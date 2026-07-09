हर शेयर पर 12 रुपये डिविडेंड, टाटा की कंपनी ने निवेशकों को दिया तोहफा
मुख्य बातें
- TCS ने चालू वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं
- तिमाही के दौरान कंपनी का मुनाफा सालाना आधार पर 4.61 प्रतिशत बढ़कर 13,349 करोड़ रुपये रहा है
- कंपनी ने प्रति शेयर 12 रुपये के अंतरिम डिविडेंड की भी घोषणा की
TCS Q1 result: देश की सबसे बड़ी आईटी सर्विस कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) ने चालू वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। इस तिमाही के दौरान कंपनी का मुनाफा सालाना आधार पर 4.61 प्रतिशत बढ़कर 13,349 करोड़ रुपये रहा है। वित्त वर्ष 2025-26 की समान तिमाही में कंपनी का मुनाफा 12,760 करोड़ रुपये रहा था। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कंपनी का राजस्व सालाना आधार पर करीब 14 प्रतिशत बढ़कर 72,275 करोड़ रुपये रहा।
इसके अलावा, कंपनी ने अपने शेयरहोल्डर्स के लिए प्रति शेयर 12 रुपये के अंतरिम डिविडेंड की भी घोषणा की। कंपनी ने इसके लिए 15 जुलाई 2026 को रिकॉर्ड डेट और 31 जुलाई, 2026 को पेमेंट डेट तय किया है। इस बीच, गुरुवार को टीसीएस का शेयर 0.52 प्रतिशत की गिरावट के साथ 2,047.75 रुपये पर बंद हुआ।
कर्मचारियों की संख्या में बढ़ोतरी
टाटा की कंपनी ने बताया कि अप्रैल-जून तिमाही के दौरान उसके कर्मचारियों की संख्या में 9200 से अधिक की बढ़ोतरी हुई, जिससे 30 जून 2026 तक उसके कुल कर्मचारियों की संख्या बढ़कर 5,93,798 हो गई है।
कंपनी ने बताया कि जून तिमाही में उसका सालाना AI रेवेन्यू 2.6 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जो पिछली तिमाही के मुकाबले 13.6 प्रतिशत अधिक है। यह AI-आधारित ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम में लगातार तेजी को दिखाता है। इस तिमाही के दौरान टीसीएस ने AI पर केंद्रित कई डील कीं, जिनमें SKF के साथ 800 मिलियन डॉलर का ग्लोबल AI-आधारित बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्ट्रैक्ट और सर्विसनाउ, एंथ्रोपिक व Mistral के साथ रणनीतिक साझेदारी शामिल है। अलग-अलग इंडस्ट्रीज में बड़े ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्ट्रैक्ट्स की वजह से तिमाही के लिए इसकी कुल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू (TCV) 9.5 अरब डॉलर रही।
टीसीएस के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) एवं प्रबंध निदेशक (एमडी) के. कृतिवासन ने कहा कि भू-राजनीतिक और व्यापक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद यह तिमाही कंपनी की निरंतर वृद्धि की गति और उसकी रणनीतिक स्थिति की मजबूती को दर्शाती है।
वहीं, कंपनी के चीफ HR ऑफिसर सुदीप कुन्नुमल ने कहा, "इस तिमाही में हमने दुनिया भर में सभी कर्मचारियों की सालाना सैलरी में बढ़ोतरी पूरी की और सैलरी स्ट्रक्चर को भारत के नए लेबर कोड की जरूरतों के हिसाब से बदला। हम AI इंफ्रास्ट्रक्चर और अगली पीढ़ी के स्किल डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म में निवेश करना जारी रखे हुए हैं ताकि हमारे लोग भविष्य के लिए तैयार हो सकें। इसके साथ ही, हम ऐसा वर्कप्लेस बना रहे हैं जहां हर कर्मचारी सुरक्षित, सम्मानित और भरोसेमंद महसूस करे और आगे बढ़ने के लिए सशक्त हो।"
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
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