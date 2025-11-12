Hindustan Hindi News
टाटा मोटर्स डीमर्जर के बाद निफ्टी 50 में बदलाव, इंडेक्स में क्या बदला, समझें

टाटा मोटर्स डीमर्जर के बाद निफ्टी 50 में बदलाव, इंडेक्स में क्या बदला, समझें

संक्षेप: डीमर्जर के बाद फिलहाल निफ्टी 50 में कंपनियों की कुल संख्या 51 हो गई है, जब तक कि सूचकांक का री-बैलेंसिंग पूरा नहीं हो जाता। यह व्यवस्था अस्थायी है और इसका उद्देश्य बाजार में स्थिरता बनाए रखना है। आइए डिटेल जान लेते हैं।

Wed, 12 Nov 2025 07:28 PMDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
Tata company stock: टाटा मोटर्स के डीमर्जर और उसके बाद कॉमर्शियल व्हीकल इकाई की अलग-अलग सूचीबद्धता से निफ्टी 50 जैसे प्रमुख सूचकांकों में अल्पकालिक तकनीकी समायोजन की संभावना है। दरअसल, सूचकांक प्रदाता अब टाटा मोटर्स के वेटेज और प्रतिनिधित्व में संशोधन करेंगे। पहले, संयुक्त टाटा मोटर्स कंपनी निफ्टी 50 का हिस्सा थी लेकिन विभाजन के बाद टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड (TMPVL) और टाटा मोटर्स लिमिटेड (TMCV) दोनों अलग-अलग रूप से सूचीबद्ध हो गई हैं। डीमर्जर के बाद फिलहाल निफ्टी 50 में कंपनियों की कुल संख्या 51 हो गई है, जब तक कि सूचकांक का री-बैलेंसिंग पूरा नहीं हो जाता। यह व्यवस्था अस्थायी है और इसका उद्देश्य बाजार में स्थिरता बनाए रखना है।

अक्टूबर से प्रभावी है डीमर्जर

बता दें कि टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा मोटर्स के डी-मर्जर के बाद उसकी कॉमर्शियल व्हीकल्स ब्रांच (TMCVL) के शेयर 1 अक्टूबर से प्रभावी रूप से भारतीय स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध हो गए हैं। टाटा मोटर्स के शेयर (कॉमर्शियल व्हीकल्स) एनएसई पर ₹335 प्रति शेयर पर सूचीबद्ध हुए जो इसके ₹260.75 प्रति शेयर के मूल्य से 28.48% अधिक है। बीएसई पर TMCVL के शेयर ₹330.25 शेयर पर सूचीबद्ध हुए, जो 26.09% अधिक है।

कंपनी के ₹2 अंकित मूल्य वाले 368 करोड़ से अधिक इक्विटी शेयर अब 'TMCVL' टिकर सिंबल के तहत ट्रेड हो रहे हैं। बीएसई के अनुसार, इन शेयरों को पहले 10 ट्रेडिंग सत्रों तक ट्रेड-फॉर-ट्रेड सेगमेंट में रखा जाएगा ताकि मूल्य स्थिरता बनी रहे।

कंपनियां और कारोबार

टाटा मोटर्स डी-मर्जर योजना के हिस्से के रूप में, कंपनी को दो सूचीबद्ध संस्थाओं टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड (TMPVL) और टाटा मोटर्स लिमिटेड (TMCV) में विभाजित किया गया है। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स के तहत जगुआर लैंड रोवर (JLR) और इलेक्ट्रिक वाहन (EV) व्यवसाय शामिल है। वहीं, टाटा मोटर्स लिमिटेड (TMCV) में कॉमर्शियल शामिल है।

शेयर का परफॉर्मेंस

बुधवार के कारोबारी सत्र में टाटा मोटर्स कॉमर्शियल व्हीकल्स का शेयर बीएसई पर 0.79% गिरकर ₹327.65 पर बंद हुआ जबकि टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स का शेयर 1.28% गिरकर ₹402.30 पर बंद हुआ।

Tata Company
