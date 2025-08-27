Tata company tcs creates new ai and services transformation unit appoints amit kapur as head टाटा ने बनाई नई कंपनी, क्या होगा काम और किसे मिली कमान, जानें सबकुछ, Business Hindi News - Hindustan
टाटा ने बनाई नई कंपनी, क्या होगा काम और किसे मिली कमान, जानें सबकुछ

टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) ने एक नई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और सर्विस ट्रांसफॉर्मेशन यूनिट का गठन किया है। इसका नेतृत्व अमित कपूर मुख्य AI और सर्विस ट्रांसफॉर्मेशन अधिकारी के रूप में करेंगे।

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तानWed, 27 Aug 2025 04:50 PM
भारत की सबसे बड़ी आईटी सर्विस कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) ने एक नई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और सर्विस ट्रांसफॉर्मेशन यूनिट का गठन किया है। इसका नेतृत्व अमित कपूर मुख्य AI और सर्विस ट्रांसफॉर्मेशन अधिकारी के रूप में करेंगे। कपूर इस समय ब्रिटेन और आयरलैंड में टीसीएस के व्यवसाय का नेतृत्व करते हैं। उनकी यह जिम्मेदारी अब विनय सिंघवी को सौंपी जाएगी। एक आंतरिक ज्ञापन में टीसीएस के सीईओ के कृतिवासन ने विनय सिंघवी को ब्रिटेन और आयरलैंड बाजार का प्रमुख नियुक्त करने की घोषणा की। नई एआई इकाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सभी मौजूदा टीम और क्षमताओं को एकीकृत करेगी।

टीसीएस के मुनाफे में उछाल

चालू वित्त वर्ष की जून तिमाही में टीसीएस का मुनाफा छह प्रतिशत बढ़कर 12,760 करोड़ रुपये हो गया। इस अवधि में टीसीएस का रुपये में राजस्व 1.3 प्रतिशत बढ़कर 63,437 करोड़ रुपये हो गया, लेकिन स्थिर मुद्रा के आधार पर राजस्व में तीन प्रतिशत से अधिक की गिरावट आई। दरअसल, कंपनी को बीएसएनएल सौदा खत्म होने के बीच अपने प्रमुख बाजारों में चुनौतियों का सामना करना पड़ा।

जून तिमाही में कंपनी की अन्य आय बढ़कर 1,660 करोड़ रुपये हो गई जो पिछले साल की समान तिमाही में 962 करोड़ रुपये थी। इस बीच, कंपनी के निदेशक मंडल ने शेयरधारकों को प्रति शेयर 11 रुपये का अंतरिम डिविडेंड देने की सिफारिश की है। तिमाही नतीजे के दौरान टीसीएस की नवनियुक्त सीओओ आरती सुब्रमण्यन ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़ी पेशकशों में रुचि दिख रही है। लेकिन उन्होंने इस पर राजस्व बुकिंग के बारे में बताने से इनकार कर दिया।

कंपनी के कितने कर्मचारी

जून तिमाही के अंत में टीसीएस के कुल कर्मचारियों की संख्या 6,13,069 थी, जो जून, 2024 के मुकाबले 6,000 अधिक और मार्च तिमाही से 5,000 अधिक है। हालांकि बीती तिमाही में नौकरी छोड़ने वाले कर्मचारियों की दर बढ़कर 13.8 प्रतिशत हो गई।

