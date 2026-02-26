टाटा का यह शेयर बना तूफान, 9% चढ़ा भाव, बड़ी डील का है असर

यह उछाल उस समय आया जब कंपनी ने बताया कि उसने एनईसी निगम के साथ 5G मैसिव MIMO रेडियो के निर्माण और आपूर्ति के लिए समझौता किया है। इस खबर से निवेशकों का भरोसा मजबूत हुआ और शेयर में खरीदारी बढ़ गई।

Tejas Networks Ltd Share: टाटा समूह की कंपनी तेजस नेटवर्क्स लिमिटेड के शेयरों में गुरुवार, 26 फरवरी को जोरदार तेजी देखने को मिली। शुरुआती कारोबार में कंपनी का शेयर करीब 9% तक चढ़ गया। यह उछाल उस समय आया जब कंपनी ने बताया कि उसने एनईसी निगम के साथ 5G मैसिव MIMO रेडियो के निर्माण और आपूर्ति के लिए समझौता किया है। इस खबर से निवेशकों का भरोसा मजबूत हुआ और शेयर में खरीदारी बढ़ गई।

कंपनी ने क्या कहा कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि वह 4G और 5G रेडियो एक्सेस नेटवर्क (RAN) से जुड़े कई उन्नत प्रोडक्ट बनाती है। इसके पोर्टफोलियो में हाई-कैपेसिटी e2TR और 64TR मैसिव MIMO रेडियो शामिल हैं, जो 3GPP और O-RAN जैसे अंतरराष्ट्रीय मानकों का पालन करते हैं। ये प्रोडक्ट टेलीकॉम कंपनियों को तेज डेटा स्पीड और बेहतर नेटवर्क क्षमता देने में मदद करते हैं, जो 5G सेवाओं के विस्तार के लिए बेहद जरूरी है।

कंपनी के मुख्य परिचालन अधिकारी (COO) अर्नोब रॉय ने कहा कि NEC के साथ यह साझेदारी वायरलेस इनोवेशन को नई गति देगी। उनके मुताबिक, दोनों कंपनियां अपनी-अपनी तकनीकी विशेषज्ञता का उपयोग कर वैश्विक टेलीकॉम कंपनियों के लिए मजबूत और उन्नत 5G समाधान तैयार करेंगी। इससे अंतरराष्ट्रीय बाजार में कंपनी की पकड़ और मजबूत हो सकती है।

क्या है डिटेल वहीं, NEC कॉरपोरेशन के ग्लोबल नेटवर्क डिवीजन के कॉरपोरेट सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मसायुकी कायाहारा ने कहा कि यह समझौता सप्लाई चेन को विविध बनाने की दिशा में अहम कदम है। इससे ग्राहकों के लिए जोखिम कम होगा और एक मजबूत व लचीला वैश्विक इकोसिस्टम तैयार करने में मदद मिलेगी। मौजूदा समय में जब सप्लाई चेन से जुड़ी चुनौतियां बढ़ी हैं, ऐसे में यह साझेदारी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मानी जा रही है।