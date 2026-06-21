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टाटा की चर्चित कंपनी ने 3 महीने में बेचे 10 लाख AC, शेयर पर एक्सपर्ट भी बुलिश

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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मुख्य बातें

  • वोल्टास ने चालू वित्त वर्ष 2026-27 के पहले तीन महीनों के भीतर ही 10 लाख रूम एसी की बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है
  • वोल्टास के शेयर बीएसई पर 1342 रुपये पर हैं
टाटा की चर्चित कंपनी ने 3 महीने में बेचे 10 लाख AC, शेयर पर एक्सपर्ट भी बुलिश

Voltas share price: सप्ताह के पहले कारोबारी दिन यानी सोमवार को शेयर बाजार में टाटा की कंपनी वोल्टास के शेयर पर निवेशकों की नजर रहेगी। दरअसल, कंपनी ने बिक्री से जुड़े शानदार आंकड़ों की जानकारी दी है। ऐसे में इस शेयर में हलचल की उम्मीद की जा रही है।

क्या हैं आंकड़े?

देश की प्रमुख रूम एयर कंडीशनर (आरएसी) कंपनी वोल्टास ने चालू वित्त वर्ष 2026-27 के पहले तीन महीनों के भीतर ही 10 लाख रूम एसी की बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है। टाटा समूह की कंपनी का दावा है कि उसने यह उपलब्धि अब तक के सबसे कम समय में हासिल की है, जिससे भारतीय एयर कंडीशनर बाजार में उसकी अग्रणी स्थिति और मजबूत हुई है। वोल्टास ने इससे पहले वित्त वर्ष 2023-24 में 20 लाख रूम एसी बेचे थे। कंपनी के अनुसार इस उपलब्धि के पीछे पिछले एक वर्ष में उठाए गए कई रणनीतिक कदम हैं। इनमें प्रीमियम, मिडियम कैटेगरी और प्राइस कैटेगरी में नए और अलग उत्पादों की पेशकश, व्यापक उपभोक्ता वर्ग तक पहुंच और अलग-अलग प्राइस कैटेगरी में मजबूत उपस्थिति शामिल है।

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वोल्टास के प्रबंध निदेशक मुकुंदन मेनन ने कहा कि वित्त वर्ष के पहले तीन महीनों में 10 लाख इकाई की बिक्री का आंकड़ा पार करना कंपनी के लिए एक अहम उपलब्धि है। यह ग्राहकों के भरोसे, मजबूत ब्रांड पहचान और देशभर में कंपनी की टीमों और चैनल भागीदारों के प्रभाव का परिणाम है। वोल्टास का कहना है कि देश के कई हिस्सों में अब भी गर्मी बनी हुई है और कंपनी उपभोक्ताओं की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ एयर कंडीशनर श्रेणी में अगले चरण की वृद्धि पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

वोल्टास के शेयर का परफॉर्मेंस

वोल्टास के शेयर बीएसई पर 1342 रुपये पर हैं। एक दिन पहले के मुकाबले शुक्रवार को शेयर 1.15% टूटकर बंद हुआ था। अप्रैल 2026 में शेयर 1,187.50 रुपये पर था। वहीं, फरवरी 2026 में शेयर की कीमत 1,582 रुपये थी। यह दोनों ही भाव शेयर के 52 हफ्ते का लो और हाई हैं। मास्टर कैपिटल सर्विसेज में रिसर्च के AVP विष्णु कांत उपाध्याय ने बीते दिनों बताया था कि आने वाले वक्त में शेयर 1,450 रुपये तक जा सकता है। Emkay ग्लोबल फाइनेंशियल ने शेयर के लिए टारगेट प्राइस 1500 रुपये तय किया था।

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बता दें कि भारतीय रूम एसी बाजार में वोल्टास के अलावा एलजी, दाइकिन, ब्लू स्टार, हिताची, पैनासोनिक और लॉयड जैसे प्रमुख ब्रांड का दबदबा है। उद्योग को उम्मीद है कि 2026 में बिक्री बेहतर रहेगी, क्योंकि 2025 में बेमौसम बारिश और अन्य कारणों से मांग प्रभावित हुई थी। वहीं, 2024 में देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी और लू के कारण एयर कंडीशनर की बिक्री में मजबूत वृद्धि दर्ज की गई थी।

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लेखक के बारे में

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हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।

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