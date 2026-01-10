Hindustan Hindi News
टाटा की कंपनी को हुआ ₹196 करोड़ का घाटा, शेयर भी बेचकर निकल रहे निवेशक

संक्षेप:

तिमाही में तेजस नेटवर्क्स का परिचालन राजस्व लगभग 88 प्रतिशत घटकर 306.79 करोड़ रुपये रहा जो एक साल 2024-25 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में लगभग 2,642 करोड़ रुपये था। बता दें कि तेजस नेटवर्क्स टाटा ग्रुप की कंपनी है।

Jan 10, 2026 02:02 pm ISTDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
Tejas Networks share price: टाटा ग्रुप की टेलीकॉम इक्युपमेंट बनाने वाली घरेलू कंपनी तेजस नेटवर्क्स ने तिमाही नतीजे जारी किए हैं। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में कंपनी को 196.55 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। इसकी मुख्य वजह सरकारी कंपनी बीएसएनएल से खरीद ऑर्डर का टालना और कम बिक्री होना है। कंपनी ने एक साल पहले 165.67 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया था। तिमाही में तेजस नेटवर्क्स का परिचालन राजस्व लगभग 88 प्रतिशत घटकर 306.79 करोड़ रुपये रहा जो एक साल 2024-25 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में लगभग 2,642 करोड़ रुपये था।

BSNL के 4G नेटवर्क के लिए एक मुख्य वेंडर

बता दें कि यह कंपनी CDOT-TCS कंसोर्टियम के हिस्से के तौर पर सरकारी BSNL के 4G नेटवर्क के लिए एक मुख्य वेंडर रही है और नेटवर्क राउटर की सबसे बड़ी सप्लायर होने का दावा करती है। इस तिमाही के दौरान, BSNL से 18,000 साइट्स के लिए ₹1526 करोड़ का परचेज ऑर्डर लेट हो गया। रिपोर्ट की गई तिमाही में तेजस नेटवर्क के रेवेन्यू मिक्स का लगभग 85% हिस्सा, ऑपरेटिंग रेवेन्यू को छोड़कर, घरेलू बाजार से था और 15% अंतर्राष्ट्रीय बाजार से था। कंपनी ने कहा कि उसने दिसंबर 2025 तिमाही में ₹2363 करोड़ का इन्वेंट्री बनाए रखा है, जिसे आने वाले महीनों में तैयार माल में बदलकर शिप किया जाएगा। कंपनी का दावा है कि उसे भारत में पोर्ट्स और माइंस में एप्लीकेशंस के लिए प्राइवेट 5G डिप्लॉयमेंट के कई ऑर्डर मिले हैं और उसे इंडियन रेलवे के कवच पायलट के लिए दिल्ली-मुंबई रेलवे कॉरिडोर के एक सेक्शन पर 5G रेडियो नेटवर्क सप्लायर के तौर पर चुना गया है। कंपनी को रिपोर्ट किए गए क्वार्टर के दौरान मार्च 2025 क्वार्टर के लिए PLI इंसेंटिव के तौर पर ₹84.95 करोड़ भी मिले, जिससे इस स्कीम के तहत कंपनी को मिले कुल इंसेंटिव की रकम ₹397 करोड़ हो गई।

शेयर का हाल

बीते शुक्रवार को तेजस नेटवर्क्स के शेयर की बात करें तो 5.68% टूटकर 416.70 रुपये पर बंद हुआ। शेयर का ट्रेडिंग रेंज 443.15 रुपये से 410 रुपये के बीच रहा। शेयर के 52 हफ्ते का लो 410 रुपये है। जनवरी 2025 में शेयर 1,150 रुपये का था। यह शेयर के 52 हफ्ते का हाई है। बता दें कि तेजस नेटवर्क्स टाटा ग्रुप की कंपनी है।

