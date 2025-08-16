₹60 के नीचे ट्रेड कर रहा टाटा का यह शेयर, कंपनी के प्रमोटर ने लिया है बड़ा फैसला

टाटा संस के शेयरधारकों ने वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में छह प्रस्तावों को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी। इनमें नोएल एन टाटा की कंपनी के निदेशक पद पर नियुक्ति भी शामिल है। अब सोमवार को टीटीएमएल के शेयर पर निवेशकों की नजर रहेगी।

TTML Stock Price: बीते गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार में जबरदस्त खरीदारी देखी गई। हालांकि, इस दौरान टाटा ग्रुप की कुछ कंपनियों के शेयर बिकवाली मोड में नजर आए। यही हाल टाटा टेलीसर्विसेज महाराष्ट्र लिमिटेड (TTML) के शेयरों का भी रहा। अब सोमवार को इस शेयर पर निवेशकों की नजर रहेगी। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस कंपनी के प्रमोटर कंपनी टाटा संस से जुड़ा एक अपडेट आया है।

शेयर का हाल सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन यानी गुरुवार को शेयर 58.74 रुपये की पिछली क्लोजिंग से 1.12% टूटकर 58.08 रुपये पर बंद हुआ। बता दें कि शुक्रवार को शेयर बाजार में ट्रेडिंग नहीं हुई। स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त की वजह से बाजार बंद रहा। इसके अलावा शनिवार और रविवार को भी साप्ताहिक अवकाश की वजह से बाजार में ट्रेडिंग नहीं होती है।

शेयर का परफॉर्मेंस टीटीएमएल के शेयर की बात करें तो अगस्त 2024 में यह शेयर 103.99 रुपये पर था। यह शेयर के 52 हफ्ते का हाई है। अप्रैल 2025 में यह शेयर 50.01 रुपये के निचले स्तर पर था। यह शेयर के 52 हफ्ते का लो है। टीटीएमएल के शेयरहोल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 74.36 फीसदी हिस्सेदारी प्रमोटर्स के पास है। वहीं, पब्लिक शेयरहोल्डिंग 25.64 फीसदी की है। प्रमोटर्स में टीटीएमएल की हिस्सेदारी 48.30 फीसदी या 94,41,74,817 शेयर हैं। टाटा संस प्राइवेट लिमिटेड के पास 19.58 फीसदी हिस्सेदारी 38,27,59,467 शेयर हैं।