आईपीओ से पहले रॉकेट की तरह बढ़ रहा टाटा का यह शेयर, 5 दिन में 35% चढ़ा भाव, निवेशकों ने खूब काटा मुनाफा

बTata investment share price: टाटा की कंपनी- टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन के शेयर में शुक्रवार को भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिला। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन यह शेयर 12 प्रतिशत बढ़कर रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। ट्रेडिंग के दौरान शेयर एनएसई पर 11.98 प्रतिशत चढ़कर 11,847 रुपये के स्तर तक जा पहुंचा। यह शेयर के 52 हफ्ते का हाई भी है। हालांकि, दोपहर बाद के कारोबार में यह शेयर मुनाफावसूली का दौर भी देखा और भाव करीब 9900 रुपये के निचले स्तर पर आ गया। इस तरह, शेयर अपने हाई से करीब 1800 रुपये टूट गया। बता दें कि शेयर लगातार पांच दिन से बढ़ रहा है।

कितना बढ़ चुका शेयर 26 सितंबर, जब टाटा कैपिटल ने आईपीओ की तारीख तय की थी, तब से इसमें लगभग 35 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन के पास टाटा कैपिटल की 2.2 प्रतिशत हिस्सेदारी है। वहीं, टाटा संस के पास इस गैर-बैंक ऋणदाता में लगभग 93 प्रतिशत हिस्सेदारी है। टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा अपने शेयरों को 1:10 के अनुपात में विभाजित करने के निर्णय से भी निवेशकों की धारणा को बल मिला है। स्टॉक विभाजन के लिए रिकॉर्ड तिथि 14 अक्टूबर तय की गई है। विभाजन के बाद, प्रत्येक शेयर का अंकित मूल्य 10 रुपये से घटाकर 1 रुपये कर दिया जाएगा, जिसका उद्देश्य लिक्विडिटी में सुधार करना और खुदरा निवेशकों के लिए स्टॉक को अधिक किफायती बनाना है।