांचवीं तिमाही में दो अंकों की ग्रोथ को दिखाता है जबकि टाटा संपन्न ने इस तिमाही के दौरान 69% की ग्रोथ दर्ज की। इंडिया बेवरेजेस बिजनेस चौथी तिमाही में 4% बढ़ा, जबकि सालाना ग्रोथ 8% रही।

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इस तिमाही के दौरान भारत में चाय की बिक्री में 4% की बढ़ोतरी हुई जबकि कॉफी से होने वाली कमाई में 20% का इजाफा हुआ। रेडी-टू-ड्रिंक कारोबार ने लगातार तीसरी तिमाही में दोहरे अंकों में बढ़ोतरी दर्ज की और इसकी कमाई 23% बढ़ी। FY26 में टाटा कंज्यूमर के 'ग्रोथ बिजनेस' ने 4,000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया, जो उसके भारत के कारोबार का 31% है।

डिविडेंड का ऐलान

टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के बोर्ड ने FY26 के लिए प्रति शेयर 10 रुपये के डिविडेंड की भी सिफारिश की है। अगर शेयरहोल्डर्स इस डिविडेंड को मंजूरी दे देते हैं तो इसका भुगतान/वितरण 15 जून, 2026 को या उसके बाद किया जाएगा। शेयर की बात करें तो अभी 1176 रुपये पर है। बीते शुक्रवार को शेयर 1194 रुपये से 1158 रुपये के बीच रहा। जनवरी 2026 में शेयर 1,220.70 रुपये तक गया था। यह शेयर के 52 हफ्ते का हाई है। अप्रैल 2026 में शेयर 1,007.20 रुपये के निचले स्तर पर आ गया। इस लिहाज से शेयर रिकवरी मोड में है।

क्या कहा कंपनी के सीईओ ने?

टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO, सुनील डिसूजा ने कहा कि हमने FY26 का शानदार अंत किया। हमारा प्रदर्शन हमारे मुख्य और ग्रोथ वाले व्यवसायों में व्यापक रहा, जो काम को पूरा करने, इनोवेशन और ब्रांड बनाने में हमारी लगातार बनी हुई गति को दिखाता है।

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लेखक के बारे में

Deepak Kumar

हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।

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