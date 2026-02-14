Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More

टाटा के इस शेयर को बेच रहे निवेशक, ब्रोकरेज ने कहा- 20% उछलेगा भाव

Feb 14, 2026 11:23 am ISTDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

टाटा ग्रुप की कंपनी- टाइटन के शेयर ने 11 फरवरी को 52 हफ्ते के हाई 4,379.95 रुपये को टच किया था। हालांकि, इसके बाद शेयर मुनाफावसूली वाले मोड में आ गया है। हालांकि, टाटा की इस कंपनी के शेयर को लेकर एक्सपर्ट बुलिश हैं।

टाटा के इस शेयर को बेच रहे निवेशक, ब्रोकरेज ने कहा- 20% उछलेगा भाव

Titan share target price: शानदार तिमाही नतीजे के बाद टाटा ग्रुप की कंपनी टाइटन के शेयर ने 11 फरवरी को 52 हफ्ते के हाई 4,379.95 रुपये को टच किया था। हालांकि, इसके बाद शेयर मुनाफावसूली वाले मोड में आ गया है। यही वजह है कि 13 फरवरी को शेयर 2.23% टूटकर 4181.30 रुपये पर बंद हुआ। ट्रेडिंग के दौरान शेयर 4165 रुपये के निचले स्तर तक आ गया था। हालांकि, टाटा की इस कंपनी के शेयर को लेकर एक्सपर्ट बुलिश हैं।

क्या कहना है एक्सपर्ट का?

टाइटन कंपनी के शेयर को लेकर ब्रोकरेज Elara सिक्योरिटीज ने बाय रेटिंग दी है। इसका मतलब है कि शेयर खरीदने की सलाह दी गई है। मजबूत नतीजों और भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए ब्रोकरेज हाउस ने शेयर के लिए 5000 रुपये का टारगेट प्राइस तय किया है। यह शेयर के करीब 20% तक की बढ़ोतरी के अनुमान को दिखाता है। शेयर के 52 हफ्ते के लो की बात करें तो 2,947.55 रुपये है। टाइटन शेयर का यह भाव अप्रैल 2025 में था।

इन ब्रोकरेज ने भी कहा-खरीदो

टाइटन के शेयर को लेकर एक अन्य ब्रोकरेज यूबीएस ने कहा कि यह 5,000 रुपये तक जा सकता है। वहीं, मैक्वेरी ने शेयर पर 'आउटपरफॉर्म' रेटिंग बरकरार रखी है और प्रति शेयर 4,450 रुपये का लक्ष्य मूल्य निर्धारित किया है। उसने कहा कि सोने की कीमतों में हालिया अस्थिरता के बाद मांग परिदृश्य की स्पष्टता और आभूषण मार्जिन का दृष्टिकोण प्रमुख निगरानी योग्य कारक हैं। मतलब ये कि ज्यादातर ब्रोकरेज शेयर को लेकर बुलिश हैं।

टाइटन के तिमाही नतीजे

टाटा समूह की प्रमुख उपभोक्ता कंपनी टाइटन कंपनी ने वित्त वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही में शानदार प्रदर्शन किया है। टाइटन का वित्त वर्ष 2025-26 की दिसंबर तिमाही का मुनाफा 60.84 प्रतिशत बढ़कर 1,684 करोड़ रुपये हो गया, जिसमें घरेलू आभूषण व्यवसाय का योगदान रहा। कंपनी ने एक साल पहले अक्टूबर-दिसंबर की अवधि में 1,047 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया था। वित्त वर्ष 2025-26 की दिसंबर तिमाही में कंपनी की बिक्री 42 प्रतिशत बढ़कर 24,915 करोड़ रुपये हो गई।

ये भी पढ़ें:पेंशन के साथ अब हेल्थ इंश्योरेंस भी…बड़ा तोहफा देने की तैयारी में सरकार
ये भी पढ़ें:5 कंपनियां शेयर बाजार में होंगी लिस्ट, पैसे का कर लीजिए इंतजाम
ये भी पढ़ें:नियम तोड़ने को लेकर RBI का एक्शन, लपेटे में आ गए कई बड़े बैंक

तिमाही के दौरान, टाइटन का आभूषण कारोबार 45.6 प्रतिशत बढ़कर 23,492 करोड़ रुपये हो गया। आभूषण कैटेगरी का भारतीय व्यवसाय 41 प्रतिशत बढ़कर 21,458 करोड़ रुपये हो गया। तिमाही के दौरान कंपनी के आभूषण कारोबार ने 49 नए स्टोर जोड़े। इसके अलावा, तनिष्क ने तिमाही के दौरान अमेरिका के बोस्टन और ऑरलैंडो में दो नए स्टोर खोले। बता दें कि टाइटन, टाटा ग्रुप और तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम (टिडको) का एक साझा उपक्रम है।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar
हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है। और पढ़ें
Business News
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,
;;;