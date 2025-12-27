₹50 के स्तर पर ट्रेड कर रहा टाटा का यह शेयर, अब सोमवार को हलचल की उम्मीद
टाटा टेलीसर्विसेज (महाराष्ट्र) लिमिटेड को दूरसंचार विभाग (DoT) की ओर से जारी पेनाल्टी डिमांड नोटिस के मामले में बड़ी राहत मिली है। टीटीएमएल के शेयर की बात करें तो शुक्रवार 1.53% टूटकर 50.19 रुपये पर बंद हुआ।
Tata TTML Share price: टाटा की कंपनी- टीटीएमएल यानी टाटा टेलीसर्विसेज (महाराष्ट्र) लिमिटेड के शेयर पर सोमवार को निवेशकों की नजर रहेगी। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कंपनी ने एक बड़ा अपडेट दिया है। आइए जानते हैं क्या अपडेट है?
क्या कहा कंपनी ने?
स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग के मुताबिक टीटीएमएल को दूरसंचार विभाग (DoT) की ओर से जारी पेनाल्टी डिमांड नोटिस के मामले में बड़ी राहत मिली है। कंपनी ने सब्सक्राइबर वेरिफिकेशन गाइडलाइंस के कथित उल्लंघन को लेकर DoT द्वारा लगाए गए ₹268.84 करोड़ के पेनाल्टी नोटिस को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। कंपनी का कहना है कि DoT द्वारा जारी सर्कुलर भारतीय टेलीग्राफ एक्ट, 1885 की धारा 20A के विपरीत हैं। इस मामले में पहले ही विभिन्न हाईकोर्ट से स्टे मिल चुका है और प्रकरण अभी न्यायिक विचाराधीन है। कंपनी ने 19 दिसंबर 2025 को बॉम्बे हाईकोर्ट में अंतरिम आवेदन (IA) संख्या 41604 और 41605 दायर कर वर्ष 2015 की याचिका में संशोधन की मांग की थी। इसके जरिए 17 जून 2025 और 5 दिसंबर 2025 को जारी नए डिमांड नोटिसों पर अंतरिम संरक्षण की मांग की गई थी, जिनकी कुल अनुमानित राशि लगभग ₹8.08 करोड़ बताई गई है।
बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश
इस पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने 24 दिसंबर 2025 को अहम आदेश पारित किया। कोर्ट ने 26 दिसंबर 2025 को अपनी वेबसाइट पर अपलोड किए गए आदेश में कंपनी को अंतरिम राहत देते हुए संशोधन आवेदन स्वीकार कर लिया और 17 जून 2025 तथा 15 दिसंबर 2025 के डिमांड नोटिसों पर रोक लगा दी। इससे फिलहाल कंपनी पर किसी तरह की वसूली की कार्रवाई नहीं की जा सकेगी। कंपनी की ओर से शेयर बाजार को दी गई जानकारी के अनुसार, मौजूदा आदेश से जुड़ा संभावित वित्तीय प्रभाव ₹8.08 करोड़ का है। हालांकि, मुख्य मामला अभी भी अदालत में लंबित है और अंतिम फैसला आना बाकी है। कंपनी ने स्पष्ट किया है कि यह मुकदमा उसके प्रमुख प्रबंधन, प्रमोटर या नियंत्रण में किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है और न ही किसी तरह का सेटलमेंट हुआ है।
शेयर का हाल
टीटीएमएल के शेयर की बात करें तो शुक्रवार 1.53% टूटकर 50.19 रुपये पर बंद हुआ। शेयर के 52 हफ्ते का लो 44.60 रुपये है। वहीं, शेयर के 52 हफ्ते का हाई 84.50 रुपये है। अब सोमवार को टीटीएमएल के शेयर पर निवेशकों की नजर रहेगी।