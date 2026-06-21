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टाटा को मिला 3400 से अधिक इलेक्ट्रिक गाड़ियों का ऑर्डर, अब इस शेयर पर रहेगी नजर

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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मुख्य बातें

  • टाटा मोटर्स को माल ढुलाई, लॉजिस्टिक्स और यात्री परिवहन के लिए 3400 से अधिक इलेक्ट्रिक कॉमर्शियल वाहनों के ऑर्डर मिले हैं
  • अब कंपनी के शेयर पर निवेशकों की नजर रहेगी
टाटा को मिला 3400 से अधिक इलेक्ट्रिक गाड़ियों का ऑर्डर, अब इस शेयर पर रहेगी नजर

अगले सप्ताह के पहले दिन सोमवार को जब शेयर बाजार ओपन होगा तब निवेशकों की नजर टाटा की कंपनी टाटा मोटर्स के शेयर पर होगी। दरअसल, टाटा मोटर्स को माल ढुलाई, लॉजिस्टिक्स और यात्री परिवहन के लिए 3400 से अधिक इलेक्ट्रिक कॉमर्शियल वाहनों (ई-सीवी) के ऑर्डर प्राप्त हुए हैं। बता दें कि टाटा मोटर्स के शेयर शुक्रवार को 401.95 रुपये पर बंद हुए। एक दिन पहले के मुकाबले शुक्रवार को शेयर में 1.29% की गिरावट दर्ज की गई। फरवरी 2026 मं शेयर 508.95 रुपये पर था। यह शेयर के 52 हफ्ते का हाई है। शेयर के 52 हफ्ते का लो 306 रुपये है। शेयर का यह भाव नवंबर 2025 में था।

ऑर्डर के बारे में क्या बताया कंपनी ने?

टाटा मोटर्स ने एक बयान में कहा कि इन ऑर्डर में लगभग 2,000 छोटे कॉमर्शियल वाहन और पिक-अप, 900 ट्रक तथा 500 बसें शामिल हैं। इन वाहनों का उपयोग ई-कॉमर्शियल, लॉजिस्टिक, रोजमर्रा के इस्तेमाल वाली वस्तुएं बनाने वाली (एफएमसीजी) कंपनियों, शहर के भीतर परिवहन सेवाओं आदि में किया जाएगा।

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टाटा मोटर्स ने कहा कि अलग-अलग क्षेत्रों में इन वाहनों की तैनाती वास्तविक परिचालन परिस्थितियों में ई-परिवहन समाधान के प्रति ग्राहकों के बढ़ते भरोसे को दर्शाती है। साथ ही यह संकेत देती है कि विद्युत वाहनों का उपयोग अब केवल परीक्षण परियोजनाओं तक सीमित न रहकर बड़े पैमाने पर नियमित परिचालन का हिस्सा बन रहा है। कंपनी ने कहा कि पिछले 12 महीनों में उसने अपने इलेक्ट्रिक कॉमर्शियल वाहन पोर्टफोलियो को काफी मजबूत किया है। कंपनी ने अलग-अलग परिचालन जरूरतों और कार्य परिस्थितियों के अनुरूप नयी पीढ़ी के ई-कॉमर्शियल वाहन पेश किए हैं।

कंपनी ने बढ़ाए हैं दाम

हाल ही में टाटा मोटर्स ने कहा है कि कच्चे माल की बढ़ती कीमतों और अन्य लागतों के प्रभाव को आंशिक रूप से कम करने के लिए एक जुलाई से अपने कॉमर्शियल वाहनों की कीमतों में 2.5 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी करेगी। कंपनी ने कहा कि यह मूल्य वृद्धि उसके सभी कॉमर्शियल वाहनों पर लागू होगी, हालांकि अलग-अलग मॉडल और एडिशन के अनुसार बढ़ोतरी की मात्रा अलग-अलग हो सकती है। यह कदम कच्चे माल की बढ़ती कीमतों और अन्य लागतों के प्रभाव को आंशिक रूप से संतुलित करने के लिए उठाया जा रहा है।

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बीते दिनों टाटा मोटर्स लिमिटेड के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने बताया कि कंपनी अगले पांच वर्षों में वैश्विक विस्तार पर ध्यान देगी। उन्होंने कहा कि टाटा समूह का वाहन कारोबार अब वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बन चुका है और अकेले यह सेग्मेंट ही करीब 80 अरब डॉलर का राजस्व हासिल करने की ओर अग्रसर है जबकि 2017 में पूरे समूह का राजस्व 100 अरब डॉलर था। चंद्रशेखरन ने कहा कि हमारा लक्ष्य एकदम स्पष्ट है। हम सही मायनों में एक वैश्विक और प्रभावशाली कॉमर्शियल वाहन कंपनी बनना चाहते हैं।

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हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।

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