तांबे की कीमतों में गिरावट, AC कंपनियों के स्टॉक्स पर टूटे निवेशक
मुख्य बातें
- वोल्टास के शेयर की बात करें तो यह करीब 10 पर्सेंट उछला और भाव 1240 रुपये के स्तर को पार कर गया
- ब्लू स्टार के शेयर को भी खरीदने की होड़ थी
तांबे की कीमतो में आई गिरावट के कारण शेयर बाजार के एक खास सेग्मेंट के स्टॉक में तगड़ा उछाल आया है। ये स्टॉक एसी बनाने वाली कंपनियों के हैं। सप्ताह के चौथे दिन गुरुवार को टाटा ग्रुप की कंपनी वोल्टास के शेयर की बात करें तो यह करीब 10 पर्सेंट उछला और भाव 1240 रुपये के स्तर को पार कर गया। इसके अलावा, ब्लू स्टार के शेयर को भी खरीदने की होड़ थी। ब्लू स्टार के शेयर में भी 10 पर्सेंट की तेजी आई और यह बीएसई पर 1765 रुपये के स्तर पर ट्रेड कर रहा था। एयर कंडीशनर के लिए कंपोनेंट बनाने वाली कंपनी PG Electroplast का शेयर करीब 6 फीसदी चढ़कर 571 रुपये के आसपास पहुंच गया।
तेजी की वजह?
दरअसल, तांबे की कीमतों में आई भारी गिरावट का असर शेयर बाजार में एयर कंडीशनर (AC) बनाने वाली कंपनियों के शेयरों पर देखने को मिला। बता दें कि तांबा एयर कंडीशनर के निर्माण में इस्तेमाल होने वाला प्रमुख कच्चा माल है। ऐसे में इसकी कीमतों में गिरावट से कंपनियों की उत्पादन लागत कम होने और मुनाफे का मार्जिन बेहतर होने की उम्मीद बढ़ गई है। इसी संभावना को देखते हुए निवेशकों ने खरीदारी की।
बता दें कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में तांबे की कीमतों में तेज गिरावट देखने को मिली है। लंदन मेटल एक्सचेंज (LME) में तांबे के बेंचमार्क वायदा अनुबंध बुधवार को 7 अप्रैल के बाद अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए। अप्रैल 2025 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से वैश्विक टैरिफ की घोषणा के बाद आई गिरावट के बाद यह तांबे की कीमतों में सबसे बड़ी एकदिनी गिरावट मानी जा रही है।
गिरावट के कारण?
सवाल है कि आखिर तांबे की कीमतों में गिरावट क्यों आई। इसकी सबसे बड़ी वजह अमेरिकी डॉलर में मजबूती है। इसके अलावा चीन की अर्थव्यवस्था को लेकर बढ़ती चिंताएं भी तांबे की कीमतों पर दबाव डाल रही हैं। चीन में रियल एस्टेट सेक्टर लंबे समय से सुस्त है। ऐसे में कंस्ट्रक्शन और औद्योगिक मांग पर असर पड़ने की आशंका है। बता दें कि तांबे का इस्तेमाल भवन निर्माण, बिजली के तारों और इंफ्रा से जुड़े काम में बड़े पैमाने पर होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में बिकवाली ने भी तांबे की मांग को लेकर चिंता बढ़ाई है।
शेयरों का परफॉर्मेंस
एसी कंपनियों के शेयर की बात करें तो वोल्टास के शेयर पिछले एक सप्ताह में करीब 7 फीसदी और एक महीने में 17 फीसदी चढ़ चुके हैं। ब्लू स्टार के शेयरों में एक सप्ताह में 8 फीसदी और एक महीने में 9 फीसदी की तेजी आई है। वहीं, PG Electroplast के शेयर एक महीने में करीब 12 फीसदी चढ़े हैं।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।और पढ़ें