Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Tata company ttml share in focus monday price is 50 rs what reason behind know here
₹50 के स्तर पर ट्रेड कर रहा टाटा का यह शेयर, अब सोमवार को हलचल की उम्मीद

₹50 के स्तर पर ट्रेड कर रहा टाटा का यह शेयर, अब सोमवार को हलचल की उम्मीद

संक्षेप:

टाटा टेलीसर्विसेज (महाराष्ट्र) लिमिटेड को दूरसंचार विभाग (DoT) की ओर से जारी पेनाल्टी डिमांड नोटिस के मामले में बड़ी राहत मिली है। टीटीएमएल के शेयर की बात करें तो शुक्रवार 1.53% टूटकर 50.19 रुपये पर बंद हुआ।

Dec 27, 2025 05:44 pm ISTDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Tata TTML Share price: टाटा की कंपनी- टीटीएमएल यानी टाटा टेलीसर्विसेज (महाराष्ट्र) लिमिटेड के शेयर पर सोमवार को निवेशकों की नजर रहेगी। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कंपनी ने एक बड़ा अपडेट दिया है। आइए जानते हैं क्या अपडेट है?

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

क्या कहा कंपनी ने?

स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग के मुताबिक टीटीएमएल को दूरसंचार विभाग (DoT) की ओर से जारी पेनाल्टी डिमांड नोटिस के मामले में बड़ी राहत मिली है। कंपनी ने सब्सक्राइबर वेरिफिकेशन गाइडलाइंस के कथित उल्लंघन को लेकर DoT द्वारा लगाए गए ₹268.84 करोड़ के पेनाल्टी नोटिस को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। कंपनी का कहना है कि DoT द्वारा जारी सर्कुलर भारतीय टेलीग्राफ एक्ट, 1885 की धारा 20A के विपरीत हैं। इस मामले में पहले ही विभिन्न हाईकोर्ट से स्टे मिल चुका है और प्रकरण अभी न्यायिक विचाराधीन है। कंपनी ने 19 दिसंबर 2025 को बॉम्बे हाईकोर्ट में अंतरिम आवेदन (IA) संख्या 41604 और 41605 दायर कर वर्ष 2015 की याचिका में संशोधन की मांग की थी। इसके जरिए 17 जून 2025 और 5 दिसंबर 2025 को जारी नए डिमांड नोटिसों पर अंतरिम संरक्षण की मांग की गई थी, जिनकी कुल अनुमानित राशि लगभग ₹8.08 करोड़ बताई गई है।

बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश

इस पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने 24 दिसंबर 2025 को अहम आदेश पारित किया। कोर्ट ने 26 दिसंबर 2025 को अपनी वेबसाइट पर अपलोड किए गए आदेश में कंपनी को अंतरिम राहत देते हुए संशोधन आवेदन स्वीकार कर लिया और 17 जून 2025 तथा 15 दिसंबर 2025 के डिमांड नोटिसों पर रोक लगा दी। इससे फिलहाल कंपनी पर किसी तरह की वसूली की कार्रवाई नहीं की जा सकेगी। कंपनी की ओर से शेयर बाजार को दी गई जानकारी के अनुसार, मौजूदा आदेश से जुड़ा संभावित वित्तीय प्रभाव ₹8.08 करोड़ का है। हालांकि, मुख्य मामला अभी भी अदालत में लंबित है और अंतिम फैसला आना बाकी है। कंपनी ने स्पष्ट किया है कि यह मुकदमा उसके प्रमुख प्रबंधन, प्रमोटर या नियंत्रण में किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है और न ही किसी तरह का सेटलमेंट हुआ है।

शेयर का हाल

टीटीएमएल के शेयर की बात करें तो शुक्रवार 1.53% टूटकर 50.19 रुपये पर बंद हुआ। शेयर के 52 हफ्ते का लो 44.60 रुपये है। वहीं, शेयर के 52 हफ्ते का हाई 84.50 रुपये है। अब सोमवार को टीटीएमएल के शेयर पर निवेशकों की नजर रहेगी।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar
दीपक कुमार, हिन्दुस्तान डिजिटल में बिजनेस की खबरें लिखते हैं। वह स्टॉक मार्केट, यूटिलिटी समेत बिजनेस सेक्शन से जुड़ी हर खबरों की ना सिर्फ समझ रखते हैं, बल्कि आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाने का काम करते हैं। दीपक की बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी जबरदस्त पकड़ है। उन्हें बेहतरीन काम की सराहना मिलती रही है और सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से सीवान (बिहार) के रहने वाले दीपक के पास करीब 11 साल का अनुभव है। करियर की बात करें तो अमर उजाला से शुरू हुआ सफर दैनिक भास्कर,आजतक, इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप होते हुए हिन्दुस्तान डिजिटल तक पहुंच चुका है। फिलहाल, वह हिन्दुस्तान डिजिटल में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर कार्यरत हैं। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है। वहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए हिमाचल यूनिवर्सिटी चले गए। दीपक सोशल मीडिया पर भी सक्रिय रहते हैं। उन्हें नई-नई तकनीक से रूबरू होना अच्छा लगता है। खाली वक्त में फिल्में देखना या क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। और पढ़ें
Business News
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।