टाटा ग्रुप का यह स्टॉक 8% उछला, गिरावट के माहौल ने भी निवेशकों को किया खुश, 2-2 एक्सपर्ट्स बुलिश
Tata group stock: आज सोमवार को Tata Consumer Products Ltd के शेयर 8 प्रतिशत से अधिक की तेजी के साथ बंद हुए हैं। बता दें, कंपनी के शेयरों के प्रदर्शन को लेकर 2-2 एक्सपर्ट्स बुलिश हैं।
Tata group stock: टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड (Tata Consumer Products Ltd) के शेयरों में आज 8 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों का भाव मार्च 2020 के बाद पहली बार किसी एक दिन में इतना चढ़ा है।
बीएसई में कंपनी के शेयरों का भाव 1211.40 रुपये के लेवल पर पहुंच गया था। दिन में कंपनी के शेयरों का दाम 1279.55 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया। मार्केट के क्लोजिंग के टाइम पर इस स्टॉक का दाम 1273.75 रुपये के स्तर पर था।
एक्सपर्ट्स हैं बुलिश (Tata Consumer Products Ltd target price)
ब्रोकरेज हाउस गोल्डमैन स्कैस की रिपोर्ट के अनुसार टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड के शेयरों की कीमतों में 23 प्रतिशत से अधिक की उछाल दर्ज की जा सकती है। ब्रोकरेज हाउस ने 1450 रुपये का टारगेट प्राइस सेट किया है। टाटा के इस स्टॉक के लिए ब्रोकरेज हाउस ने BUY टैग दिया है।
CLSA ने आउटपरफॉर्मिंग रेटिंग दी है। इस ब्रोकरेज हाउस ने 1337 रुपये का टारगेट प्राइस सेट किया है।
हर शेयर पर 10 रुपये का डिविडेंड दे रही है कंपनी (Tata Consumer Products dividend stock)
टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने एक शेयर पर 10 रुपये का डिविडेंड देने का फैसला किया है। कंपनी की तरफ से यह डिविडेंड 1 रुपये के फेस वैल्यू वाले एक शेयर पर दिया जा रहा है। यानी हर एक शेयर पर योग्य निवेशकों को 1000 प्रतिशत का फायदा होगा।
शेयरों का ओवरआल प्रदर्शन कैसा? (Tata Consumer Products Share performance)
पिछले एक महीने में टाटा कंज्यमूर्स लिमिटेड के शेयरों की कीमतों में 16 प्रतिशत से अधिक की तेजी दर्ज की गई है। वहीं, 6 महीने में यह स्टॉक का भाव 10 प्रतिशत बढ़ा है। बता दें, पिछले एक साल में टाटा ग्रुप की कंपनी के शेयरों की कीमतों में 14 प्रतिशत की तेजी आई है। इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 4.33 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है।
10 साल में 999% उछला शेयर (Tata Consumer Products return)
दो साल में टाटा कंज्यूमर्स लिमिटेड ने पोजीशनल निवेशकों को 18 प्रतिशत और तीन साल में 63 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। बता दें, 5 साल में टाटा ग्रुप की इस कंपनी के शेयरों का भाव 100 प्रतिशत से अधिक बढ़ा है। जिसकी वजह से पोजीशनल निवेशकों का पैसा दोगुना हो गया है। बता दें, 10 साल में टाटा कंज्यूमर्स प्रोडक्ट्स लिमिटेड के शेयरों का दाम 999 प्रतिशत बढ़ा है।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें। यहां प्रस्तुत एक्सपर्ट्स के विचार निजी है। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।