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बोनस शेयर देगी टाटा की दिग्गज कंपनी, रिकॉर्ड डेट का हुआ ऐलान

Apr 27, 2026 11:23 pm ISTDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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ट्रेंट लिमिटेड ने बोनस शेयर देने के लिए रिकॉर्ड डेट का ऐलान कर दिया है। कंपनी ने शुक्रवार, 29 मई, 2026 को रिकॉर्ड डेट तय किया है। सिर्फ वही शेयरहोल्डर्स बोनस अलॉटमेंट पाने के हकदार होंगे जिनके पास 29 मई तक टाटा की कंपनी ट्रेंट के शेयर होंगे।

बोनस शेयर देगी टाटा की दिग्गज कंपनी, रिकॉर्ड डेट का हुआ ऐलान

Trent bonus share: टाटा समूह की कंपनी ट्रेंट के शेयर अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो ये खबर आपके काम की हो सकती है। दरअसल, ट्रेंट लिमिटेड ने बोनस शेयर देने के लिए रिकॉर्ड डेट का ऐलान कर दिया है। कंपनी ने शुक्रवार, 29 मई, 2026 को रिकॉर्ड डेट के तौर पर तय किया है ताकि उन शेयरहोल्डर्स की पहचान की जा सके जो 1:2 के रेश्यो में अपने पहले बोनस शेयर इश्यू के लिए योग्य हैं। कहने का मतलब है कि सिर्फ वही शेयरहोल्डर्स बोनस अलॉटमेंट पाने के हकदार होंगे जिनके पास 29 मई तक टाटा की कंपनी ट्रेंट के शेयर होंगे।

क्या कहा कंपनी ने?

टाटा की इस रिटेल कंपनी ट्रेंट ने बताया कि शेयरहोल्डर्स को रिकॉर्ड डेट तक उनके पास मौजूद हर दो पूरी तरह से पेड-अप इक्विटी शेयरों के बदले एक बोनस इक्विटी शेयर मिलेगा। यह बोनस शेयर नियामक मंजूरियों के अधीन होगा। बता दें कि बोनस इश्यू में मौजूदा शेयरहोल्डर्स को बिना किसी अतिरिक्त लागत के एक्स्ट्रा शेयर बांटे जाते हैं। यह आमतौर पर कंपनी के अपनी फाइनेंशियल स्थिति और ग्रोथ की संभावनाओं पर भरोसे को दिखाता है। हालांकि, इस कदम से कुल आउटस्टैंडिंग शेयरों की संख्या बढ़ जाती है लेकिन इससे कंपनी के कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन में बदलाव नहीं आता।

कंपनी ने किया था ऐलान

बीते दिनों तिमाही नतीजे जारी करते हुए ट्रेंट ने बोनस शेयर और डिविडेंड का ऐलान किया था। कंपनी ने बताया था कि ट्रेंट के निदेशक मंडल (बोर्ड) ने प्रत्येक दो इक्विटी शेयरों पर एक इक्विटी शेयर के बोनस शेयर को मंजूरी दी है। इसके साथ ही 600 प्रतिशत डिविडेंड की सिफारिश की है, जो एक रुपये के प्रत्येक इक्विटी शेयर पर छह रुपये बैठता है।

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ट्रेंट के तिमाही नतीजे

वित्त वर्ष 2025-26 की मार्च तिमाही में ट्रेंट लिमिटेड का मुनाफा सालाना आधार पर 32.57 प्रतिशत बढ़कर 413.1 करोड़ रुपये रहा। वेस्टसाइड, जूडियो और स्टार ब्रांड नाम से खुदरा स्टोर संचालित करने वाली कंपनी ट्रेंट लिमिटेड ने शेयर बाजार को बताया कि पिछले साल जनवरी-मार्च तिमाही में उसने 311.6 करोड़ रुपये का मुनाफा दर्ज किया था।

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मार्च तिमाही में परिचालन से ट्रेंट का राजस्व 19.23 प्रतिशत बढ़कर 5,027.99 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल की इसी तिमाही में 4,216.94 करोड़ रुपये था। वित्त वर्ष 2025-26 की मार्च तिमाही में कंपनी का कुल खर्च 16.7 प्रतिशत बढ़कर 4,520.95 करोड़ रुपये हो गया। कुल आय 17.8 प्रतिशत बढ़कर 5,055.90 करोड़ रुपये रही। पूरे वित्त वर्ष 2025-26 में ट्रेंट का लाभ सालाना आधार पर 12.18 प्रतिशत बढ़कर 1,721.33 करोड़ रुपये रहा। कुल आय 16.34 प्रतिशत बढ़कर 20,189.05 करोड़ रुपये रही।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar

हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।

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