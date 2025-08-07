Tata company titan results Profit jumps 53 percent YoY to 1091 crore rs detail here 53% बढ़ा टाटा की इस कंपनी का मुनाफा, अब शुक्रवार को फोकस में रहेंगे शेयर, Business Hindi News - Hindustan
53% बढ़ा टाटा की इस कंपनी का मुनाफा, अब शुक्रवार को फोकस में रहेंगे शेयर

टाटा की टाइटन कंपनी लिमिटेड ने जून तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। इस तिमाही में कंपनी का मुनाफा साल-दर-साल करीब 53% बढ़कर 1091 करोड़ रुपये हो गया। अब सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को इस शेयर पर निवेशकों की नजर रहेगी।

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तानThu, 7 Aug 2025 09:26 PM
Titan results: टाटा ग्रुप की कंपनी- टाइटन कंपनी लिमिटेड ने जून तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। इस तिमाही में कंपनी का मुनाफा साल-दर-साल करीब 53% बढ़कर 1091 करोड़ रुपये हो गया। वहीं, राजस्व 24.6% बढ़कर 16,523 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। परिचालन लाभ (EBITDA) एक साल पहले के ₹1,247 करोड़ की तुलना में 46.7% बढ़कर ₹1,830 करोड़ हो गया, जबकि EBITDA मार्जिन 9.4% सालाना से बढ़कर 11.1% हो गया, जो 10.6% के अनुमान से ज़्यादा है।

किस सेग्मेंट में किसका कंट्रीब्यूशन

टाइटन के सबसे बड़े कंट्रीब्यूशन वाले सेग्मेंट की बात करें तो ज्वेलरी का रहा। सोने की कीमतों में तेजी के बावजूद 19% सालाना वृद्धि दर्ज की गई। घड़ियां और पहनने योग्य इक्युपमेंट ने अपनी अब तक की सर्वश्रेष्ठ तिमाही परफॉर्मेंस दिया। इसके राजस्व में 24% की वृद्धि हुई और यह 1,273 करोड़ रुपये हो गया।

टाइटन की प्रीमियम नेबुला रेंज ने जयपुर के प्रतिष्ठित हवा महल के 225 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक लक्जरी टूरबिलन घड़ी 'जलसा' लॉन्च की। तनिष्क ने पेरिस कॉउचर वीक और कान्स 2025 में भागीदारी के माध्यम से अपनी वैश्विक स्थिति को और मजबूत किया, और लास वेगास में "डायमंड्स डू गुड" पुरस्कार प्राप्त किया।

आईकेयर डिवीजन का हाल

आईकेयर डिवीजन का राजस्व 13% बढ़कर 238 करोड़ रुपये हो गया, जबकि एबिटा 8.4% मार्जिन के साथ 20 करोड़ रुपये रहा। टाइटन इंजीनियरिंग एंड ऑटोमेशन लिमिटेड ने राजस्व में 56% की वृद्धि दर्ज की और 307 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। ऑटोमेशन सॉल्यूशंस इकाई में 82% की वृद्धि देखी गई, जबकि एयरोस्पेस में मजबूत प्रगति के कारण मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेग्मेंट में 16% की वृद्धि हुई।

शेयर का हाल

आय की घोषणा से पहले गुरुवार को टाइटन के शेयर एनएसई पर 0.46% की गिरावट के साथ ₹3,402 पर बंद हुए। अब सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को इस शेयर पर निवेशकों की नजर रहेगी।

