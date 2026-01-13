टाटा के इस शेयर को बेचकर निकल रहे निवेशक, 21 महीने के निचले स्तर पर आया भाव
Tata company stock: भारतीय शेयर बाजार मंगलवार को बिकवाली मोड में था। इस माहौल के बीच टाटा समूह की रिटेल कंपनी ट्रेंट लिमिटेड के शेयरों में में भी जोरदार गिरावट देखने को मिली। बीएसई पर इंट्रा-डे ट्रेड में ट्रेंट के शेयर 6 प्रतिशत तक टूटकर ₹3830 के स्तर पर पहुंच गए। यह पिछले 21 महीनों का निचला स्तर है। इससे पहले शेयर अप्रैल 2024 में इस स्तर तक गया था। वहीं, शेयर की क्लोजिंग 3.39% गिरावट के साथ 3919 रुपये के स्तर पर हुई। बता दें कि 13 जनवरी 2025 को शेयर ₹6525 के स्तर तक पहुंचा था। इस लिहाज से ट्रेंट का शेयर 52-सप्ताह के उच्च स्तर से अब तक करीब 41 प्रतिशत तक गिर चुका है।
बिजनेस अपडेट के बाद सुस्ती
ट्रेंट के शेयर में बिजनेस अपडेट के बाद सुस्ती आई है। ट्रेंट का एकल आधार पर राजस्व 31 दिसंबर को समाप्त तीसरी तिमाही में 17 प्रतिशत बढ़कर 5,220 करोड़ रुपये हो गया। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में कंपनी का राजस्व 4,466 करोड़ रुपये था। नौ महीनों में एकल आधार पर राजस्व 18 प्रतिशत बढ़कर 14,604 करोड़ रुपये रहा, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह 12,368 करोड़ रुपये था।
दिसंबर तक ट्रेंट के कितने स्टोर?
ट्रेंट लिमिटेड के स्टोर में 31 दिसंबर, 2025 तक 278 वेस्टसाइड, 854 जूडियो (संयुक्त अरब अमीरात में चार सहित) और दूसरे लाइफस्टाइल अवधारणा के 32 स्टोर शामिल थे। कंपनी ने तीसरी तिमाही में वेस्टसाइड के 17 और जूडियो के 48 स्टोर खोले। कंपनी ने नौ महीने के समय में वेस्टसाइड के कुल 30 स्टोर और जूडियो के 89 स्टोर खोले।
क्या कहते हैं ब्रोकरेज?
आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के अनुसार, त्योहारी सीजन और जीएसटी से जुड़े लाभों के चलते Q3 में 20 प्रतिशत से अधिक ग्रोथ की उम्मीद थी लेकिन ऐसा नहीं हो सका। ब्रोकरेज का मानना है कि कमजोर तिमाही के चलते अनुमानों में और कटौती हो सकती है। वहीं, एचडीएफसी सिक्योरिटीज का कहना है कि करीब 50 प्रतिशत तक की गिरावट के बाद रिस्क-रिवार्ड आकर्षक हो सकता है लेकिन इससे पहले ऑपरेशनल केपीआई, खासकर समान स्टोर बिक्री वृद्धि (SSSG) और स्टोर विस्तार के आंकड़ों पर नजर रखना जरूरी है। ब्रोकरेज का मानना है कि जूडियो और वेस्टसाइड के नेटवर्क विस्तार से आने वाले वर्षों में कंपनी को फायदा मिल सकता है।