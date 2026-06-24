रतन टाटा के भाई नोएल ने इस कंपनी के चेयरमैन पद को छोड़ा, शेयर पर टूटे निवेशक

Tata company news: शेयर बाजार में उछाल के बीच बुधवार को टाटा की कंपनी ट्रेंट लिमिटेड के शेयर भी डिमांड में रहे। सप्ताह के तीसरे दिन ट्रेंट लिमिटेड के शेयर में 5 पर्सेंट से ज्यादा की तेजी आई और यह 3,141.70 रुपये की पिछली क्लोजिंग के मुकाबले 3,309.00 रुपये तक जा पहुंचा। ट्रेंट शेयर में यह तेजी ऐसे समय में आई है जब कंपनी के चेयरमैन नोएल टाटा ने शेयरहोल्डर्स को चौंकाते हुए अपने पद से रिटायरमेंट का ऐलान किया है। बता दें कि नोएल, दिवंगत रतन टाटा के सौतेला भाई हैं।

क्या कहा नोएल टाटा ने? ट्रेंट की 47वीं सालाना आम बैठक में नोएल टाटा ने शेयरहोल्डर्स से कहा, "जैसा कि आप जानते होंगे, चेयरमैन के तौर पर यह मेरी आखिरी सालाना आम बैठक होगी।" यह कहते हुए उन्होंने चेयरमैन पद से रिटायरमेंट का ऐलान किया। बता दें कि उन्होंने लगभग तीन दशकों तक इस रिटेल कंपनी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया था। साल 1998 में जब नोएल की मां सिमोन टाटा ने लैक्मे के विनिवेश (divestment) के बाद कंपनी शुरू की तो वे डायरेक्टर के तौर पर बोर्ड में शामिल हुए। उन्होंने यूके की कंपनी 'लिटिलवुड्स इंटरनेशनल' की भारतीय यूनिट को खरीदने का काम संभाला। इसी कंपनी को बाद में 'वेस्टसाइड' के नाम से री-ब्रांड किया गया।

1999 में बने एमडी जून 1999 में नोएल टाटा ने आधिकारिक तौर पर ट्रेंट के पहले मैनेजिंग डायरेक्टर यानी एमडी का पद संभाला और 11 साल से अधिक समय तक इस भूमिका में रहे। MD के तौर पर अपने कार्यकाल में नोएल टाटा ने ट्रेंट को एक सिंगल-स्टोर एक्सपेरिमेंट से बदलकर एक बहुत मुनाफे वाली नेशनल रिटेल चेन बना दिया।

अगस्त 2010 में, उन्होंने टाटा इंटरनेशनल के मैनेजिंग डायरेक्टर का पद संभाला लेकिन नॉन-एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन के तौर पर रिटेल बिजनेस से भी जुड़े रहे। 31 मार्च 2014 को वह ट्रेंट के चेयरमैन बने।

कैसे रहे मार्च तिमाही के नतीजे ट्रेंट लिमिटेड का मुनाफा वित्त वर्ष 2025-26 की मार्च तिमाही में सालाना आधार पर 32.57 प्रतिशत बढ़कर 413.1 करोड़ रुपये रहा। वेस्टसाइड, जूडियो और स्टार ब्रांड नाम से खुदरा स्टोर संचालित करने वाली कंपनी ट्रेंट लिमिटेड ने पिछले साल जनवरी-मार्च तिमाही में उसने 311.6 करोड़ रुपये का मुनाफा दर्ज किया था। मार्च तिमाही में परिचालन से ट्रेंट का राजस्व 19.23 प्रतिशत बढ़कर 5,027.99 करोड़ रुपये रहा जो पिछले साल की इसी तिमाही में 4,216.94 करोड़ रुपये था। वित्त वर्ष 2025-26 की मार्च तिमाही में कंपनी का कुल खर्च 16.7 प्रतिशत बढ़कर 4,520.95 करोड़ रुपये हो गया।