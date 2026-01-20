Hindustan Hindi News
भारी घाटे में टाटा की यह कंपनी, ₹150 करोड़ का हुआ लॉस, टूटकर ₹44 पर आ गया शेयर

संक्षेप:

कमजोर मांग और प्रतिस्पर्धा का असर कंपनी की आय पर साफ दिखा है। हालांकि, इसके बावजूद कंपनी के EBITDA में 17.2% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो बढ़कर 175.62 करोड़ रुपये हो गया, जबकि Q3 FY25 में यह 149.79 करोड़ रुपये था।

Jan 20, 2026 04:02 pm ISTVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
TTML Share: टाटा टेलीसर्विसेज (महाराष्ट्र) ने वित्त वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही (Q3 FY26) के नतीजे जारी कर दिए हैं। कंपनी को इस तिमाही में 150.43 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा हुआ है। हालांकि राहत की बात यह है कि यह घाटा पिछले साल की इसी तिमाही के मुकाबले काफी कम है। Q3 FY25 में कंपनी को 315.11 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था। यानी साल-दर-साल आधार पर घाटे में लगभग आधी की कमी आई है, जिससे निवेशकों को थोड़ा सुकून मिला है। बता दें कि नतीजों के बाद शेयर बाजार में कंपनी के स्टॉक पर दबाव दिखा और बीएसई पर इसका शेयर 1.47% गिरकर 44.39 रुपये पर ट्रेड करता नजर आया।

कंपनी का रेवेन्यू

वहीं, अगर कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो तस्वीर थोड़ी कमजोर नजर आती है। Q3 FY26 में ऑपरेशंस से रेवेन्यू 11.6% घटकर 294.31 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल इसी तिमाही में ज्यादा था। कमजोर मांग और प्रतिस्पर्धा का असर कंपनी की आय पर साफ दिखा है। हालांकि, इसके बावजूद कंपनी के EBITDA में 17.2% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो बढ़कर 175.62 करोड़ रुपये हो गया, जबकि Q3 FY25 में यह 149.79 करोड़ रुपये था। इससे यह संकेत मिलता है कि कंपनी लागत नियंत्रण पर काम कर रही है।

बढ़ा है कंपनी का खर्च

खर्चों की बात करें तो तिमाही के दौरान डिप्रिसिएशन चार्ज 35.67 करोड़ रुपये रहा, जबकि फाइनेंस कॉस्ट काफी ज्यादा 287.82 करोड़ रुपये रही। भारी ब्याज खर्च कंपनी की बैलेंस शीट पर लगातार दबाव बना रहा है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि 31 दिसंबर 2025 तक कंपनी की नेटवर्थ माइनस 20,564.48 करोड़ रुपये हो चुकी है, जो इसके वित्तीय स्वास्थ्य को लेकर सवाल खड़े करती है।

कंपनी का कारोबार

टाटा टेलीसर्विसेज (महाराष्ट्र) देश के SME सेक्टर को कनेक्टिविटी और कम्युनिकेशन सॉल्यूशंस मुहैया कराती है। कंपनी अपने ब्रांड टाटा टेली बिजनेस सर्विसेज (TTBS) के तहत क्लाउड, SaaS, सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी और डिजिटल मार्केटिंग जैसी सेवाएं देती है।

