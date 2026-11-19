मुख्य बातें

तांबे की कीमतो में आई गिरावट के कारण शेयर बाजार के एक खास सेग्मेंट के स्टॉक में तगड़ा उछाल आया है। ये स्टॉक एसी बनाने वाली कंपनियों के हैं। सप्ताह के चौथे दिन गुरुवार को टाटा ग्रुप की कंपनी वोल्टास के शेयर की बात करें तो यह करीब 10 पर्सेंट उछला और भाव 1240 रुपये के स्तर को पार कर गया। इसके अलावा, ब्लू स्टार के शेयर को भी खरीदने की होड़ थी। ब्लू स्टार के शेयर में भी 10 पर्सेंट की तेजी आई और यह बीएसई पर 1765 रुपये के स्तर पर ट्रेड कर रहा था। एयर कंडीशनर के लिए कंपोनेंट बनाने वाली कंपनी PG Electroplast का शेयर करीब 6 फीसदी चढ़कर 571 रुपये के आसपास पहुंच गया।

तेजी की वजह? दरअसल, तांबे की कीमतों में आई भारी गिरावट का असर शेयर बाजार में एयर कंडीशनर (AC) बनाने वाली कंपनियों के शेयरों पर देखने को मिला। बता दें कि तांबा एयर कंडीशनर के निर्माण में इस्तेमाल होने वाला प्रमुख कच्चा माल है। ऐसे में इसकी कीमतों में गिरावट से कंपनियों की उत्पादन लागत कम होने और मुनाफे का मार्जिन बेहतर होने की उम्मीद बढ़ गई है। इसी संभावना को देखते हुए निवेशकों ने खरीदारी की।

बता दें कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में तांबे की कीमतों में तेज गिरावट देखने को मिली है। लंदन मेटल एक्सचेंज (LME) में तांबे के बेंचमार्क वायदा अनुबंध बुधवार को 7 अप्रैल के बाद अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए। अप्रैल 2025 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से वैश्विक टैरिफ की घोषणा के बाद आई गिरावट के बाद यह तांबे की कीमतों में सबसे बड़ी एकदिनी गिरावट मानी जा रही है।

गिरावट के कारण? सवाल है कि आखिर तांबे की कीमतों में गिरावट क्यों आई। इसकी सबसे बड़ी वजह अमेरिकी डॉलर में मजबूती है। इसके अलावा चीन की अर्थव्यवस्था को लेकर बढ़ती चिंताएं भी तांबे की कीमतों पर दबाव डाल रही हैं। चीन में रियल एस्टेट सेक्टर लंबे समय से सुस्त है। ऐसे में कंस्ट्रक्शन और औद्योगिक मांग पर असर पड़ने की आशंका है। बता दें कि तांबे का इस्तेमाल भवन निर्माण, बिजली के तारों और इंफ्रा से जुड़े काम में बड़े पैमाने पर होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में बिकवाली ने भी तांबे की मांग को लेकर चिंता बढ़ाई है।