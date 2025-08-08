58% गिर गया टाटा की इस कंपनी का मुनाफा, सोमवार को शेयर पर रहेगी नजर

चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में टाटा समूह की कंपनी वोल्टास का नेट प्रॉफिट 58 प्रतिशत घटकर 140.61 करोड़ रुपये रहा। तिमाही नतीजों के बाद जब सोमवार को शेयर बाजार खुलेगा तब वोल्टास के शेयर पर निवेशकों की नजर रहेगी।

Voltas Q1 results: टाटा समूह की कंपनी वोल्टास लिमिटेड ने जून तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में वोल्टास का नेट प्रॉफिट 58 प्रतिशत घटकर 140.61 करोड़ रुपये रहा। वोल्टास ने कहा कि पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में कंपनी ने 335 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया था। वित्त वर्ष 2025-26 की अप्रैल-जून तिमाही में कंपनी का राजस्व 20.22 प्रतिशत घटकर 3,912.29 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 4,903.91 करोड़ रुपये था।

क्यों आई मुनाफे में गिरावट टाटा समूह की कंपनी वोल्टास ने अपने आय विवरण में इस गिरावट के कारण बताए। वोल्टास ने कहा कि इस तिमाही में गर्मी देरी से आई,तापमान सामान्य से कम रहा और मानसून जल्दी आ गया, जिससे एयर कंडीशनर और अन्य कूलिंग उत्पादों की मांग में तेज गिरावट आई।

सोमवार को शेयर पर रहेगी नजर तिमाही नतीजों के बाद जब सोमवार को शेयर बाजार खुलेगा तब वोल्टास के शेयर पर निवेशकों की नजर रहेगी। वोल्टास के शेयर की बात करें तो शुक्रवार को 1303.70 रुपये पर बंद हुआ। यह एक दिन पहले के मुकाबले मामूली गिरावट के साथ ठहरा। इसका ट्रेडिंग रेंज 1294 रुपये से 1321 रुपये के बीच रहा। सितंबर 2024 में शेयर 1,946.20 रुपये तक गया। यह शेयर के 52 हफ्ते का हाई था। वहीं, शेयर के 52 हफ्ते का लो 1,135.55 रुपये था। यह शेयर भाव फरवरी 2025 में था।