हर शेयर पर ₹11 डिविडेंड देगी TCS, सितंबर तिमाही में कंपनी का बढ़ा है मुनाफा

टीसीएस ने सितंबर तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। इस तिमाही में टीसीएस का मुनाफा 1.39 प्रतिशत बढ़कर 12,075 करोड़ रुपये हो गया। टीसीएस ने कंपनी के एक रुपये मूल्य के प्रत्येक शेयर पर 11 रुपये का दूसरा अंतरिम डिविडेंड घोषित किया है।

TCS Result: देश की सबसे बड़ी आईटी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) ने चालू वित्त वर्ष की जुलाई-सितंबर तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। इस तिमाही में टीसीएस का मुनाफा 1.39 प्रतिशत बढ़कर 12,075 करोड़ रुपये हो गया। कंपनी ने वित्त वर्ष 2024-25 की समान तिमाही में 11,909 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया था। वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में टीसीएस का परिचालन राजस्व 2.39 प्रतिशत बढ़कर 65,799 करोड़ रुपये हो गया जबकि पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में यह 64,259 करोड़ रुपये था। हालांकि, अप्रैल-जून तिमाही की तुलना में कंपनी के लाभ में 5.3 प्रतिशत की गिरावट आई है जबकि उसके राजस्व में 3.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

डिविडेंड का ऐलान टीसीएस ने कंपनी के एक रुपये मूल्य के प्रत्येक शेयर पर 11 रुपये का दूसरा अंतरिम डिविडेंड घोषित किया है। डिविडेंड पेमेंट प्राप्त करने के लिए शेयरधारकों की पात्रता निर्धारित करने हेतु रिकॉर्ड तिथि 15 अक्टूबर निर्धारित की गई है। डिविडेंड का भुगतान 4 नवंबर, 2025 तक किया जाएगा।

बाजार बंद होने के बाद तिमाही नतीजे यह घोषणा कंपनी के बोर्ड की दिन में हुई बैठक के बाद की गई। दूसरी तिमाही के नतीजों की घोषणा से पहले बीएसई इंडेक्स पर टीसीएस के शेयर 1.16% बढ़कर 3061.95 रुपये पर बंद हुए। शेयर के 52 हफ्ते का हाई 4,494 रुपये है। वहीं, शेयर के 52 हफ्ते का लो 2,867.55 रुपये पर है।