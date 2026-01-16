Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Tata company tata technologies profit declines 96 percent performance share and other detail here
96% घट गया टाटा की इस कंपनी का मुनाफा, सोमवार को फोकस में रहेंगे शेयर

96% घट गया टाटा की इस कंपनी का मुनाफा, सोमवार को फोकस में रहेंगे शेयर

संक्षेप:

टाटा टेक्नोलॉजीज ने कहा कि कंपनी ने पिछले वित्त वर्ष 2024-25 की इसी तिमाही में 168.64 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया था। तिमाही नतीजों के बाद टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के शेयर पर सोमवार को निवेशकों की नजर रहेगी। इस शेयर की बात करें तो 650.40 रुपये कीमत है।

Jan 16, 2026 07:09 pm ISTDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Tata technologies share price: टाटा ग्रुप की कंपनी- टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने शुक्रवार को दिसंबर 2025 तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 96 प्रतिशत घटकर 6.64 करोड़ रुपये रहा। इसकी मुख्य वजह लेबर कोड का असर है। टाटा टेक्नोलॉजीज ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि कंपनी ने पिछले वित्त वर्ष 2024-25 की इसी तिमाही में 168.64 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया था। दिसंबर 2025 को समाप्त तिमाही में परिचालन राजस्व 1365.73 करोड़ रुपये रहा जबकि पिछले साल इसी तिमाही में यह 1,317.38 करोड़ रुपये था। तीसरी तिमाही में कुल खर्च बढ़कर 1,217.99 करोड़ रुपये रहा जो एक साल पहले इसी तिमाही में 1,119.31 करोड़ रुपये था।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

114 करोड़ रुपये की ग्रेच्युटी का प्रावधान

टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने कहा कि उसने लेबर कोड के सांविधिक असर को विशिष्ट सामग्री के तहत रखा है। इसमें 114 करोड़ रुपये की ग्रेच्युटी का प्रावधान शामिल है। यह मुख्य रूप से सरकार द्वारा 21 नवंबर, 2025 को अधिसूचित किए गए चार नए लेबर कोड के तहत वेतन परिभाषा में बदलाव के कारण हुआ है। टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के सीईओ और प्रबंध निदेशक वॉरेन हैरिस ने कहा कि तीसरी तिमाही ने हमारे व्यवसाय की मजबूती को दिखाया, जिससे मौसमी नरमी और कुछ समय की मुश्किलों के बावजूद वृद्धि हुई।

जर्मनी के ईएस-टी ग्रुप का अधिग्रहण

इसके अलावा, कंपनी ने बताया कि दिसंबर 2025 तिमाही के दौरान उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी टाटा टेक्नोलॉजीज पीटीई लिमिटेड (सिंगापुर) ने जर्मनी की ईएस-टी ग्रुप का 100 प्रतिशत अधिग्रहण पूरा किया है। यह कंपनी ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग सेवाओं में विशेषज्ञ है, खासकर ADAS, कनेक्टेड ड्राइविंग और डिजिटल इंजीनियरिंग में। इस अधिग्रहण के तहत 51.4 मिलियन यूरो (लगभग 532.29 करोड़ रुपये) का भुगतान किया गया है जबकि अगले दो वर्षों में परिचालन लक्ष्यों के आधार पर 14.6 मिलियन यूरो (लगभग 151.77 करोड़ रुपये) तक का अतिरिक्त भुगतान किया जा सकता है।

शेयर पर रहेगी नजर

तिमाही नतीजों के बाद टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के शेयर पर सोमवार को निवेशकों की नजर रहेगी। इस शेयर की बात करें तो 650.40 रुपये कीमत है। यह शेयर के एक दिन पहले के मुकाबले मामूली बढ़त को दिखाता है। बीते साल जनवरी के महीने में शेयर 841.25 रुपये तक गया था। यह शेयर के 52 हफ्ते का हाई है।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar
दीपक कुमार, हिन्दुस्तान डिजिटल में बिजनेस की खबरें लिखते हैं। वह स्टॉक मार्केट, यूटिलिटी समेत बिजनेस सेक्शन से जुड़ी हर खबरों की ना सिर्फ समझ रखते हैं, बल्कि आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाने का काम करते हैं। दीपक की बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी जबरदस्त पकड़ है। उन्हें बेहतरीन काम की सराहना मिलती रही है और सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से सीवान (बिहार) के रहने वाले दीपक के पास करीब 11 साल का अनुभव है। करियर की बात करें तो अमर उजाला से शुरू हुआ सफर दैनिक भास्कर,आजतक, इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप होते हुए हिन्दुस्तान डिजिटल तक पहुंच चुका है। फिलहाल, वह हिन्दुस्तान डिजिटल में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर कार्यरत हैं। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है। वहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए हिमाचल यूनिवर्सिटी चले गए। दीपक सोशल मीडिया पर भी सक्रिय रहते हैं। उन्हें नई-नई तकनीक से रूबरू होना अच्छा लगता है। खाली वक्त में फिल्में देखना या क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। और पढ़ें
Business News
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।