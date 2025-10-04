टाटा के ₹56 वाले शेयर में सोमवार को होगी हलचल? क्यों है निवेशकों को उम्मीद, समझें

टाटा कैपिटल का आईपीओ लॉन्च होने वाला है। टाटा कैपिटल में वर्तमान में टाटा संस की हिस्सेदारी 88.6 प्रतिशत है। टाटा संस की हिस्सेदारी टीटीएमएल में भी है। ऐसे में निवेशकों को टीटीएमएल के शेयर में सोमवार को हलचल की उम्मीद है।

Tata Teleservices (Maharashtra) Ltd share: टाटा ग्रुप की लिस्टेड कुछ कंपनियों के लिए नए सप्ताह बेहद खास रहने वाला है। दरअसल, टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा कैपिटल का आईपीओ लॉन्च होने वाला है। टाटा कैपिटल में वर्तमान में टाटा संस की हिस्सेदारी 88.6 प्रतिशत है। बता दें कि टाटा संस की हिस्सेदारी टाटा टेलीसर्विसेज (महाराष्ट्र) लिमिटेड यानी टीटीएमएल में भी है। ऐसे में निवेशकों को टीटीएमएल के शेयर में सोमवार को हलचल की उम्मीद है।

क्या है शेयर का हाल? टीटीएमएल के शेयर की बात करें तो इसमें शुक्रवार को 2.61% बढ़ोतरी हुई और यह 56.63 रुपये पर तक पहुंच गया है। शेयर के 52 हफ्ते का हाई 88.88 रुपये और 52 हफ्ते का लो 50 रुपये है। अप्रैल 2025 में शेयर 50 रुपये के लो पर था। इस लिहाज से अब शेयर रिकवरी मोड में है।

टाटा संस की कितनी हिस्सेदारी? टाटा की कंपनी टीटीएमएल में टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड की 48.30 फीसदी हिस्सेदारी है और यह 94,41,74,817 शेयर क बराबर है। वहीं, टाटा संस के पास 19.58 हिस्सेदारी या 38,27,59,467 शेयर है। टाटा पावर के पास 12,67,20,193 शेयर या 6.48 फीसदी हिस्सेदारी है।

टाटा कैपिटल के आईपीओ की डिटेल गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी टाटा कैपिटल ने अपने बहुप्रतीक्षित 15,512 करोड़ रुपये के आईपीओ के लिए 310-326 रुपये प्रति शेयर का मूल्य दायरा तय किया है। यह छह अक्टूबर को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा और आठ अक्टूबर को बंद होगा। कुल 47.58 करोड़ शेयर का आईपीओ 21 करोड़ के नए शेयर और 26.58 करोड़ शेयर की बिक्री पेशकश (ओएफएस) का संयोजन है। टाटा कैपिटल में वर्तमान में टाटा संस की हिस्सेदारी 88.6 प्रतिशत जबकि आईएफसी की 1.8 प्रतिशत हिस्सेदारी है। कंपनी के 13 अक्टूबर को शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने की संभावना है।