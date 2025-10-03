Tata company tata investment share rise hit fresh high extend gains to 35 percent in 5 days आईपीओ से पहले रॉकेट की तरह बढ़ रहा टाटा का यह शेयर, 5 दिन में 35% चढ़ा भाव, निवेशकों ने खूब काटा मुनाफा, Business Hindi News - Hindustan
ट्रेडिंग के दौरान शेयर एनएसई पर 11.98 प्रतिशत चढ़कर 11,847 रुपये के स्तर तक जा पहुंचा। यह शेयर के 52 हफ्ते का हाई भी है। हालांकि, दोपहर बाद के कारोबार में यह शेयर मुनाफावसूली का दौर भी देखा और भाव करीब 9900 रुपये के निचले स्तर पर आ गया। 

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तानFri, 3 Oct 2025 02:14 PM
Tata investment share price: टाटा की कंपनी- टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन के शेयर में शुक्रवार को भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिला। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन यह शेयर 12 प्रतिशत बढ़कर रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। ट्रेडिंग के दौरान शेयर एनएसई पर 11.98 प्रतिशत चढ़कर 11,847 रुपये के स्तर तक जा पहुंचा। यह शेयर के 52 हफ्ते का हाई भी है। हालांकि, दोपहर बाद के कारोबार में यह शेयर मुनाफावसूली का दौर भी देखा और भाव करीब 9900 रुपये के निचले स्तर पर आ गया। इस तरह, शेयर अपने हाई से करीब 1800 रुपये टूट गया। बता दें कि शेयर लगातार पांच दिन से बढ़ रहा है।

कितना बढ़ चुका शेयर

26 सितंबर, जब टाटा कैपिटल ने आईपीओ की तारीख तय की थी, तब से इसमें लगभग 35 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन के पास टाटा कैपिटल की 2.2 प्रतिशत हिस्सेदारी है। वहीं, टाटा संस के पास इस गैर-बैंक ऋणदाता में लगभग 93 प्रतिशत हिस्सेदारी है। टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा अपने शेयरों को 1:10 के अनुपात में विभाजित करने के निर्णय से भी निवेशकों की धारणा को बल मिला है। स्टॉक विभाजन के लिए रिकॉर्ड तिथि 14 अक्टूबर तय की गई है। विभाजन के बाद, प्रत्येक शेयर का अंकित मूल्य 10 रुपये से घटाकर 1 रुपये कर दिया जाएगा, जिसका उद्देश्य लिक्विडिटी में सुधार करना और खुदरा निवेशकों के लिए स्टॉक को अधिक किफायती बनाना है।

आने वाला है आईपीओ

टाटा समूह की गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी, टाटा कैपिटल, 6 अक्टूबर को अपना 15,512 करोड़ रुपये का आईपीओ लॉन्च कर रही है, जिसके लिए आवेदन 8 अक्टूबर को बंद होंगे। मूल्य बैंड 310-326 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है, जिससे कंपनी का ऊपरी मूल्य लगभग 1.38 लाख करोड़ रुपये हो जाएगा। आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के उच्च-स्तरीय एनबीएफसी के लिए सूचीबद्धता नियमों के तहत यह आईपीओ लाया जा रहा है, जिसके अनुसार कंपनी को तीन वर्षों के भीतर सूचीबद्ध करना जरूरी है। टाटा कैपिटल को सितंबर 2022 में उच्च-स्तरीय एनबीएफसी घोषित किया गया था।

IPO
